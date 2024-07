Diablo 4: Wie viel Gold muss ich in WoW farmen, um Vessel of Hatred „kostenlos“ zu bekommen – Und lohnt sich das?

Wer ausgiebig World of Warcraft spielt, kann sich durch fleißiges Farmen und kluges Handeln Battle.net-Guthaben verdienen. Damit könnt ihr euch beliebig Spiele und Erweiterungen von Blizzard kaufen, etwa die neue Erweiterung von Diablo 4. Dafür braucht ihr aber eine Menge Gold.

Wie bekomme ich Vessel of Hatred „kostenlos“?

In World of Warcraft gibt es seit vielen Jahren WoW-Marken, quasi legaler Handel mit Gold gegen echtes Geld.

Kauft ihr eine solche Marke von einem anderen Spieler über das Auktionshaus, könnt ihr sie gegen Spielzeit eintauschen oder gegen Guthaben im Battle.net.

Am 8. Oktober erscheint Vessel of Hatred, die erste Erweiterung für Diablo 4. Wenn ihr ohnehin beide Spiele aktiv spielt, könnt ihr euch das Addon für WoW-Gold kaufen. Das lohnt sich aber nur bedingt.

Hier findet ihr alle Infos zu Vessel of Hatred. Im Video seht ihr das Intro zur neuen Erweiterung:

So viel Gold braucht ihr: Kauft ihr die Marke von Blizzard, kostet sie immer 20 Euro und ihr könnt sie für Gold im Auktionshaus anbieten. Ein Käufer in WoW kann die Marke dann für 13 Euro Guthaben wieder umtauschen.

Der Preis einer WoW-Marke in Gold schwankt allerdings, denn er bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Im Moment (16. Juli um 16:00 Uhr) kostet eine WoW-Marke 394.531 Gold. Erfahrungsgemäß schwankt der Preis selbst unter der Woche stark und ist mittwochs sowie am Wochenende am höchsten. Dienstags habt ihr oft die besten Chancen auf günstige Marken.

Im letzten Monat schwankte der Preis zwischen 380.000 und 415.000 Gold (via wowauction.us). Wir rechnen deswegen mit dem Mittelwert von 402.500 Gold. Damit ergeben sich die folgenden Kosten:

Für die Standard-Edition von Vessel of Hatred braucht ihr 4 volle Marken (39,99 €), das entspricht 1.610.000 Gold.*

Für die Deluxe-Edition braucht ihr 5 volle Marken (59,99 €), das entspricht 2.012.500 Gold.

Für die Ultimate-Edition braucht ihr 7 volle Marken (89,99 €), das entspricht 2.817.500 Gold.

*Alternativ löst ihr nur 3 Marken ein und zahlt noch einen Euro obendrauf. Dann zahlt ihr lediglich 1.207.500 Gold.

Kostenlos bekommt ihr Vessel of Hatred so zwar nicht, weil ihr immer noch ein WoW-Abo braucht, ihr spart aber echtes Geld. Wenn ihr noch nicht sicher seid, welche Edition ihr euch kaufen wollt, findet ihr hier die Inhalte de Deluxe- und Ultimate-Edition im Detail.

Besitzt ihr Diablo 4 noch überhaupt nicht, findet ihr im Shop zudem ein „Erweiterungspaket“, das Diablo 4 + Vessel of Hatred enthält. Dieses kostet 69,99 €, was 6 Marken oder 2.415.000 Gold entspricht.

2 Millionen Gold für Vessel of Hatred – Ohne Handel kaum machbar

Die Menge an Gold, die ihr für die Erweiterung braucht, ist beachtlich und Dragonflight hat nur wenige Möglichkeiten, um wirklich effizient Gold zu farmen. Geläufige Guides versprechen im Regelfall zwischen 15.000 bis 30.000 Gold, in seltenen Fällen auch 50.000 Gold pro Stunde.

Einige Ausnahmetalente mit viel Glück berichten von über 3 Millionen Gold in 10 Stunden, wobei das wenig glaubwürdig klingt. Aber selbst hier seid ihr vermutlich besser beraten, einfach arbeiten zu gehen. In den meisten Berufen verdient ihr in der gleichen Zeit mehr Geld als ihr benötigt, um euch Vessel of Hatred einfach zu kaufen.

Habt ihr allerdings ein gutes Händchen fürs Auktionshaus und spezialisiert euch auf den Handel oder auf seltene Gegenstände wie Mounts, Pets und Transmog, könnt ihr das Gold vermutlich ganz einfach nebenbei anhäufen. In diesem Fall könnt ihr durchaus überlegen, das Gold in Diablo 4 zu investieren.

Überlegt ihr, die WoW-Marken zu kaufen, solltet ihr euch allerdings beeilen. Der Preis wird in den nächsten Wochen voraussichtlich eher steigen, denn es erscheint nicht nur Vessel of Hatred, sondern auch die nächste WoW-Erweiterung The War Within. Neue Releases treiben den Preis der WoW-Marke traditionell in die Höhe. Hier findet ihr alle Infos zum neuen WoW-Addon: WoW: The War Within – Alles Wichtige zu Beta, Release, Heldentalente, Kriegsmeute und Irdene Zwerge