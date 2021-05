Pokémon GO: Feelinara entwickeln – So klappt die neue Evoli-Entwicklung

Kumpel-Herzen könnt ihr beispielsweise durch das Füttern oder Streicheln eures Kumpels verdienen. Wie das am schnellsten geht, erfahrt ihr hier: So levelt ihr euren Kumpel hoch und kämpft gemeinsam .

Das ist Feelinara: Das ist mittlerweile die 8. Evoli-Entwicklung, die es in Pokémon GO gibt. Feelinara ist von Typ Fee und gehört zur 6. Generation. Seit dem Start der zweiten Phase des “Illuminierende Legenden Y”-Events könnt ihr das neue Pokémon erhalten – allerdings nur per Entwicklung.

In Pokémon GO könnt ihr nun euer Evoli zu Feelinara entwickeln. Wir zeigen euch den passenden Namenstrick und alle weiteren Wege, damit ihr die Evoli-Entwicklung erhalten könnt.

