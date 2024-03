Blizzard zeigt endlich, wie der wichtigste Aspekt von Diablo 4 besser werden soll: Loot

Die Entwickler von Diablo 4 haben angekündigt, Änderungen an den Items vorzunehmen. Dabei gehen sie vor allem das Problem mit den zahlreichen Affixen an, ändern zusätzlich was an den Aspekten. Im letzten Campfire Chat haben sie konkret erklärt, wie das in Season 4 aussehen wird.

Am 20. März fand ein „Campfire Chat“-Livestream mit den Entwicklern von Diablo 4 statt. Dieses Mal haben sie mehr über das Item-System erzählt, das sich mit Season 4 grundlegend ändern soll. Es wird neue Crafting-Mechaniken geben und überarbeitete Affixe.

Auch auf den Kodex der Macht hat das neue System enormen Einfluss. Bisher war es so, dass ihr Aspekte aus Items extrahieren konntet, um sie dann entweder zu lagern oder direkt in andere Items einzusetzen. In Season 4 werden legendäre Aspekte allerdings in den Kodex der Macht übertragen.

Wodurch soll Loot besser werden? Die Ziele der Entwickler hinsichtlich des Loots seien Qualität vor Quantität und die Einzigartigkeit von Items.

Es soll weniger Item-Drops geben, dafür sollen sie qualitativ besser sein.

Spieler sollen sich über Loot-Drops freuen können.

Spieler sollen durch das Crafting ein Gefühl des Fortschritts bekommen.

Items sollen mehr zu einer Reise werden, die nicht damit endet, dass man ein Item findet.

Kleinerer Affix-Pool mit stärkeren, „spürbaren“ Werten

Was ist mit den Affixen geplant? Die Entwickler nehmen zahlreiche Änderungen an dem Loot-System vor. Viele Spieler kritisieren, dass das System durch die Affixe „willkürlich komplex“ und der ganze Prozess langweilig sei. Manche scherzen darüber als „Der ultimative ‚Schaden am Dienstag‘-Zusatz.“

Zählt man aktuell alle möglichen Affixe zusammen, die auf Items erscheinen können, kommt man auf über 200 verschiedene Eigenschaften.

So soll es in Season 4 einen kleineren Pool an Affixen geben, wodurch viele doppelte oder bedingte Effekte entfernt werden sollen. Die Gesamtwerte der Affixe werden erhöht.

Auch die Menge an Affixen auf Items selbst wird reduziert. Legendarys haben dann nur noch 3 Affixe, seltene Items 2. Die Werte der Affixe sind stärker, sodass sie spürbar sind, äußerten die Entwickler im Stream.

Items bekommen beim „Rollen“ dann die Affixe, die mit der Klasse zusammenhängen. So erhalten Zauberstäbe in etwa „Intelligenz“ und „Alle Werte“, aber nicht „Stärke“, „Willenskraft“ oder „Geschicklichkeit“.

Die Items haben in Season 4 weniger, aber dafür übersichtlichere Affixe.

Was passiert mit alten Items? Alle Items behalten die Affixe bei, die sie aktuell haben und werden als „veraltet“ gekennzeichnet. Das heißt konkret, um Items mit den überarbeiteten Affixen zu erhalten, müsst ihr sie in Season 4 als Drop bekommen und aufsammeln – ebenso, wenn ihr die neuen Systeme nutzen wollt.

Keine Aspekte mehr, die Truhen und Inventar verstopfen

Was passiert mit den Aspekten? Bisher war es so, dass ihr Aspekte aus Items extrahiert habt, um sie dann zu lagern, bis ihr sie in andere Items eingesetzt habt. In Season 4 soll es so sein, dass legendäre Aspekte in euren Kodex der Macht übertragen werden, wenn ihr Items zerlegt. Vorher gingen Spieler davon aus, dass das vermutlich nicht passieren wird.

In dem Kodex findet ihr eine Suchfunktion und einen Filter für die Aspekte. Ihr könnt Aspekte dort zudem als Favoriten markieren. Sobald ihr Aspekte findet, die besser „gerollt“ sind, werden die in eurem Kodex aufgewertet.

In eurem Kodex der Macht findet ihr in Season 4 legendäre Aspekte, die ihr durch das Zerlegen von Items erhaltet.

Weniger „nutzloser“ Loot

Wie ist es mit Loot-Drops? Die Drop-Rate wird insgesamt verringert, dafür sollen nützlichere Items droppen. Hier sei das Ziel, weniger Zeit mit dem Sortieren zu verbringen und mehr mit dem Schnetzeln von Monstern. Im Stream betonten die Entwickler, dass ihr nicht mehr mit 25 nutzlosen Items aus einem Dungeon kommen sollt.

Legendarys, die Monster mit einem Level über 95 fallenlassen, haben immer eine Item-Macht von 925

Auf Weltstufe 1 und 2 gibt es eine Chance, dass manche Uniques droppen

Auf Weltstufe 3 können alle Uniques droppen

Uber Uniques könnten mit einer kleinen Chance ab einem Monster-Level von 55 fallengelassen werden und immer mit einer Item-Macht von 925

Auf Weltstufe 3 droppen ausschließlich „heilige“ Items, auf Weltstufe 4 nur „vermachte“ Items. Aus den Kisten vom Baum des Flüsterns bekommt ihr ab Season 4 außerdem „Vergessene Seelen“, ebenso mit einer kleinen Chance von Elite-Gegnern.

In Season 4 zieht mit Andariel zusätzlich ein neuer Boss in Diablo 4 ein. Laut der Entwickler soll sie dieselben Items droppen wie Duriel.

Was ist mit dem Handeln? Auch das Handeln wird in Season 4 überarbeitet. Ihr könnt dann Legendarys und Uniques handeln, außer:

es sind Uber Uniques

ihr bindet die Items durch Crafting an euren Account

Zwei neue Crafting-Möglichkeiten zur Anpassung der Ausrüstung

Was ändert sich am Crafting? Auch das Crafting in Diablo 4 wird mit Season 4 überarbeitet. So habt ihr dann zwei Möglichkeiten, eure Items an eure Builds anzupassen. Mit dem „Tempering“ fügt ihr Items neue Affixe hinzu. Die Materialien dafür bekommt ihr bei den meisten Aktivitäten als Drop.

Das „Masterworking“ ist ein weiteres System zur Aufwertung von Gegenständen, das 12 Ränge umfassen wird. Damit verbessert ihr die Werte eurer Affixe. Die meisten Ränge erhöhen den Wert aller Affixe leicht und alle vier Ränge wird eines der Affixe massiv aufgewertet.

Mit dem “Tempering” prägt ihr Affixe ein. Das „Masterworking“ verbessert die Affixe.

Die Goldkosten für das Rollen von Gegenständen bekommen eine Obergrenze und skalieren nicht mehr „unendlich“ mit. Einen Loot-Filter habe das Team aktuell nicht geplant – sie wollen schauen, wie die Anpassungen am Loot ankommen.

Die Änderungen am Loot ziehen mit Season 4 in Diablo 4 ein, laut der Entwickler soll alles ab Tag 1 nach dem Season-Start verfügbar sein. Eigentlich wäre die Season bereits in weniger als vier Wochen gestartet, jedoch verschiebt sich das ganze jetzt nach hinten.

