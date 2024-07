Diablo 4 lädt Experten ein, um die neue Klasse zu spielen, zeigt Gameplay für alle kurz drauf

Blizzard versucht sich mit dem Geistgeborenen an einer völlig neuen Klasse für Diablo, nachdem in Immortal mit dem Blutritter und dem Sturm schon zwei Neuzugänge erschienen sind. Die Community von Diablo 4 scheint aber noch ziemlich an der Vergangenheit zu hängen: Fans fordern seit Release einen Paladin in Diablo 4 – Der Chef erklärt, warum ihr den jetzt nicht bekommt

Auf ersten Bildern erinnern die Geistgeborenen an eine Art Tierkrieger im mesoamerikanischen Stil mit Jaguar-Tattoos und Speer. Sie greifen auf die Kraft der Geister zurück und werden vermutlich sowohl physische als auch magische Angriffe in irgendeiner Form nutzen können.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

MeinMMO hat ebenfalls eine Einladung erhalten, rechnet also auch hier mit Einblicken zu allem, was uns gezeigt wird (und worüber wir reden dürfen).

Das zeigt Blizzard: Auf X twittern gerade mehrere namhafte Influencer und Diablo-Experten, dass sie am 12. Juli bereits einen ersten Blick auf den Spiritborn werfen dürfen. Dazu werden sie direkt zu Blizzard nach Hause eingeladen, nach LA, wie es in den Tweets heißt.

Was steht bei Diablo 4 an?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to