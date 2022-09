Pokémon GO: Mega-Stolloss Konter im Guide – So besiegt ihr den Boss

Die 20 besten Konter gegen Mega-Stolloss in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Stolloss in den Mega-Raids besiegen.

Was ist Mega-Stolloss für ein Pokémon? Die Mega-Entwicklung von Stolloss zieht mit dem Nerven-aus-Stahl-Event am 16. September bei Pokémon GO ein. Das Pokémon gehört nur zum Typ Stahl.

Wir zeigen euch hier im Guide die besten Konter gegen Mega-Stolloss.

Mega-Stolloss besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade Lucario mit Konter und Aurasphäre Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller Mega-Simsala mit Konter und Fokusstoß Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+ Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Mega-Schlapor mit Doppelkick und Fokusstoß Machomei mit Konter und Wuchtschlag Stalobor mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf Flambirex mit Fußkick und Lohekanonade Lohgock mit Konter und Lohekanonade

Schwächen von Mega-Stolloss: Das Pokémon gehört zum Typ Stahl und hat Schwächen gegen Feuer, Boden und Kampf. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Stolloss zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Stolloss? Ja, mit Glück könnt ihr nach dem Kampf einem schillernden Stolloss begegnen.

Stolloss in seiner normalen Form und als Shiny im Vergleich

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Stolloss zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.