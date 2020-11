Auf dem Weg zu Level 50 in Pokémon GO müsst ihr viel EP sammeln und Aufgaben abschließen. Wir fassen euch hier alles zusammen, was wir über die Level-Ups von 41 bis 50 und die Belohnungen wissen.

Um was geht es? Die Entwickler von Pokémon GO bestätigten offiziell, dass das neue Maximal-Level im Spiel bei Stufe 50 liegen wird. Das sind 10 neue Level, die im Spiel aktiviert werden.

Bei der Ankündigung erklärte man auch, dass die Level-Erfahrung sich verändern wird. Bisher musste Trainer nur Millionen von EP sammeln, um Level in Pokémon GO aufzusteigen. Doch das ändert sich jetzt.

Durch die Überarbeitung der Level muss nun jeder Trainer Aufgaben abschließen und zusätzlich EP sammeln. Erst, wenn beides erfüllt wurde, erfolgt das Level-Up.

Ein Beispiel für die Aufgaben, die man abschließen muss, um Stufe 46 in Pokémon GO zu erreichen

Woher stammen die Infos? Ausgewählte Trainer in Australien dürfen das neue Level-System bereits testen. Sie zeigen in den sozialen Netzwerken, was nun die neuen Aufgaben und EP-Anforderungen sind. Aufgrund der Aussagen der Trainer können wir euch hier eine erste Übersicht präsentieren.

Bedenkt, dass sich die Aufgaben und Anforderungen noch ändern können, bis das neue Level-System weltweit veröffentlicht wird. In Australien läuft gerade die Test-Phase. Die Entwickler nutzen das Feedback der Tester, um weiter am System zu schrauben und eventuelle Anpassungen vorzunehmen.

Die Infos der Belohnungen stammen aus einem Datamining der Pokeminers (via reddit) und könnten sich ebenfalls bis zum weltweiten Release verändern.

Level 41

Die Anforderungen Sammle 6.000.000 EP (insgesamt 26 Millionen) Nutze 20 Power-Ups bei legendären Pokémon Gewinne 30 Raids Fange 200 Pokémon an einem einzigen Tag

Das wird erwartet: Die 200 Pokémon an einem Tag zu fangen, dürfte sich durch Events wie Community Days oder Gegenstände wie Rauch und Lockmodule reicht leicht gestalten. Dafür müsst ihr dann etwas mehr Zeit aufwenden.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 42

Die Anforderungen Sammle 7.500.000 EP (insgesamt 33,5 Millionen) Entwickle Evoli in jede seiner Entwicklungen Nutze Gegenstände, um 15 Pokémon zu entwickeln Werfe 3 Fabelhafte Würfe Nutze 200 Beeren, um Pokémon zu fangen Das wird erwartet:

Das wird erwartet: Durch unseren verlinkten Guide zum Entwickeln von Evoli sollte diese Aufgabe kein Problem für euch darstellen.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 43

Die Anforderungen Sammle 9.000.000 EP (Insgesamt 42,5 Millionen) Verdiene 100.000 Sternenstaub Setze 200 sehr effektive Lade-Attacken ein Fange 5 legendäre Pokémon Verdiene 5 Platin-Medaillen

Das wird erwartet: Die Platin-Medaillen sind neue Ränge über Gold-Medaillen. Ihr könnt sie steigern, indem ihr Voraussetzungen für Gold-Medaillen noch weiter pusht. Also noch mehr Arena-Kämpfe gewinnen, noch öfter gegen andere Trainer im PvP gewinnen oder auch noch mehr beste Freunde im Spiel bekommen.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Silberne Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

1 neue Charakter-Pose

Level 44

Die Anforderungen Sammle 11.000.000 EP (insgesamt 53,5 Millionen) Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Superliga Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Hyperliga Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Meisterliga Gewinne 20 Kämpfe in der GO Battle Liga

Das wird erwartet: Hier müssen selbst die PvP-Muffel regelmäßig die Trainer-Kämpfe bestreiten und auch noch gewinnen. Für viele Spieler wird das eine große Herausforderung. Doch Pokémon GO will sein PvP überarbeiten.

Die Belohnungen sind:

20 Hyperbälle

20 Top-Tränke

20 Top-Beleber

20 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 45

Die Anforderungen Sammle 13.000.000 EP (insgesamt 66,5 Millionen) Besiege 100 Team GO Rocket Rüpel Erlöse 100 Crypto-Pokémon Besiege 50 Team GO Rocket Bosse Sammle 10 Platin-Medaillen

Das wird erwartet: Mit den Rocket-Rüpeln und Bossen habt ihr schon viel Erfahrung gesammelt. Speichert euch am besten unsere Konter-Guides für Arlo, Sierra und Cliff ab, damit ihr für diese Aufgabe bestens vorbereitet seid.

Die Belohnungen sind:

40 Hyperbälle

40 Top-Beleber

1 Elite Lade-TM

1 Super-Brutmaschine

2x Rauch

2 Glückseier

2 Lockmodule

2 XL Sonderbonbon

1 neuer Hut

Level 46

Die Anforderungen Sammle 15.500.000 EP (insgesamt 82 Millionen) Erledige 100 Feldforschungen Mache 7 Tage hintereinander Schnappschüsse von Pokémon Werfe 50 fabelhafte Würfe Brüte 30 Eier aus

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

25 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 47

Die Anforderungen Wird noch erwartet

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

25 Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

1 neue Pose

Level 48

Die Anforderungen Wird noch erwartet

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

15 Silberne Sananabeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Level 49

Die Anforderungen Wird noch erwartet

Die Belohnungen sind:

30 Hyperbälle

25 Top-Tränke

20 Top-Beleber

25 Himmihbeeren

1 Brutmaschine

1 Premium Raidpass

1 XL Sonderbonbon

Neue Schuhe

Level 50

Die Anforderungen Wird noch erwartet

Die Belohnungen sind:

50 Hyperbälle

50 Top-Tränke

1 Elite Lade-TM

5x Rauch

5 Glückseier

5 Super-Brutmaschinen

5 Lockmodule

Neue Kleidung

Wann geht es weiter? Gerade testen die Spieler in Australien fleißig die neuen Aufgaben. Eine davon lautet, dass man 7 Tage hintereinander Schnappschüsse von Pokémon machen muss. Wir erwarten neue Infos zu den Aufgaben also ab dem 25. November. Alternativ könnten durch ein Datamining schon früher die Infos durchdringen.

Wie gefällt euch die neue Erfahrung, die Niantic mit den Level-Ups in Pokémon GO verbindet? Findet ihr es gut, dass so jeder Aspekt des Spiels von guten Würfen bis zu PvP genutzt wird oder ist euch das zu umfangreich?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.