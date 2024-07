Diablo 4: Experte analysiert 1.000 Rerolls beim Okkultisten, zeigt die Chancen für jeden Stat – Ist ernüchternd

Der Okkultist ist seit Release einer der wichtigsten Endgame-Mechaniken in Diablo 4. Mit seinen Fähigkeiten tauscht ihr Effekte auf Items aus und macht sie so besser – zu einem Preis. Der Experte wudijo hat nun errechnet, wie hoch eigentlich die Chancen auf die besten Werte sind. Das Ergebnis seines Tests ist wenig erfreulich.

Was genau macht der Okkultist?

Beim Okkultisten könnt ihr Aspekte auf Items schmieden und ihre Werte verändern. Das funktioniert, indem ihr einen ungewollten Stat auswählt und in einen neuen umwandelt.

Das kostet euch jedoch eine Stange Geld und das immer mehr: Die Kosten für ein perfektes Item gehen gerne in die Hunderte von Millionen an Gold – trotz Änderung. Dazu kommen Materialkosten wie der seltene Engelshauch.

Ihr habt dabei vermutlich den Eindruck, ausgerechnet den Stat, den ihr braucht, nicht zu bekommen. Das könnte nun durch einen Test belegt sein.

Wie hoch sind die Chancen nun? wudijo ist einer der größten Experten in Sachen Diablo. Auf seiner Einschätzung fußen etwa etliche Rankings der besten Builds in der Tier List.

In einem neuen Video hat wudijo die Rerolls beim Okkultisten analysiert (via YouTube). Sein Helfer Avarilyn hat ihm dazu eine Einsicht in 1.000 Versuche gegeben, in denen ein Item beim Okkultisten neu ausgewürfelt wurde.

Aus der Liste ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit für einen Wert, den ihr auf einem Item findet Hier wurde ein Amulett bei einem Jäger für den Versuch verwendet. Das Ergebnis:

Der häufigste Wert ist maximales Leben, der zu 44 % erscheint.

Das Haupt-Attribut, hier Geschicklichkeit, ist mit 8,8 % noch einer der häufigsten Werte.

Abklingzeitverringerung, ein guter Stat für viele Klassen, liegt bei gerade einmal 3,4 %.

Resistenzen dagegen haben eine Chance von grob zwischen 6 und 7 %.

Passive Skills, wie etwa Ausbeuten bei der Jägerin, kommen auf zwischen 0,5 % und 1,5 %.

Ihr findet die vollständige Liste im Video auf YouTube ab Sekunde 35.

Werte wie prozentualer Schaden oder Energie bei Kills, die eigentlich so gut wie niemand brauche, seien zwischen 10 und 17 % der Rerolls mit dabei gewesen. Die Stats, die für viele Klassen wirklich wichtig seien, stehen weiter unten auf der Liste.

Mit der aktuellen Season 4 wurde die gesamte Itemization von Diablo 4 verändert. Hier findet ihr alle Änderungen von Season 4, im Video seht ihr den Trailer:

„Nebeneffekt der Itemization“

Der Experte erklärt, dass ihr in vielen Fällen vermutlich besser damit beraten seid, ein besseres Item zu finden als Millionen oder Milliarden an Gold beim Okkultisten auszugeben. Habt ihr einen Gegenstand, auf dem schon mehrere seltene Werte sind, die ihr braucht, fällt das Rerollen leichter.

wudijo errechnet, dass ihr alleine für eine Chance von 92,7 % auf Ausnutzen auf einem Amulett 200 Rerolls braucht. Das entspricht fast einer Milliarde Gold und damit etlichen Dutzend Stunden Grind, nur um an das Gold zu kommen.

Allein die Abklingzeitverringerung („CDR“) sei schon schwer zu bekommen und das sei nicht einmal einer der besten Werte, weil er viel Konkurrenz habe. Das sei lediglich ein „To-Go-Stat“ für viele Klassen.

Es sei in Ordnung, dass bestimmte Stats seltener seien als andere, meint wudijo. Nur das Ausmaß beim Okkultisten sei zu hart:

„[…] vor allem mit den Kosten vom Verzaubern. Du kannst hunderte Rolls investieren und nicht einmal das Ergebnis sehen, das du willst. Das ist etwas lächerlich, finde ich. Ich hoffe, Blizzard nimmt sich das zu Herzen, ändert es ein wenig. Es könnte nur ein Nebeneffekt der neuen Itemization sein, bei dem niemand an den Okkultisten gedacht hat. Das kann ich sogar irgendwie verstehen, aber das ist etwas, das ich in Zukunft gerne angesprochen sehen würde.“

Dabei sei es in Ordnung, wenn die „Best in Slot“-Items quasi unerreichbar blieben. Aber dass man seine Ausrüstung nicht an die eigenen Präferenzen anpassen könne, sei „ein wenig ein Fehlschuss.“ Wir wissen bereits, dass Blizzard auf den aktuellen Systemen aufbauen und sie verbessern will. Konkret zum Okkultisten gibt es aber noch keine News. Hier findet ihr alle Infos zur kommenden Season 5.