Wie genau sich die Änderungen schließlich auswirken werden, sehen wir mit Season 4 oder vorab mit dem PTR. Der Community-Chef Adam Fletcher hat bereits bestätigt, dass die Änderungen direkt zum Start der Season kommen, nicht erst später. Ihr findet in unserem Hub alle Infos zu Season 4 in Diablo 4 .

Weitere Fans stellen klar, dass die Reaktionen vieler Streamer gar nicht negativ seien. Einige der Stars würden sich nur ebenfalls etwa auf Last Epoch stützen, sähen aber nicht unbedingt schwarz für Diablo 4. Viele Spieler freuen sich sogar einfach auf das, was kommt.

Es sei traurig, so viele Leute zu sehen, die sich lieber vollständig auf die Meinung anderer verlassen, als für sich selbst zu entscheiden. Ein weiterer Nutzer stimmt zu: Die Erwartungen, die Streamer wegen ihres Jobs an ein Spiel hätten, würden auf den Standard-Spieler schlicht nicht zutreffen.

Warum kümmert es dich, was [Streamer] denken? Die streamen, um Geld zu machen und sie gehen dorthin, wohin das Geld sie führt. Alles, was wichtig sein sollte, ist, ob dir das Spiel Spaß macht oder nicht. Und wenn nicht […] dann geh weiter. Es ist buchstäblich nur ein Spiel.

Aus den Informationen, die aktuell vorhanden sind, wirken die Punkte durchaus valide, wobei nichts auf die Menge an Loot hinweist, die nach dem Update fallen wird. Das Thema an sich erhitzt allerdings die Gemüter.

Was soll sich ändern? Bereits im November 2023 hieß es von Blizzard, dass sich mit Season 4 die Itemization verbessern soll . Seitdem ist da Thema der Lichtblick für viele Fans von Diablo 4, die im Moment lieber ihre Zeit in Last Epoch verbringen.

„Warum besteht das Spiel darauf, so langweilig zu sein?“ – Items frustrieren Spieler in Diablo 4

