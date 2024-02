Pokémon GO: So stark sind Ur-Palkia und Ur-Dialga als Angreifer

In Pokémon GO könnt ihr bei der Sinnoh-Tour Ur-Palkia und Ur-Dialga herausfordern. Lohnt es sich, die beiden zu fangen?

Was sind das für Pokémon? Die „Ur-Formen“ von Dialga und Palkia stellen ihre ursprüngliche Form dar, die man erstmals in „Pokémon Legenden: Acreus“ antreffen konnte. Nun erscheinen sie auch in Pokémon GO.

Wie kriegt man die? Wenn ihr sie wollt, müsst ihr sie im Laufe der Sinnoh-Tour an diesem Wochenende in Raids herausfordern. Ausnahme: Wenn ihr euch während der „Weg nach Sinnoh“-Forschung für Perl oder Diamant entschieden habt, bekommt ihr eines der beiden im Laufe der Sinnoh-Tour über eine Forschung – bei Perl Ur-Palkia, bei Diamant Ur-Dialga.

Ansonsten trefft ihr sie zu bestimmten Zeitpunkten in den Raids bei der Sinnoh-Tour. Den kompletten Zeitplan zur Sinnoh-Tour findet ihr hier.

Wenn ihr die beiden bekämpfen wollt:

Doch was bekommt man für den Raid? Soviel vorweg: Zwei sehr spannende Pokémon. Genaueres fassen wir hier für euch zusammen.

Wie stark sind Ur-Dialga und Ur-Palkia?

Als Raid-Angreifer: Beide Monster sind sehr stark und gehören zu den besten Drachen-Angreifern, die ihr haben könnt. Ur-Palkia ist schlichtweg ein mächtiger Angreifer dank seiner Attacke „Raumschlag“, und Ur-Dialga mit „Zeitenlärm“ füllt sogar eine besondere Nische, da es als Drachen-Pokémon mit zusätzlichem Stahl-Typ selbst nicht anfällig für Drachen-Attacken ist.

Beide ziehen in der Meta an einigen etablierten Monstern, auch Crypto-Monstern vorbei – das betont auch PvE-Experte Teban54 in einer Einschätzung (via reddit). Nochmal merklich stärker sind im Grunde nur Mega-Rayquaza und Mega-Knakrack.

Als PvP-Monster: Auch hier sind die beiden Pokémon extrem stark, aufgrund hoher WP-Werte in erster Linie in der Meisterliga. In den aktuellen PvP-Rankings von PvPoke sieht das so aus:

Ur-Palkia steht an Platz 1 der aktuellen Meisterliga-Rankings, gewinnt gegen Monster wie Kyogre, Giratina oder Dragoran. Seine größte Schwäche sind Feen-Pokémon oder auch Dialga.

Dialga in der Urform steigt derweil auf Platz 20 ein, was aber ebenfalls immer noch sehr stark ist. Es ist allerdings vor allem durch Boden-Pokémon gefährdet, die ihm stark schaden können.

Außerhalb von Kämpfen: Beide Monster bringen einen speziellen Abenteuereffekt mit, den ihr mit ihren Attacken abseits von Kämpfen auslösen könnt.

Dialgas Zeitenlärm gibt euch außerhalb von Kämpfen die Möglichkeit, die Item-Dauer von Items wie Rauch, dem täglichen Abenteuerrauch oder Sternenstücken zu verlängern. Für 5 Dialga-Bonbons und 5.000 Sternenstaub bekommt ihr 6 zusätzliche Minuten und könnt das immer wieder stapeln.

Bei Palkias Raumschlag wird der Begegnungsradius vergrößert. Für 5 Palkia-Bonbons und 5.000 Sternenstaub gilt der Effekt für 10 Minuten und kann ebenfalls gestapelt werden.

Kurz: Beide Monster sind eine gute Wahl, wenn ihr mächtige Kämpfer braucht, wobei Palkia voraussichtlich die etwas stärkere Variante ist, Dialga aber durch seine Effektivitäten überzeugen kann.

Ihr wollt wissen, wie ihr euch auf das Event einstellt? Dann findet ihr hier 10 Tipps zur Vorbereitung auf die Sinnoh-Tour.