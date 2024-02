Pokémon GO: Meisterwerk-Forschung „Dankbarkeitsschimmer“ mit Shiny Shaymin – Aufgaben & Belohnungen

Momentan läuft in Pokémon GO der „Weg nach Sinnoh“, der einige legendäre Pokémon im Gepäck hat. Welche der 5 legendären Bosse sich am meisten lohnen, erfahrt ihr hier.

Was zeichnet die Forschung aus? Meisterwerk-Forschungen aus der Vergangenheit brachten vergleichbare Belohnungen wie Shiny Mew oder Shiny Jirachi, verlangen einem aber auch viel ab. Stellt euch also auf langfristige Aufgaben ein, bei denen ihr sehr viele Pokémon fangen und andere Herausforderungen bestehen müsst.

Was kostet die neue Forschung? Die neue Meisterwerk-Forschung könnt ihr für 5,99 Euro im Shop von Pokémon GO kaufen.

Die Meisterwerk-Forschung „Dankbarkeitsschimmer“ in Pokémon GO bringt euch ein Shiny Shaymin. Dazu kommen weitere Belohnungen. Wir zeigen euch alle aktuell bekannten Aufgaben und Inhalte.

