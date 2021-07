Pokémon GO: Community Day im August läuft an 2 Tagen mit Evoli und diesen Boni

Das Pokémon beim Community Day im August 2021 in Pokémon GO ist Evoli. Während des Events lernen die Weiterentwicklungen besondere Attacken. Dazu gibt es viele Boni.

Was ist neu? Am Abend des 22. Juli 2021 gab Niantic offiziell bekannt, dass Evoli zum Community Day im August bei Pokémon GO gehört. Als Besonderheiten lernen die Weiterentwicklungen spannende Attacken.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was jetzt zum nächsten Com-Day bekannt wurde.

Evoli Community-Day & besondere Attacken

Wann läuft das Event? Der Community Day mit Evoli läuft an zwei Tagen. Am Samstag, dem 14. August, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Sonntag, dem 15. August, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Was passiert da? Wie üblich, erscheint das Community-Day-Pokémon, also diesmal Evoli, deutlich häufiger in der Wildnis und kann auch als Shiny gefangen werden. Auch das Ticket für 1 € wird bei dem Event nicht fehlen.

Als Boni schlüpfen Eier, die während des Events in die Brutmaschinen gelegt werden, viermal so schnell. Rauch und Lockmodule halten während des Events dreimal so lange an.

Evoli-Entwicklungen lernen besondere Attacken

Wann funktioniert das? Von Freitag, dem 13. August um 19:00 Uhr bis Montag, den 16. August, um 19:00 Uhr ist dieses Event mit den besonderen Attacken aktiv.

Was sind die Boni? Die folgenden Inhalte gelten während des gesamten Event-Zeitraums. Also auch während der Community Days.

Gefangene oder ausgebrütete Evoli beherrschen Zuflucht

Wenn ihr Evoli zu Feelinara entwickeln wollt, müsst ihr nur 7 statt 70 Herzen sammeln

Eine besondere Befristete Forschung spendiert euch ein Moos- und ein Gletscher-Lockmodul

Die Community-Day-Box enthält 50 Hyperbälle, 5-mal Rauch, eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM

Entwickelt ihr Evoli vom 13. August um 19:00 Uhr bis Montag, den 16. August, um 19:00 Uhr zu einer seiner Entwicklungen weiter, dann erlernen sie die folgenden Attacken:

Weiterentwicklung Attacke Aquana Siedewasser Blitza Blitzkanone Flamara Kraftkoloss Psiana Spukball Nachtara Psychokinese Folipurba Kugelsaat Glaziola Aquawelle Feelinara Psychoschock

So habt ihr also jede Menge Zeit, während und nach der Community Day eure Evoli gezielt zu entwickeln, um ihnen bestimmte Attacken beizubringen.

Doch überlegt gut, denn ihr könnt für jede Entwicklung einmal einen Namenstrick verwenden.

Wie gefällt euch das Evoli-Event, das mal wieder an zwei Tagen stattfindet? Findet ihr es cool, nochmal einen Community Day mit Evoli zu haben oder hättet ihr euch lieber ein anderes Pokémon gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

