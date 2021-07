Pokémon GO: Was ist der Schillerpin? Wir erklären es

Immer wieder taucht in den sozialen Netzwerken die Frage auf, ob es in Pokémon GO einen Schillerpin gibt. Wir erklären euch, um was es sich dabei handelt und ob ihr ihn im Spiel finden könnt.

Worum geht es? In den sozialen Netzwerken tauchen immer wieder Fragen von Trainern zum Thema Schillerpin auf. Zuletzt hatte auch der Youtuber Spieletrends diesen Begriff in seinem Video zum ersten Tag des GO Fests genutzt, um seiner hohen Ausbeute an schillernden Pokémon Ausdruck zu verleihen (via youtube.com).

Wir haben uns für euch angesehen, was der Schillerpin ist und wo es diesen zu finden gibt.

Was ist der Schillerpin?

Beim Schillerpin handelt es sich um einen glänzenden Talisman aus anderen Pokémon-Spielen, wie Pokémon Let’s GO Pikachu oder Let’s GO Evoli. Damit können Spieler ihre Shiny-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Um den Schillerpin in diesen Spielen zu erhalten, müssen die Trainer eine bestimmte Anzahl Pokémon fangen.

So wird bei den Let’s GO-Spielen ein vollständiger Pokédex der ersten 150 Monster benötigt. Das bedeutet, dass sie von Bisasam bis Mewtu alle Pokémon dort registriert haben müssen. Im Anschluss können sie sich im PokéCenter ihren Schillerpin abholen.

Da sich die Chance auf ein schillerndes Exemplar mit Hilfe der Schillerpin stark erhöht, ist es ein beliebtes Item bei den Spielern. Aus diesem Grund wird auch in den sozialen Netzwerken immer wieder nach dieser Möglichkeit in Pokémon GO gefragt.

Gibt es den Schillerpin auch in Pokémon GO?

Nein, in Pokémon GO könnt ihr derzeit leider keinen Schillerpin bekommen. Da es diesen jedoch in zahlreichen anderen Spielen von Pokémon gibt, hoffen die Trainer schon seit langem auf eine Einführung in Pokémon GO.

So schreibt Amphy516 auf Twitter: “Ich wünschte, Pokémon GO hätte einen Schillerpin. Auch wenn man es nur durch den Kauf bekommt. Ich würde auf jeden Fall einen setzen. Ich gehe gerne spazieren, aber Pokémon GO ermutigt mich noch mehr dazu” (via twitter.com).

Dem stimmt auch kantochris auf reddit zu: “Ich verbringe viel Zeit damit, in den Spielen der Hauptserie nach Shinys zu suchen, und eines meiner ersten Ziele in jedem neuen Spiel ist es, den Schillerpin zu bekommen. Ich dachte, es wäre cool, wenn Niantic einen Schillerpin einführen würde, um die Chancen auf Shinys zu erhöhen” (via reddit.com).

So könnte Pokémon GO den Schillerpin umsetzen

Neben dem generellen Wunsch, dass der Schillerpin auch in Pokémon GO eingeführt wird, haben die Trainer auch bereits ein paar Vorstellungen, wie Niantic das im Spiel umsetzen könnte.

So schreibt PlayfulTitan18 auf reddit, dass es ähnlich wie bei anderen Pokémon-Spielen an eine vollständige Region im Pokédex geknüpft sein könnte (via reddit.com). Erhalten könnten die Trainer ihn dann von Professor Willow in einer Spezialaufgabe.

Das der Schillerpin jeweils an eine vollständige Region im Pokédex geknüpft ist, sieht auch der reddit-User LukaTheGrabla so. Er zeigt in seinem Beitrag darüber hinaus, wie er sich den Schillerpin im Item-Beutel vorstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Trainer gooderz21 könnte sich hingegen vorstellen, dass es diesen durch Raids oder Feldforschungsdurchbrüche gibt und nur einmal für einen bestimmten Zeitraum verwendet werden kann (via reddit.com).

Laut dem reddit-User trickyburrito wäre auch eine Spezialforschung mit der Aufgabe, ein schillerndes Pokémon zu fangen, denkbar (via reddit.com).

Ob Niantic geplant hat, in Zukunft ein solches Item in Pokémon GO einzuführen, ist bislang nicht bekannt. Sobald es hierzu offizielle Informationen gibt, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr den Schillerpin? Würdet ihr euch über sein Release in Pokémon GO freuen? Und was denkt ihr, wie Niantic es im Spiel umsetzen könnte? Schreibt uns eure Meinungen dazu gern hier in die Kommentare!

Im August erwarten euch außerdem wieder zahlreiche Events in Pokémon GO, bei denen ihr auch auf das eine oder andere Shiny hoffen könnt. Wir zeigen euch, welche Events sich im August besonders lohnen.