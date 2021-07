Pokémon GO: Alle Events im August 2021 und welche sich lohnen

Im August starten bei Pokémon GO Events wie der Hyperbonus Teil 2, der Community Day mit Evoli und 5 Rampenlichtstunden. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Events und an welchen ihr teilnehmen solltet.

Was sind das für Events? Kurz vor dem Monatswechsel kündigen die Entwickler von Niantic bereits an, was im nächsten Monat passieren wird. Das hier ist eine erste Übersicht der August-Events in Pokémon GO. Erfahrungsgemäß erweitert sich die Liste noch mit neuen Event-Ankündigungen in den nächsten Wochen.

Diesen Artikel hier auf MeinMMO werden wir regelmäßig für euch aktualisieren, sobald es neue Ankündigungen von Niantic gibt. So könnt ihr ihn stets als Anlaufstelle zu Event-Infos nutzen.

August-Events 2021 in der Übersicht

Diese Events starten: In der folgenden Tabelle zeigen wir euch die genauen Zeiträume und Namen der Events, die für den August 2021 geplant sind. Unterhalb der Tabelle weisen wir auf Events hin, die sich besonders lohnen.

Zeitraum Event 1. August bis 1. September Forschungsdurchbruch mit

Palimpalim Bis 3. August Hyperbonus Teil 1 3. August Rampenlichtstunde mit

Magnetilo und Sternenstaub 4. August Raid-Stunde mit Dialga Bis 6. August Dialga in Raids Bis 6. August Mega-Raids mit Mega-Glurak X 6. August Hyperbonus Teil 2: Raum 6. August bis 20. August Palkia in Stufe-5-Raids 6. August bis 20. August Mega-Raids mit Mega-Ampharos 9. August bis 23. August PvP: Meisterliga, Meisterliga (klassisch) und

Premier-Cup der Hyperliga sind aktiv 10. August Rampenlichtstunde mit

Schalellos (östl. Meer) und EP 11. August Raid-Stunde mit Palkia 13. August bis 16. August Evoli-Event mit besonderen Attacken 14. August Com. Day mit Evoli 15. August Com. Day mit Evoli 17. August Rampenlichtstunde mit

Schalellos (westl. Meer) und Bonbons 18. August Raid-Stunde mit Palkia 20. August bis 31. August Hyperbonus Teil 3

(Inhalte noch unbekannt) 20. August Neue Raids – Pokémon noch

unbekannt 20. August bis 26. August Mega-Raids mit Mega-Bibor 23. August bis 30. August PvP: Alle drei Ligen sind aktiv 24. August Rampenlichstunde mit unbekanntem

Pokémon und Bonbons 25. August Raid-Stunde mit bisher unbekanntem

Pokémon 26. August GO-Kampfabend von 18:00 Uhr bis 23:59 Uhr 26. August bis 1. September Mega-Raids mit Mega-Tauboss 30. August Zusätzliche Raid-Stunde 31. August Rampenlichtstunde mit bisher

unbekanntem Pokémon und EP

Welche Events lohnen sich im August besonders?

Rampenlichtstunde mit Magnetilo: Am 3. August läuft von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit die Rampenlichtstunde mit Magnetilo. Selbst, wenn das Pokémon nicht so ansprechend für viele von euch ist, ist der Bonus hier das Verlockende. Ihr erhaltet die doppelte Menge an Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Wenn ihr die Stunde also effektiv spielt, dann könnt ihr euren Sternenstaub-Haushalt damit leicht auffüllen.

Hyperbonus Teil 2: Ab dem 6. August läuft der Hyperbonus Teil 2. Der bringt Skaraborn-Raids und Shiny-Skaraborn zu euch. Wer also bisher noch nicht das regionale Pokémon fangen konnte, sollte das Event mit seinen Raids unbedingt ausnutzen. Was euch alles beim 2. Hyperbonus in Pokémon GO erwartet.

Community Day mit Evoli: Der Community Day mit Evoli beginnt schon halb am Freitag, dem 13. August. Denn ab Freitag können die Weiterentwicklungen von Evoli schon die besonderen Attacken erlernen. Danach folgen gleich zwei Tage mit den Community Days, bei denen Evoli am Wochenende im Fokus steht.

Für die Shiny-Jäger ist das eine gute Möglichkeit, sich weitere Exemplare für die schillernden Weiterentwicklungen zu fangen. Für das Evoli-Event fordern Trainer einen Namenstrick-Reset.

Auf welches der Events im August 2021 in Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Habt ihr es auf bestimmte Rampenlichtstunden abgesehen, die ihr voll ausnutzen wollt oder liegt euer Fokus auf den neuen Raidboss?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern über die anstehenden Events aus.