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Pokémon GO: Übersicht für Level 41 bis 50 – EP und Aufgaben

Patrick Patrick Freese Lesezeit 4 Minuten
Pokémon GO 41 - 50 Titel

Auf dem Weg zu Level 50 in Pokémon GO musstet ihr viel EP sammeln und Aufgaben abschließen. Wir fassen euch hier alles zusammen, was ihr zur Level-Phase wissen müsst. Falls es euch interessiert, wie es früher war, findet ihr hier die Antwort.

Achtung! Seit dem großen Level-Update in Pokémon GO sind die Aufgaben für die Level 41 bis 50 hinfällig. Ihr müsst hier also nicht weiterlesen, außer es interessiert euch, wie es früher war.

Stattdessen gibt es jetzt neue Aufgaben, die ihr von Level 71 bis 80 erledigen müsst.

In Pokémon GO lag das Maximal-Level im Spiel bei Stufe 50. Das waren 10 neue Level, die im Spiel aktiviert wurden.

Bei der Ankündigung erklärte Niantic, dass sich die Level-Erfahrung verändert. Bisher mussten Trainer nur Millionen von EP sammeln, um Level in Pokémon GO aufzusteigen.

Durch die Überarbeitung der Level musste nun jeder Trainer Aufgaben abschließen und zusätzlich EP sammeln. Erst, wenn beides erfüllt wurde, erfolgte das Level-Up.

Pokémon GO Level 46
Ein Beispiel für die Aufgaben, die man abschließen muss, um Stufe 46 in Pokémon GO zu erreichen

Level 41

Die Anforderungen
Sammle 6.000.000 EP (insgesamt 26 Millionen)
Nutze 20 Power-Ups bei legendären Pokémon
Gewinne 30 Raids
Fange 200 Pokémon an einem einzigen Tag
Verdiene 5 Gold-Medaillen

Das wird erwartet: Die 200 Pokémon an einem Tag zu fangen, dürfte sich durch Events wie Community Days oder Gegenstände wie Rauch und Lockmodule recht leicht gestalten. Dafür müsst ihr dann etwas mehr Zeit aufwenden.

Die Belohnungen sind:

  • 20 Hyperbälle
  • 20 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 20 Himmihbeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon

So löst ihr es leicht: Wir haben für euch einen Guide für Level 41 in Pokémon GO erstellt. Da zeigen wir euch wichtige Tipps, damit ihr die Aufgaben leicht abschließen könnt.

Level 42

Die Anforderungen
Sammle 7.500.000 EP (insgesamt 33,5 Millionen)
Entwickle Evoli in jede seiner Entwicklungen
Nutze Gegenstände, um 15 Pokémon zu entwickeln
Werfe 3 Fabelhafte Würfe
Nutze 200 Beeren, um Pokémon zu fangen
Das wird erwartet:

Das wird erwartet: Durch unseren verlinkten Guide zum Entwickeln von Evoli sollte diese Aufgabe kein Problem für euch darstellen.

Die Belohnungen sind:

  • 20 Hyperbälle
  • 20 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 20 Sananabeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon

So löst ihr es leicht: Wie ihr Evoli gezielt entwickelt und die Items richtig einsetzt, erfahrt ihr in unserem Guide zu Level 42 in Pokémon GO.

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So sah das Pokémon GO Fest 2025 in Paris aus

Level 43

Die Anforderungen
Sammle 9.000.000 EP (Insgesamt 42,5 Millionen)
Verdiene 100.000 Sternenstaub
Setze 200 sehr effektive Lade-Attacken ein
Fange 5 legendäre Pokémon
Verdiene 5 Platin-Medaillen

Das wird erwartet: Die Platin-Medaillen sind neue Ränge über Gold-Medaillen. Ihr könnt sie steigern, indem ihr Voraussetzungen für Gold-Medaillen noch weiter pusht. Also noch mehr Arena-Kämpfe gewinnen, noch öfter gegen andere Trainer im PvP gewinnen oder auch noch mehr beste Freunde im Spiel bekommen.

Die Belohnungen sind:

  • 20 Hyperbälle
  • 20 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 20 Silberne Sananabeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon
  • 1 neue Charakter-Pose

So löst ihr es leicht: Tipps zu den Lade-Attacken, den legendären Pokémon und den Platin-Medaillen seht ihr in unserem Guide für Level 43 in Pokémon GO.

Level 44

Die Anforderungen
Sammle 11.000.000 EP (insgesamt 53,5 Millionen)
Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Superliga
Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Hyperliga
Gewinne 30 Trainer-Kämpfe in der Meisterliga
Kämpfe 20 Mal in der GO Battle Liga

Das wird erwartet: Hier müssen selbst die PvP-Muffel regelmäßig die Trainer-Kämpfe bestreiten und auch noch gewinnen. Für viele Spieler wird das eine große Herausforderung. Doch Pokémon GO will sein PvP überarbeiten.

Wir haben für euch einen Guide erstellt, mit dem ihr die Trainer-Kämpfe in Pokémon GO leichter gewinnt. So erreicht ihr schnell Level 44 in Pokémon GO.

Die Belohnungen sind:

  • 20 Hyperbälle
  • 20 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 20 Himmihbeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon

Level 45

Die Anforderungen
Sammle 13.000.000 EP (insgesamt 66,5 Millionen)
Besiege 100 Team GO Rocket Rüpel
Erlöse 100 Crypto-Pokémon
Besiege 50 Team GO Rocket Bosse
Sammle 10 Platin-Medaillen

Das wird erwartet: Mit den Rocket-Rüpeln und Bossen habt ihr schon viel Erfahrung gesammelt. Speichert euch am besten unsere Konter-Guides für Arlo, Sierra und Cliff ab, damit ihr für diese Aufgabe bestens vorbereitet seid.

Die Belohnungen sind:

  • 40 Hyperbälle
  • 40 Top-Beleber
  • 1 Elite Lade-TM
  • 1 Super-Brutmaschine
  • 2x Rauch
  • 2 Glückseier
  • 2 Lockmodule
  • 2 XL Sonderbonbon
  • 1 neuer Hut

Level 46

Die Anforderungen
Sammle 15.500.000 EP (insgesamt 82 Millionen)
Erledige 100 Feldforschungen
Mache 7 Tage hintereinander Schnappschüsse von Pokémon
Werfe 50 fabelhafte Würfe
Brüte 30 Eier aus

Die Belohnungen sind:

  • 30 Hyperbälle
  • 25 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 25 Himmihbeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon

Level 47

Die Anforderungen
Sammle 18.000.000 EP (ingesamt 100,5 Millionen)
Gewinne 30 Raids mit einem Team, das aus einzigartigen Spezies besteht
Gewinne einen 3-Sterne-Raid nur mit Pokémon, die 1500 WP
oder weniger besitzen
Steigere die WP eines Pokémon dreimal bis zum Maximum
Erhalte 20 Platin-Medaillen

Die Belohnungen sind:

  • 30 Hyperbälle
  • 25 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 25 Sananabeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon
  • 1 neue Pose

Level 48

Die Anforderungen
Sammle 21.000.000 EP (insgesamt 121,5 Millionen)
Erhalte 20 Geschenke von deinem Kumpel
Verdiene 300 Herzen mit deinem Kumpel
Gehe 200 Kilometer mit deinem Kumpel
Gehe acht mal 25 Kilometer in einer Woche

Die Belohnungen sind:

  • 30 Hyperbälle
  • 25 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 15 Silberne Sananabeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon

Level 49

Die Anforderungen
Sammle 25.000.000 EP (insgesamt 146.500.000 EP)
Tausche 10 Pokémon, die mindestens 300 Kilometer auseinander gefangen wurden
Erhalte 50 Glückspokémon durch Täusche
Erhalte 35 Platin-Medaillen

Die Belohnungen sind:

  • 30 Hyperbälle
  • 25 Top-Tränke
  • 20 Top-Beleber
  • 25 Himmihbeeren
  • 1 Brutmaschine
  • 1 Premium Raidpass
  • 1 XL Sonderbonbon
  • Neue Schuhe

Level 50

Die Anforderungen
Sammle 30.000.000 EP (insgesamt 176.500.000 EP)
Lande 999 fabelhafte Würfe
Fange 5 legendäre Pokémon innerhalb von 5 legendären Raids
Besiege einen Team-GO-Rocket-Boss 3-mal, indem du nur Pokémon mit 2500 WP oder weniger nutzt
Erreiche Rang 10 in der GO Battle Liga

Die Belohnungen sind:

  • 50 Hyperbälle
  • 50 Top-Tränke
  • 1 Elite Lade-TM
  • 5x Rauch
  • 5 Glückseier
  • 5 Super-Brutmaschinen
  • 5 Lockmodule
  • Neue Kleidung
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Wie gefällt euch die neue Erfahrung, die Niantic mit den Level-Ups in Pokémon GO verbindet? Findet ihr es gut, dass so jeder Aspekt des Spiels von guten Würfen bis zu PvP genutzt wird oder ist euch das zu umfangreich?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.

Kommentare

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6 Kommentare
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ach-nee
#1251115
Dieser Kommentar wurde ausgeblendet, weil er nicht zu den Kommentar-Richtlinien passt.
ach-nee
#1244142

Ich verstehe ja, dass Ihr alte Beiträge ab und an hoch holt. Aber schaut doch wenigstens mal in die Kommentare bezüglich aktualisierter Informationen und pflegt die ein. 😉 Ich hatte Euch für Level 43 und Level 50 jeweils eine Aktualisierung genannt und Ihr müsst natürlich kein Sorge haben, dass ich Euch bei Übernahme der Information eine Rechnung schicke 😀

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ach-nee
#1239534

Update für Aufstieg zu Level 50 (Stand: April 2025)

Statt 5 legendäre Pokemon innerhalb von 5 legendären Raids fangen heißt es nun

  • Fange die nächsten 5 legendären oder mysteriösen Pokemon. (Formulierung sinngemäß)

Ist also SEHR einfach geworden, wenn man die Wunderbox aktiviert.

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ach-nee
#1148400

Update:
Für Aufstieg auf Level 43: Bei mir steht statt “Fange 5 legendäre Pokémon” –> “Fange 5 legendäre oder mysteriöse Pokémon”. Auch wenn 5 legendäre über den Zeitraum, den man für die 9 Mio XP keine Hürde sein sollten: Mysteriöse sollten dann ja über die Wunderbox mit den Meltans eine leichte Fingerübung sein, oder?

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CmdrLaserstrahl
#965454

Ich habe eine Frage zu Level 47. Was sind denn “einzigartigen Spezies”?

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666HerxePower
#949770

Level 47 stimmt nicht. Man muss nur 3 Pokemon maxen und nicht 6, Außerdem 6 verschiedene Typen in den Raids verwenden und nicht die Top Counter… Level 48 stimmt so weit

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Patrick
#950354

Moin,
Hab das bei Level 47 angepasst. Danke, für den Hinweis. Das mit den 6 Power-Ups war ursprünglich mal die Aufgabe, die Niantic dann auf drei reduziert hat.

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