Pokémon GO: Dialga Konter (Urform) – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter für die Urform von Dialga in 5er-Raids bei Pokémon GO. Hier im Guide zeigen wir euch, mit welchen Angreifern ihr den legendären Boss leicht besiegt.

Wann kommt Dialga (Urform)? Am 24. und 25. Februar 2024 findet ihr die Urform von Dialga in 5er-Raids von Pokémon GO. Passend zur Pokémon GO Tour: Sinnoh findet ihr die Form zum ersten Mal im Spiel. Auch die Urform von Palkia ist in der Zeit verfügbar.

Dialga gehört zu den Typen Stahl und Drache und kann theoretisch in der Urform und der Normalform auftreten. Wir zeigen euch hier die besten Konter und die Schwächen des Pokémon.

Dialga (Urform) Konter im 5er-Raid – Nutzt diese Angreifer

Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Lohgock mit Konter und Fokusstoß Keldeo mit Fußkick und Sanctoklinge Lucario mit Konter und Aurasphäre Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Wüstenorkan Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Mega-Galagladi mit Fußkick und Nahkampf Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Ursaluna mit Zertrümmerer und Pferdestärke Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Pferdestärke Mega-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben

Schwächen von Dialga (Urform): Das Pokémon gehört zu den Typen Stahl und Drache und ist damit anfällig gegen Kampf und Boden. Setzt beim Raid also vor allem auf Angriffe dieser Typen.

Gibt es Shiny Dialga? Ja, ihr könnt Shiny Dialga in der Urform nach einem Raid fangen. Dazu braucht ihr aber viel Glück.

Shiny Dialga (links) und Palkia (rechts) in den Urformen

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Dialga in der Urform zu dritt bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.