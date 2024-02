„Warum besteht das Spiel darauf, so langweilig zu sein?“ – Items frustrieren Spieler in Diablo 4

Das Loot-System in Diablo 4 steht seit Monaten in der Kritik und ist auch weiterhin Thema für viele Spieler. Die vielen Affixe machen es kompliziert und seien gleichzeitig verwirrend und langweilig.

Items in Diablo 4 haben „Affixe“, also zusätzliche Werte wie kritische Trefferchance. Affixe sind zahlreich und erfordern, dass Spieler den Loot genau prüfen, um Upgrades ihrer Gegenstände zu erkennen.

Fans haben im August 2023 alle möglichen Affixe zusammengetragen und eine ellenlange Liste erstellt. Sie kamen auf über 200 verschiedene Eigenschaften.

Dadurch gibt es eine Vielzahl von Items, was es Spielern schwer macht, zu erkennen, mit welchen Gegenständen sie überhaupt etwas anfangen können. Der deutsche Twitch-Streamer wudijo fordert einen Loot-Filter, weil es einfach zu viele unnütze Items gäbe.

Auf Reddit wird das Thema mit den Affixen und dem unnützen Loot am 4. Februar in einem Beitrag diskutiert. Dort heißt es, das Loot-System in Diablo 4 sei durch die Affixe „willkürlich komplex“ und der ganze Prozess langweilig.

Mit diesen Einstellungen könnt ihr einfacher erkennen, welche Items brauchbar für euch sind:

„Unübersichtliche Items mit langweiligen, verwirrenden Affixen“

Was frustriert die Spieler? Der Nutzer „Shaka_Walls“ zeigt in seinem Beitrag vom 4. Februar auf Reddit ein Bild von dem Affix eines Items in Diablo 4 und meint: „Es ist mir sogar egal, ob dieses Item gut ist, wenn ich solche Effekte lese, schlafe ich ein.“

In dem Beitrag ist ein Glückstreffer-Affix sichtbar, das besagt: „Bis zu einer Chance von bis zu 26 %, die Abklingzeit der Skills, die keine ultimativen Fertigkeiten sind, um 1,5 Sekunden zu verringern, wenn man Elite-Gegnern ‚Bluten‘ zufügt.“

Das bedeutet also, es könnte sein, dass man einen Glückstreffer hat – und dann wiederum eine prozentuale Chance, Abklingzeiten auf Fertigkeiten zu erhalten. Aber nicht immer, sondern dann, wenn man „Bluten“ bei Elite-Gegnern auslöst.

Im Kommentar ergänzt „Shaka_Walls“: „Das soll ein UNIQUE sein. Warum besteht dieses Spiel darauf, so langweilig zu sein???“

Darauf antwortet der Nutzer „wetballjones“ im Kommentar, die Entwickler hatten im Kopf, dass die Spieler „eine interessantere Itemisierung wollen“ und entschieden sich für unübersichtliche Items mit langweiligen, verwirrenden Affixen.

„25-prozentige Chance, aber nur an Dienstagen“

Was sagen andere Spieler dazu? Zusätzlich zieht „wetballjones“ im Kommentar einen Vergleich zu Diablo 2 und schreibt, die Items dort seien spannend, weil man ihre Effekte spürt und sie leicht zu verstehen sind. Das Item-System in Diablo 4 bereite ihm Kopfschmerzen.

„Diablo 4 sollte einfach zu verstehende Stats machen, die interessante Kombinationen ermöglichen. Und coole Effekte für Fertigkeiten“, schreibt er auf Reddit. Der Nutzer „Otiosei“ möchte Affixe sehen, die „einfach, sauber, klar“ beschrieben sind, sodass jeder weiß, was sie bewirken und was man tun muss, um sie auszulösen.

Der Nutzer „Distinct_Ad_9842“ kommentiert: „Ich bin überrascht, dass es nicht so etwas gibt wie eine 25-prozentige Chance, eine 10-prozentige Chance zu haben, Elite-Gegnern „Bluten“ zuzufügen, aber nur an Dienstagen in Monaten, die auf „ovember“ enden.“ Und „AquaticBagpipe“ schreibt: „Der ultimative „Schaden am Dienstag“-Zusatz.“

Darauf spielt auch das YouTube-Video von „CarbotAnimations“ an, in dem er das Loot-System in Diablo 4 auf humorvolle Art und Weise darstellt:

Ein weiterer Nutzer merkt im Kommentar an, die Items in Diablo 4 seien im Moment „komplex, um der Komplexität willen. Es gibt keine Logik oder einen Grund für diese Komplexität. Sie sind willkürlich komplex.“

Blizzard hat offenbar erkannt, dass es für Spieler schwer ist, mit ihrem Loot etwas anzufangen. Das Entwicklerteam hat die Kritik an dem Loot-System in Diablo 4 gehört und will nun Änderungen an den Items vornehmen.

