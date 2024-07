Diablo 4: „Wird jeder spielen wollen“ – Streamer spricht jetzt schon über die neue Klasse, auch wenn er das nicht darf

Blizzard hat kürzlich haufenweise Journalisten, YouTuber und Twitch-Streamer eingeladen, um die neuste Klasse in Diablo 4 zu testen, den Geistgeborenen (engl. „Spiritborn“). Die offizielle Vorstellung folgt erst noch, aber zumindest einer der Teilnehmer äußert sich jetzt schon.

Worüber spricht der Streamer?

Der Spiritborn ist die neue Klasse, die mit der ersten Erweiterung Vessel of Hatred im Oktober erscheint.

Die offizielle Vorstellung wird am 18. Juli sein. Im Vorfeld hat Blizzard bereits in einem großen Event Experten nach Kalifornien eingeladen, um die neue Klasse zu testen.

Direkt nach seiner Rückkehr hat der Twitch-Streamer Kripparrian, bekannt vor allem für Hearthstone, schon ein wenig über seine Erfahrung gesprochen.

Das sagt Kripparrian: In seinem Stream auf Twitch hat Kripparrian erzählt, dass er kürzlich direkt bei Blizzard zu Hause war. Er meint, zu viel dürfe er noch nicht sagen, aber ein paar Worte zum Spiritborn fallen dennoch:

Das Zeug bei Blizzard war wirklich cool. Ich denke, ich kann sagen, die neue Klasse ist wirklich cool, was ja im Grunde nichts aussagt und das ist so in etwa alles, was ich sagen kann. […] Das ist eines dieser Dinge von denen du weißt, dass jeder sie spielen wird. Ich denke, das hatten sie in World of Warcraft, als Dämonenjäger [kamen]. Ich habe nicht während des Dämonenjäger-Releases gezockt, aber ich habe gehört, dass jeder die gespielt hat. Das hat die ganzen Gruppen-Zusammenstellungen zerstört und das alles. Kripparrian in seinem Livestream, ab Minute 9:20

Mehr Informationen gibt es auch von anderen Influencern bislang noch nicht. Erst nach dem Livestream am Donnerstag, den 18. Juli, dürfen alle ihre Erfahrungen öffentlich teilen. Dann findet ihr auch hier auf MeinMMO alle Details, die wir beim Event erfahren haben.

Dennoch hat bereits der kurze Satz von Kripparrian ausgereicht, um auf Reddit für Begeisterung zu sorgen. Die Fans freuen sich auf etwas vollkommen Neues und sagen: Dass der Spiritborn laut Kripparrian so beliebt sein wird, spreche dafür, dass er einige anderen Klassen ausstechen könne.

Andere machen sich jetzt schon Sorgen ums Balancing und meinen, der Geistgeborene sei zu Release sicherlich hoffnungslos OP.

Spiritborn erscheinen mit Vessel of Hatred. Das Intro zur Erweiterung seht ihr hier:

Blizzard stellt die neue Klasse vor – Das wissen wir jetzt schon

Wir haben in unserem Special auf MeinMMO alles zusammengefasst, was schon jetzt über den Spiritborn bekannt ist und was Fans, Experten und Veteranen so vermuten. Viele Infos hat Blizzard bislang aber noch nicht herausgegeben und verlässliche Leaks gibt es ebenfalls nicht.

Die Klasse soll ein „ultimatives Raubtier“ des Dschungels sein und ist eng mit dem neuen Gebiet Nahantu verwoben:

Optisch erinnern die Geistgeborenen an mesoamerikanische Krieger, haben also einen ähnlichen Look wie Kämpfer der Maya und Inka.

Sie führen auf den Bildern einen Speer oder eine Glefe und nutzen die Kraft der Geister, werden also vermutlich eine Mischung aus physischen und magischen Angriffen nutzen.

Spieler vermuten beim Spiritborn Elemente vom Druiden oder Totenbeschwörer (Diablo 4), vom Mönch (Diablo 3) und von der Amazone (Diablo 2).

Beim Event hatten wir die Möglichkeit, den Spiritborn bereits zu spielen. Mehr Details dürfen wir allerdings an dieser Stelle noch nicht verraten. Zusammen mit etlichen Journalisten haben wir beim Event Experten und Influencer wie Rob und Maurice Weber getroffen.

Obwohl Kripparrian bereits jetzt sicher ist, dass jeder den Spiritborn spielen werden will, wünschen sich Fans seit Release von Diablo 4 eigentlich etwas ganz anderes: einen Paladin oder Kreuzritter. Dem Spiel fehlt eine Klasse mit heiliger Macht und Schwert-und-Schild-Spielstil. Die kommt aber erst einmal noch nicht: Fans fordern seit Release einen Paladin in Diablo 4 – Der Chef erklärt, warum ihr den jetzt nicht bekommt