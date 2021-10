Um Sierra in Pokémon GO zu besiegen, solltet ihr auf die richtigen Konter setzen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Pokémon Sierra im Kampf setzen wird und zeigen euch die besten Monster gegen diesen Rocket-Boss.

Wer ist Sierra? Bei Sierra handelt es sich, neben Arlo und Cliff, um einen der Team-GO-Rocket-Bosse. Gegen diese könnt ihr mit einem Rocket-Radar antreten. Wir zeigen euch, wie ihr Sierra finden könnt, welche Monster sie im Kampf einsetzt und was die besten Konter sind, um sie schnell zu besiegen.

Rocket-Boss Sierra – Aktuelles Team

Welche Pokémon nutzt Sierra? Bevor ihr gegen Sierra antretet, solltet ihr euch mit ihren Monstern auseinandersetzen, die sie im Kampf gegen euch einsetzen könnte. Insgesamt kann der Rocket-Boss auf 7 verschiedene Pokémon zurückgreifen:

Position Pokémon Erstes Pokémon Sniebel Zweites Pokémon Ampharos

Granbull

Skorgro Drittes Pokémon Hundemon

Seedraking

Piondragi

Die besten Konter um Sierra zu besiegen

Nachdem ihr Sierra gefunden habt, könnt ihr den Kampf beginnen. Doch welche Pokémon solltet ihr gegen diesen Rocket-Boss einsetzen? Mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler haben wir euch nachfolgend die besten Konter gegen die einzelnen Monster zusammengefasst (via pokebattler.com).

Sniebel besiegen – Die besten Konter gegen das 1. Pokémon

Bei Sniebel handelt es sich um ein Unlicht- und Eis-Pokémon der 2. Generation, welches Sierra als erstes Monster setzen wird. Im Gegensatz zu den anderen beiden Monstern, werdet ihr Sniebel also auf jeden Fall begegnen.

Aufgrund seines Typs, hat Sniebel eine besondere Schwäche gegen Angriffe vom Typ Kampf. Aber auch Gesteins-, Feuer-, Stahl-, Käfer- und Fee-Attacken wirken effektiv gegen dieses Pokémon.

Sniebel

Pokémon Moveset Meistagrif Konter und Rückkehr Lohgock Konter und Steinkante Skaraborn Konter und Rückkehr Machomei Konter und Überroller Lucario Konter und Aurasphäre Melmetal Donnerschock und Kraftkoloss

Alternativ könnt ihr auch auf folgende Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Rückkehr

Mega-Garados mit Drachenrute und Nassschweif

Ampharos, Granbull und Skorgro besiegen – Die besten Konter gegen das 2. Pokémon

In der zweiten Runde setzt Sierra eines der folgenden Pokémon: Ampharos, Granbull oder Skorgro. Welches ihr bekommt, bleibt dabei Zufall. Wir haben uns angesehen, welche Konter jeweils effektiv gegen diese Monster sind und haben sie euch nachfolgend zusammengefasst.

So besiegt ihr Ampharos: Bei dem Elektro-Pokémon handelt es sich um die zweite Weiterentwicklung von Voltilamm. Um es zu besiegen, solltet ihr auf Boden-Angreifer setzen.

Ampharos

Pokémon Moveset Stalobor Lehmschuss und Schlagbohrer Knakrack Lehmschuss und Sandgrad Flunschlik Lehmschuss und Schlammbombe Groudon Lehmschuss und Feuerschlag Libelldra Lehmschuss und Drachenklaue (Crypto-) Chelterrar Rasierblatt und Sandgrab

Gegen Ampharos könnt ihr alternativ auch seine Mega-Entwicklung Mega-Ampharos einsetzen. Nutzt dazu die Angriffe Voltwechsel und Donnerschlag.

So besiegt ihr Granbull: Das Pokémon vom Typ Fee ist die Weiterentwicklung von Snubbull. Aufgrund seines Typs ist es schwach gegen die Angriffe der Typen Gift und Stahl. Ihr solltet somit bei eurer Auswahl auf entsprechende Konter achten.

Granbull

Pokémon Moveset Alola Sleimok Gifthieb und Säurespeier Pandagro Patronenhieb und Nachthieb Metagross Patronenhieb und Psychokinese Togekiss Charme und Antik-Kraft Desportar Katapult und Steinkante Meistagrif Gifthieb und Wuchtschlag

Neben diesen genannten Kontern könnt ihr bei Granbull auch auf Mega-Garados mit Kaskade und Nassschweif setzen.

So besiegt ihr Skorgro: Ein weiteres Monster, auf was ihr an 2. Position von Sierra treffen könnt, ist Skorgro. Das Pokémon der Typen Boden und Flug ist die Weiterentwicklung von Skorgla. Es ist besonders schwach gegen Angriffe vom Typ Eis, aber auch Wasser-Attacken machen ihm zu schaffen.

Skorgro

Pokémon Moveset Arktos Eisesodem und Eissturm Alola-Sandamer Pulverschnee und Eishieb (Crypto-) Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug Alola-Vulnona Pulverschnee und Meteorologe Togekiss Kraftreserve und Flammenwurf Garados Kaskade und Nassschweif

Auch bei Skorgro ist der Einsatz einer Mega-Entwickung möglich. Setzt hier auf folgende Konter:

Mega-Garados mit Kaskade und Nassschweif

Mega-Glurak Y mit Glut und Drachenklaue

Hundemon, Seedraking und Piondragi besiegen – Die besten Konter gegen das 3. Pokémon

Als drittes und letztes Pokémon wird Sierra auf Hundemon, Seedraking oder Piondragi zurückgreifen. Auch hier ist es Zufall, welches der Monster ihr bekommen werdet. Um Sierra schnellstmöglich zu besiegen, haben wir euch die besten Konter nachfolgend aufgelistet.

So besiegt ihr Hundemon: Bei dem Feuer- und Unlicht-Pokémon handelt es sich um die Weiterentwicklung von Hunduster. Im Kampf solltet ihr auf alle Fälle auf Angreifer der Typen Kampf, Gestein, Wasser oder Boden setzen.

Hundemon

Pokémon Moveset (Crypto-) Amoroso Lehmschuss und Steinhagel (Crypto-) Sumpex Lehmschuss und Aquahaubitze Demeteros Lehmschuss und Steinhagel Maxax Konter und Drachenklaue Regirock Zielschuss und Steinhagel Admurai Zornklinge und Aquahaubitze

Möchtet ihr gegen Hundemon ein Mega-Pokémon einsetzen, dann greift am besten auf folgende Konter zurück:

Mega-Garados mit Drachenrute und Nassschweif

Mega-Glurak X mit Flügelschlag und Drachenklaue

So besiegt ihr Seedraking: Das Wasser- und Drachen-Pokémon Seedraking stammt aus der 2. Generation und lässt sich aus Seeper entwickeln. Aufgrund seines Typs ist es schwach gegen die Angriffe der Typen Drache und Fee.

Seedraking

Pokémon Moveset Togekiss Charme und Rückkehr Feelinara Charme und Psychoschock Palkia Feuerodem und Nassschweif Garados Feuerodem und Knirscher Lugia Drachenrute und Himmelsfeger Giratina (Wandelform) Dunkelklaue und Drachenklaue

Auch bei Seedraking könnt ihr auf eure Mega-Entwicklungen setzen. Nutzt dazu folgende Movesets:

Mega-Garados mit Feuerodem und Nassschweif

Mega-Altaria mit Feuerodem und Himmelsfeger

So besiegt ihr Piondragi: Ein weiteres Pokémon, welches an letzter Position von Sierra gesetzt werden könnte ist Pondragi. Die Weiterentwicklung von Pionskora ist von den Typen Gift und Unlicht. Damit hat es ausschließlich eine Schwäche gegen Boden-Attacken.

Piondragi

Pokémon Moveset Stalobor Lehmschuss und Schlagbohrer Rihornior Lehmschelle und Kraftkoloss Sumpex Lehmschuss und Aquahaubitze Groudon Lehmschuss und Feuerschlag Ho-Oh Einäschern und Sturzflug Dialga Feuerodem und Eisenschädel

Als Mega-Entwicklung eigener sich Mega-Garados mit Drachenrute und Nassschweif.

So könnt ihr Sierra finden

Um gegen Sierra anzutreten, müsst ihr sie zunächst erst einmal finden. Dabei hilft euch der Rocket-Radar. Dieses setzt sich aus den 6 mysteriösen Teilen zusammen, die ihr durch das Besiegen der Team-GO-Rocket-Rüpel erhaltet.

Habt ihr alle Teile gesammelt, dann setzt ihr es zu einem Rocket-Radar zusammen und könnt ihn aktivieren. Im Anschluss erscheint an eurem rechten Spielrand ein Symbol mit einem R. Klickt ihr dieses an, dann öffnet sich eine Karte mit eurer Umgebung, auf der ihr alle derzeit verfügbaren Rocket-Bosse sehen könnt. An diesen könnt ihr euch auf die Suche nach Sierra begeben.

Rocket-Radar

Alternativ spawnen die Rocket-Bosse wie Sierra bei einem aktivierten Rocket-Radar auch in einem schwarzen Team-GO-Rocket-Ballon. Ihr könnt sie also ähnlich wie die Rüpel bis zu 4-mal am Tag darin finden.

Kann man gezielt Sierra finden? Wenn ihr euch an den PokéStops auf die Suche nach Sierra macht, dann gibt es vorab keine Möglichkeit zu sehen, wo sich Sierra befindet. Wer euch am jeweiligen Stop erwartet seht ihr erst, wenn ihr dort seid. Habt ihr Sierra gefunden, dann verweilt sie aber den ganzen Tag an diesem Stop. Welcher Boss im Ballon steckt, bleibt ebenfalls Zufall.

Lohnt sich der Kampf gegen Sierra?

Warum solltet ihr gegen Sierra kämpfen? Um gegen den großen Team-GO-Rocket-Boss Giovanni kämpfen zu können, erhaltet ihr in regelmäßigen Abständen Spezialforschungen. Diese müsst ihr lösen, um einen schwarzen Super-Rocket-Radar zu bekommen.

Dafür müsst ihr unter anderem gegen die Rocket-Bosse Sierra, Arlo und Cliff kämpfen. Habt ihr sie besiegt, dann erhaltet ihr den speziellen Rocket-Radar und könnt Giovanni aufspüren. Doch auch ohne diese Aufgaben habt ihr die Möglichkeit mit jedem vollständigen Rocket-Radar gegen die Rocket-Bosse Sierra, Arlo und Cliff anzutreten. Das lohnt sich vor allem wegen der Belohnungen. Leider könnt ihr damit nicht gegen Giovanni kämpfen.

Das sind die Belohnungen nach einem Kampf gegen Sierra

Welches Crypto-Pokémon hat Sierra? Crypto-Sniebel ist das aktuelle Pokémon, welches ihr nach dem gewonnen Kampf mit Sierra als Belohnung bekommt. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Exemplar.

Weitere Belohnungen: Darüber hinaus erhaltet ihr zur Belohnung ein paar Items. Eine Sache unterscheidet sich jedoch von den normalen Rüpeln. Habt ihr in eurem Pokémon-Beutel noch einen freien Platz in der Eier-Aufbewahrung, dann erhaltet ihr zusätzlich ein 12-km-Ei.

Hinter diesen Eiern verstecken sich häufig interessante Monster, weshalb sich das Sammeln und Ausbrüten lohnt. Welche Pokémon sich derzeit in den 12-km-Eiern befinden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Kämpft ihr regelmäßig gegen Sierra und die anderen Rocket-Bosse? Welche Konter setzt ihr am häufigsten ein? Oder ist Team-GO-Rocket gar nicht so euer Ding? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Was ist eigentlich dieser Schillerpin? Wir haben uns angesehen, was es damit auf sich hat und zeigen es euch.