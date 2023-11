Pokémon GO enthüllt die große Sinnoh-Tour für Februar 2024 – Das erwartet euch

Pokémon GO hat die Sinnoh-Tour 2024 enthüllt. Sowohl ein globales Event, als auch ein lokales in Los Angeles stehen an. Wir zeigen euch alle bekannten Infos.

Was ist das für ein Event? Eine neue Pokémon GO-Tour steht an: Nachdem 2021 die Kanto-Tour stattfand, folgten 2022 die Johto-Tour und 2023 die Hoenn-Tour.

Passend dazu folgt nun 2024 das vierte Event dieser Reihe: Die Sinnoh-Tour.

Wie schon im letzten Jahr gibt es ein lokales sowie ein globales Event. Alle Infos zeigen wir euch hier.

Sinnoh-Tour 2023 – Termine und Start

Wann läuft die Sinnoh-Tour? Zwei Termine stehen im Februar 2024 an.

Am 17. und 18. Februar 2024 läuft die lokale Sinnoh-Tour in Los Angeles, Kalifornien

Am 24. und 25. Februar 2024 folgt dann die globale Sinnoh-Tour, von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit

Wir zeigen euch hier die bislang bekannten Inhalte.

Sinnoh-Tour weltweit – Was steckt drin?

Brauche ich ein Ticket? Für die weltweite Sinnoh-Tour braucht ihr nach aktuellem Stand kein Ticket – im Gegensatz zur lokalen Variante in Las Vegas. Dazu unten mehr.

Was passiert? Bisher sind folgende Inhalte der weltweiten Tour bekannt:

Eine Spezialforschung, bei der ihr mit Team GO Rocket zusammenarbeiten müsst

Eine neue Meisterwerkforschung, die euch ein schillerndes Shaymin einbringt. Diese soll anspruchsvoller sein, als die Variante, die es bei der lokalen GO Tour in Las Vegas gibt.

Ihr wählt aus zwei Event-Teams: Diamant oder Perl. Das beeinflusst Boni und Belohnungen.

Dialga und Palkia erscheinen Raids, können shiny sein

Die Starter-Pokémon aus Sinnoh erscheinen auch in Raids, ebenfalls mit Shiny-Chance

Welche Boni gibt es? Die folgenden Boni sind aktiv:

Halbe Schlüpfdistanz für Eier

Bis zu sechs Spezialtausche am Tag

Halbe Sternenstaubkosten beim Tausch

Welche Pokémon erscheinen? In der Wildnis wird es rotierende Habitate geben, in denen ihr verschiedensten Pokémon begegnen könnt. Hier stehen die Pokémon aus der Sinnoh-Region im Mittelpunkt, doch auch anderen könnt ihr begegnen.

Habitat Mögliche Spawns Geschäftige Promenade Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Magnetilo*

Porygon*

Trasla*

Plinfa*

Staralili*

Bifiza*

Burmy*

Bamelin*

Schalellos*

Driftlon*

Charmian*

Finneon

Weitere Pokémon Historischer Hain Tangela*

Evoli*

Traunfugil*

Nasgnet*

Roselia*

Chelast*

Zirpurze*

Burmy*

Wadribie*

Kikugi*

Bronzel*

Weitere Pokémon Giftige Ausgrabungsstätten Pikachu mit Lucius’ Kappe*

Pikachu mit Lucias Hut*

Griffel*

Yanma*

Skorgla*

Zwirrlicht*

Sheinux*

Koknodon*

Schilterus*

Burmy*

Skunkapuh*

Kaumalat*

Hippopotas*

Pionskora*

Glibunkel*

Weitere Pokémon Geothermale Lagune Schlurp*

Rihorn*

Magmar*

Evoli*

Togetic*

Kramurx*

Quiekel*

Schneppke*

Panflam*

Haspiror*

Shnebedeck*

Weitere Pokémon

Durch Rauch: Wenn ihr Rauch verwendet, könnt ihr auf Icognito H, I, N, O und S treffen – alle auch mit möglicher Shiny-Chance.

In Eiern: Hier schlüpfen ebenfalls Sinnoh-Monster.

2 km: Knospi*, Klingplim*, Mobai*, Pantimimi*, Wonneira*, Mampfaxo*. Riolu*, Mantirps*

5 km: Skunkapuh*, Kaumalat*, weitere Pokémon

10 km: Pachirisu*, Plaudagei*, Venuflibis*

Die Sinnoh-Tour wurde auch im aktuellen Season-Trailer angedeutet:

Sinnoh-Tour in Los Angeles – Wie läuft das Event?

Brauche ich ein Ticket? Ja, das Ticket kostet aktuell 25 US-Dollar für Frühbucher, wird später aber auf 30 Dollar steigen. Das Event findet dabei vor Ort im Rose Bowl Stadium in Los Angeles statt.

Was steckt im Gameplay?

Spezialforschung mit Team Rocket

Meisterwerkforschung mit schillerndem Shaymin und offenbar einfacher, als die globale Variante

Die Team-Wahl zwischen Diamant und Perl

Eine erhöhte Chance auf Shiny-Monster aus der Sinnoh-Region. Dazu gehören auch Monster wie Skunkapuh, Klingplim, Plaudagei, Venuflibis, Pachirisu und andere, die man bisher nicht bekam.

Halbe Schlüpfdistanz und bis zu neun Raid-Pässe am Tag von Arenen und Stops

Bis zu 6 Spezialtausche und halbe Sternenstaubkosten für das Tauschen

Die oben genannten Monster in Habitaten, Rauch, Eiern und Raids trefft ihr auch hier an.

Was passiert noch vor Ort? Es gibt Dinge wie:

Eine Kampf-Arena

Fotopunkte

Lounges für eure Teams

Legendäre Fotopunkte, an denen ihr wilden Selfe, Vesprit und Tobutz begegnen könnt

Begegnungen mit Kryppuk an besonderen Pokéstops

Dazu gibt es Addons:

Das “Raid-Liebe”-Addon mit Raid-Boni wie 18 Raid-Pässen, zusätzlichen Raid-EP und Raid-Bonbons sowie XL-Bonbons. Das kostet 15 Dollar extra.

Das “Schwärmer-Ei”-Addon mit Eier-Boni wie kürzere Schlüpfdistanz, dreifache Schlüpf-EP, -Bonbons und -Sternenstaub, außerdem eine erhöhte Chance auf 10-km-Eier. Das kostet auch 15 Dollar extra.

Außerdem gibt es ein Addon für 20 Dollar, mit dem Boni und Gameplay auf die ganze Stadt ausgeweitet werden können.

Kommt da noch mehr?

Das bleibt abzuwarten, ist aber denkbar. Auch bei den vergangenen Events wie Touren oder GO Festen kam es immer mal wieder zu Überraschungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wurden. Da auch hier immer wieder von “und weiteren” gesprochen wird, ist davon auszugehen, dass zusätzliche Informationen zu den Events kommen dürften.

In Pokémon GO steht nun die neue Season an. Was euch im neuen Monat erwartet, zeigen euch die Events im Dezember 2023 bei Pokémon GO.