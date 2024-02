Pokémon GO: „Weg nach Sinnoh“ startet morgen – Bringt Boni und täglich neue legendäre Bosse

In Pokémon GO steht das „Weg nach Sinnoh“-Event vor der Tür. Wir zeigen euch, was euch in dem Event erwartet.

Was ist das für ein Event? Das „Weg nach Sinnoh“-Event startet am Montag, dem 19. Februar 2024 um 10:00 Uhr und wird bis zum Freitag, dem 23. Februar 2024 um 22:00 Uhr laufen. Es stellt die Vorbereitung und den Start zur globalen Sinnoh-Tour dar, die am 24. und 25. Februar 2024 läuft.

Das „Weg nach Sinnoh“-Event bringt neben einigen Boni und verschiedenen Pokémon vor allem eine Besonderheit: jeden Tag ein neues legendäres Pokémon, das ihr in 5*-Raids bezwingen und fangen könnt und sogar eine befristete Forschung, bei der ihr legendäre Pokémon erhalten könnt.

Legendäre Pokémon in Raids und sogar in befristeter Forschung

Welche legendären Pokémon gibt es in Raids? Die folgenden legendären Pokémon könnt ihr in 5–Raids im Event antreffen:

Darkrai* am 19. Februar

Cresselia* am 20. Februar

Vesprit* am 21. Februar (in den Regionen Asien-Pazifik gibt es stattdessen Selfe* und in Amerika sowie Grönland wartet Tobutz*)

Heatran* am 22. Februar

Giratina (Urform)* am 23. Februar

Alle mit * markierten Pokémon können auch als Shiny erscheinen.

Welche legendären Pokémon gibt es in der befristeten Forschung? Im Zuge des Events gibt es auch eine kostenlose befristete Forschung. Wenn ihr die Aufgaben erfüllt, warten die folgenden legendären Pokémon als Belohnung auf euch:

Heatran*

Giratina (Urform)*

Cresselia*

Darkai*

Alle Pokémon mit einem * sind auch als Shiny verfügbar.

Welche Pokémon gibt es noch im Event? Neben den legendären Pokémon, könnt ihr in dem Event auch auf die folgenden Pokémon treffen:

In der Wildnis

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Chelcarain (seltener)

Panpyro (seltener)

Pliprin (seltener)

In 2-km-Eiern

Knospi*

Klingplim*

Mobai*

Wonneira*

Mampfaxo*

Riolu*

Mantirps*

In 1*-Raids

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

In 3*-Raids

Chelcarain

Panpyro

Pliprin

Alle Pokémon, die ein * besitzen, können auch in ihrer Shiny-Variante erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Im Event sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

Halbierte Schlüpfdistanz für Eier, die ihr im Event in Inkubatoren legt

Fern-Raid-Limit wird auf 10 pro Tag erhöht (vom 19. bis zum 22. Februar)

Fern-Raid-Limit wird aufgehoben (vom 23. bis zum 25. Februar)

2 optionale Event-Tickets stehen zum Kauf verfügbar

Welche Tickets gibt es im Event? Während des Events stehen euch 2 optionale Tickets zur Verfügung. Diese kosten jeweils 5 US-Dollar (voraussichtlich wird der Preis in Euro ähnlich sein). Die Inhalte der Tickets sehen wie folgt aus:

Raid-Ticket

5000 zusätzliche Erfahrungspunkte für Raid-Siege

1 zusätzliches Bonbon beim Fang eines Raid-Bosses

2 zusätzliche Raid-Pässe pro Tag durch Arenen

Befristete Forschung vom Raid-Ticket

10 Bonbons für Dialga und Palkia

5 XL Bonbons für Heatran, Giratina, Cresselia und Darkrai

Evoli Fan-Maske

Schlüpf-Ticket

Doppelte Erfahrungspunkte beim Ausbrüten von Eiern

Doppelte Bonbons beim Ausbrüten von Eiern

Doppelten Sternenstaub für das Ausbrüten von Eiern

Pikachu-Fan-Maske

Befristete Forschung vom Raid-Ticket

Begegnungen mit den regionalen Pokémon Pachirisu*, Plaudagei* und Venuflibis*

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny auftauchen.

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch darauf und wenn ja, was interessiert euch daran am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über weitere Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.