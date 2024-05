Trainer beendet die wohl härteste Forschung in Pokémon GO, fängt fast 2000 Monster

Ein Trainer hat die wahrscheinlich härteste Forschung in Pokémon GO absolviert. Um welchen Trainer es geht und welche Forschung gemeint ist, zeigen wir euch.

Um welche Forschung handelt es sich? Seit Februar gibt es die Meisterwerk-Forschung Dankbarkeitsschimmer . Diese konntet ihr im Zuge des Weg-nach-Sinnoh -Events für 5,99 € im Shop erwerben. Habt ihr dies getan, habt ihr so viel Zeit wie ihr benötigt, um die Forschung zu beenden.

Neben Items, Erfahrungspunkten und Sternenstaub bringt euch die Forschung vor allem eine besondere Belohnung: Eine Begegnung mit einem Shiny-Shaymin.

Bereits vorher gab es Meisterwerk-Forschungen, die euch mit anderen mysteriösen Shiny-Pokémon belohnten, wie beispielsweise Mew oder Jirachi. Diese Forschungen enthalten Aufgaben, für die ihr eine sehr lange Zeit einplanen müsst.

Mehr als 1 Monat alleine für den ersten Schritt

Um welchen Trainer handelt es sich? Bei dem Trainer handelt es sich um den YouTuber MYSTIC7. Er ist bekannt für seine Videos über das Spiel und gehört zu den größten Pokémon GO-YouTubern.

In dem Video zeigt er, mit welcher Hingabe er die Meisterwerk-Forschung absolviert, die von vielen Trainern als die härteste Pokémon GO-Forschung angesehen wird, die es bisher gab. Er erzählt außerdem, dass er alleine für den ersten Teil der Forschung über einen Monat gebraucht hat.

Das Video binden wir hier für euch ein:

Was ist die Schwierigkeit mit der Forschung? Um die Meisterwerk-Forschung erfolgreich zu absolvieren, müssen 7 Abschnitte erfolgreich beendet werden. Die größte Schwierigkeit dürfte hierbei der erste Schritt darstellen.

In diesem Abschnitt müsst ihr 492 Pokémon fangen, die jeweils in den Regionen Kanto, Johto, Hoenn und Sinnoh entdeckt wurden. Ihr müsst hierfür also nicht nur insgesamt 1.968 Pokémon fangen, sondern die Pokémon müssen auch noch aus den entsprechenden Regionen kommen.

Dieser Schritt dürfte für die meisten Trainer, die die Forschung absolvieren wollen, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch die Forschung auch gekauft? Wenn ja, wie weit seid ihr bisher in der Forschung? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus.

Wie jeden Monat gibt es auch im Mai wieder einige Events, die in Pokémon GO auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das genau sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.