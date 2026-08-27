Auf dem Weg zu Level 50 in Pokémon GO musstet ihr viel EP sammeln und Aufgaben abschließen. Wir fassen euch hier alles zusammen, was ihr zur Level-Phase wissen müsst. Falls es euch interessiert, wie es früher war, findet ihr hier die Antwort.

Achtung! Seit dem großen Level-Update in Pokémon GO sind die Aufgaben für die Level 41 bis 50 hinfällig. Ihr müsst hier also nicht weiterlesen, außer es interessiert euch, wie es früher war.



Stattdessen gibt es jetzt Seit dem großen Level-Update in Pokémon GO sind die Aufgaben für die Level 41 bis 50 hinfällig. Ihr müsst hier also nicht weiterlesen, außer es interessiert euch, wie es früher war.Stattdessen gibt es jetzt neue Aufgaben, die ihr von Level 71 bis 80 erledigen müsst

In Pokémon GO lag das Maximal-Level im Spiel bei Stufe 50. Das waren 10 neue Level, die im Spiel aktiviert wurden.

Bei der Ankündigung erklärte Niantic, dass sich die Level-Erfahrung verändert. Bisher mussten Trainer nur Millionen von EP sammeln, um Level in Pokémon GO aufzusteigen.

Durch die Überarbeitung der Level musste nun jeder Trainer Aufgaben abschließen und zusätzlich EP sammeln. Erst, wenn beides erfüllt wurde, erfolgte das Level-Up.

Ein Beispiel für die Aufgaben, die man abschließen muss, um Stufe 46 in Pokémon GO zu erreichen

Level 41

Die Anforderungen Sammle 6.000.000 EP (insgesamt 26 Millionen) Nutze 20 Power-Ups bei legendären Pokémon Gewinne 30 Raids Fange 200 Pokémon an einem einzigen Tag Verdiene 5 Gold-Medaillen

Das wird erwartet: Die 200 Pokémon an einem Tag zu fangen, dürfte sich durch Events wie Community Days oder Gegenstände wie Rauch und Lockmodule recht leicht gestalten. Dafür müsst ihr dann etwas mehr Zeit aufwenden.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

So löst ihr es leicht: Wir haben für euch einen Guide für Level 41 in Pokémon GO erstellt. Da zeigen wir euch wichtige Tipps, damit ihr die Aufgaben leicht abschließen könnt.

Level 42

Die Anforderungen Sammle 7.500.000 EP (insgesamt 33,5 Millionen) Entwickle Evoli in jede seiner Entwicklungen Nutze Gegenstände, um 15 Pokémon zu entwickeln Werfe 3 Fabelhafte Würfe Nutze 200 Beeren, um Pokémon zu fangen Das wird erwartet:

Das wird erwartet: Durch unseren verlinkten Guide zum Entwickeln von Evoli sollte diese Aufgabe kein Problem für euch darstellen.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

So löst ihr es leicht: Wie ihr Evoli gezielt entwickelt und die Items richtig einsetzt, erfahrt ihr in unserem Guide zu Level 42 in Pokémon GO.

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Level 43

Die Anforderungen Sammle 9.000.000 EP (Insgesamt 42,5 Millionen) Verdiene 100.000 Sternenstaub Setze 200 sehr effektive Lade-Attacken ein Fange 5 legendäre Pokémon Verdiene 5 Platin-Medaillen

Das wird erwartet: Die Platin-Medaillen sind neue Ränge über Gold-Medaillen. Ihr könnt sie steigern, indem ihr Voraussetzungen für Gold-Medaillen noch weiter pusht. Also noch mehr Arena-Kämpfe gewinnen, noch öfter gegen andere Trainer im PvP gewinnen oder auch noch mehr beste Freunde im Spiel bekommen.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Silberne Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

1 neue Charakter-Pose

So löst ihr es leicht: Tipps zu den Lade-Attacken, den legendären Pokémon und den Platin-Medaillen seht ihr in unserem Guide für Level 43 in Pokémon GO.

Level 44

Die Anforderungen Sammle 11.000.000 EP (insgesamt 53,5 Millionen) Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Superliga Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Hyperliga Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Meisterliga Kämpfe 20 Mal in der GO Battle Liga

Das wird erwartet: Hier müssen selbst die PvP-Muffel regelmäßig die Trainer-Kämpfe bestreiten und auch noch gewinnen. Für viele Spieler wird das eine große Herausforderung. Doch Pokémon GO will sein PvP überarbeiten.

Wir haben für euch einen Guide erstellt, mit dem ihr die Trainer-Kämpfe in Pokémon GO leichter gewinnt. So erreicht ihr schnell Level 44 in Pokémon GO.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 45

Die Anforderungen Sammle 13.000.000 EP (insgesamt 66,5 Millionen) Besiege 100 Team GO Rocket Rüpel Erlöse 100 Crypto-Pokémon Besiege 50 Team GO Rocket Bosse Sammle 10 Platin-Medaillen

Das wird erwartet: Mit den Rocket-Rüpeln und Bossen habt ihr schon viel Erfahrung gesammelt. Speichert euch am besten unsere Konter-Guides für Arlo, Sierra und Cliff ab, damit ihr für diese Aufgabe bestens vorbereitet seid.

Die Belohnungen sind:

40 Hyperbälle

40 Top-Beleber

1 Elite Lade-TM

1 Super-Brutmaschine

2x Rauch

2 Glückseier

2 Lockmodule

2 XL Sonderbonbon

1 neuer Hut

Level 46

Die Anforderungen Sammle 15.500.000 EP (insgesamt 82 Millionen) Erledige 100 Feldforschungen Mache 7 Tage hintereinander Schnappschüsse von Pokémon Werfe 50 fabelhafte Würfe Brüte 30 Eier aus

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

25 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 47

Die Anforderungen Sammle 18.000.000 EP (ingesamt 100,5 Millionen) Gewinne 30 Raids mit einem Team, das aus einzigartigen Spezies besteht Gewinne einen 3-Sterne-Raid nur mit Pokémon, die 1500 WP

oder weniger besitzen Steigere die WP eines Pokémon dreimal bis zum Maximum Erhalte 20 Platin-Medaillen

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

25 Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

1 neue Pose

Level 48

Die Anforderungen Sammle 21.000.000 EP (insgesamt 121,5 Millionen) Erhalte 20 Geschenke von deinem Kumpel Verdiene 300 Herzen mit deinem Kumpel Gehe 200 Kilometer mit deinem Kumpel Gehe acht mal 25 Kilometer in einer Woche

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

15 Silberne Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 49

Die Anforderungen Sammle 25.000.000 EP (insgesamt 146.500.000 EP) Tausche 10 Pokémon, die mindestens 300 Kilometer auseinander gefangen wurden Erhalte 50 Glückspokémon durch Täusche Erhalte 35 Platin-Medaillen

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

25 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Neue Schuhe

Level 50

Die Anforderungen Sammle 30.000.000 EP (insgesamt 176.500.000 EP) Lande 999 fabelhafte Würfe Fange 5 legendäre Pokémon innerhalb von 5 legendären Raids Besiege einen Team-GO-Rocket-Boss 3-mal, indem du nur Pokémon mit 2500 WP oder weniger nutzt Erreiche Rang 10 in der GO Battle Liga

Die Belohnungen sind:

50 Hyperbälle

50 Top-Tränke

1 Elite Lade-TM

5x Rauch

5 Glückseier

5 Super-Brutmaschinen

5 Lockmodule

Neue Kleidung

Wie gefällt euch die neue Erfahrung, die Niantic mit den Level-Ups in Pokémon GO verbindet? Findet ihr es gut, dass so jeder Aspekt des Spiels von guten Würfen bis zu PvP genutzt wird oder ist euch das zu umfangreich?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.