Die besten Items in Diablo 4 können euch weit über 100 Millionen Gold kosten – Mit Season 4 wird das besser

Die Ausrüstung zu verbessern gehört in Diablo 4 zu den Kernaspekten im Spiel. Das kann jedoch ziemlich ins Gold gehen – aber daran soll sich mit Season 4 etwas ändern.

Um Items an den Build anzupassen und stärker zu machen, gibt es die Möglichkeit, Affixe beim Okkultisten neu auszuwürfeln. Weil es aber so viele verschiedene Affixe gibt, kann das „Rollen“ weit über 100 Millionen Gold kosten, bis mal das richtige auf einem Item erscheint.

Viele Spieler kritisieren, dass das System „willkürlich komplex“ sei – manche scherzen über unnötige Affixe als „Der ultimative ‚Schaden am Dienstag‘-Zusatz“. Die Entwickler planen für Season 4 Anpassungen des Loot-Systems. Auch an den Goldkosten für das Verzaubern von Gegenständen wollen sie etwas ändern.

Eine Neuerung, die am 26. März in Diablo 4 eingezogen ist, ist das Raytracing:

Goldkosten für Verzauberungen bekommen eine Obergrenze

Wie läuft das bisher mit dem Verzaubern? Beim Okkultisten in Diablo 4 könnt ihr einzelne Items verzaubern, auch „rerollen“ genannt, um die Affixe an euren Build anzupassen. Dafür legt ihr das Item in den freien Slot, wählt das Affix, das ausgetauscht werden soll und klickt auf „Verzaubern“.

Je nach Seltenheit des Items werden dafür bestimmte Materialien (Trüber Kristall, Vergessene Seelen, Teufelsrosen) und viel Gold nötig. Und je öfter ihr ein Affix neu rollt, desto mehr steigen die Goldkosten an.

Ein Spieler hoffte auf eine spezielle Verzauberung seines Items. So gab er über hundert Millionen Gold aus, um seine Items zu verbessern, aber er wurde bitter enttäuscht.

Was soll besser werden? Die Entwickler äußerten im „Campfire Chat“-Livestream am 20. März, die Goldkosten für das „Rollen“ (Verzaubern) von Affixen auf Items bekommen eine Obergrenze und skalieren nicht mehr „unendlich“ mit.

Wo die Obergrenze liegen wird, ist bisher nicht klar. Aber dass es überhaupt eine geben wird, ist schon mal eine positive Nachricht.

Viele Spielerinnen und Spieler werden die enormen Goldkosten kennen, die für das Rollen von Affixen nötig werden. Denn mit jedem Klick auf den „Verzaubern“-Button, weil dieses eine Affix einfach nicht erscheinen will, steigen die Kosten.

Was ändert sich sonst noch in Season 4 am Loot? Es wird nicht nur eine Obergrenze für die Goldkosten beim Verzaubern geben, sondern eine generelle Überarbeitung der Affixe. So soll es in Season 4 einen kleineren Pool an Affixen geben, wodurch unnötige Effekte entfernt werden sollen.

Im letzten Livestream haben die Entwickler konkret erklärt, wie sie das Loot-System anpassen wollen, denn für sie zähle „Qualität statt Quantität“: Blizzard zeigt endlich, wie der wichtigste Aspekt von Diablo 4 besser werden soll: Loot