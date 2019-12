Pokémon GO: So levelt ihr euren Kumpel hoch und kämpft gemeinsam

Das Kumpel-Feature in Pokémon GO ist da und lässt noch einige Fragen offen. Wir zeigen euch, wie man kämpfen kann, wie man den Kumpel levelt und geben wertvolle Tipps.

Was ist das Kumpel-Feature? Seit neustem läuft euer Kumpel mit euch jetzt auf der Map umher und ihr könnt das Kumpel-Level steigen lassen.

Das System ist deutlich komplexer als das bisherige Buddy-Feature. Wir erklären euch daher nochmal das komplette System, damit ihr keinerlei Probleme mehr damit habt.

Kumpel-Level – So levelt ihr euren Kumpel hoch

Das sind die Kumpel-Level: Insgesamt 4 unterschiedliche Kumpel-Level warten auf euch. Diese könnt ihr durch unterschiedliche Interaktionen hochleveln. Je höher das Level, desto mehr müsst ihr dafür tun.

Kumpel-Level Nötige Herzen Guter Kumpel Ein Herz Superkumpel 70 Herzen Hyperkumpel 150 Herzen Bester Kumpel 300 Herzen

So schnell könnt ihr leveln: Pro Tag könnt ihr 10 Herzen verdienen. Wenn euer Kumpel aufgeregt ist, dann könnt ihr bis zu 20 Zuneigungsherzen verdienen pro Tag.

Wenn euer Kumpel also nicht aufgeregt ist, dann könnt ihr in 30 Tagen den Stand vom „besten Kumpel“ erreichen, vorausgesetzt ihr macht täglich eure Interaktionen.

So verdient ihr Herzen: Die notwendigen Herzen fürs Leveln könnt ihr auf unterschiedlichsten Wegen verdienen. So kann man:

Beeren füttern: Pro Tag könnt ihr 3 Herzen durchs Füttern von Beeren verdienen. Ihr müsst dafür dann täglich 9 Beeren ausgeben

Pro Tag könnt ihr 3 Herzen durchs Füttern von Beeren verdienen. Ihr müsst dafür dann täglich 9 Beeren ausgeben Zusammen laufen: Mit eurem Kumpel könnt ihr für ein Herz zusammen 2 Kilometer laufen. Insgesamt könnt ihr 3 Herzen pro Tag dadurch verdienen. Ihr müsst also 6 Kilometer laufen

Mit eurem Kumpel könnt ihr für ein Herz zusammen 2 Kilometer laufen. Insgesamt könnt ihr 3 Herzen pro Tag dadurch verdienen. Ihr müsst also 6 Kilometer laufen Zusammen kämpfen: Kämpft zusammen mit eurem Kumpel in Raids, Rocket-Kämpfen, Arenen oder im PvP um pro Tag ein Herz zu verdienen

Kämpft zusammen mit eurem Kumpel in Raids, Rocket-Kämpfen, Arenen oder im PvP um pro Tag ein Herz zu verdienen Zusammen spielen: Dadurch könnt ihr pro Tag ein Herz verdienen. Berührt euren Kumpel im AR-Modus dafür mit eurem Finger und streichelt ihn

Dadurch könnt ihr pro Tag ein Herz verdienen. Berührt euren Kumpel im AR-Modus dafür mit eurem Finger und streichelt ihn Schieße ein Schnappschuss: Wenn ihr von eurem Kumpel ein Foto macht, dann bekommt ihr pro Tag ebenfalls ein Herz

Wenn ihr von eurem Kumpel ein Foto macht, dann bekommt ihr pro Tag ebenfalls ein Herz Besucht neue Orte: Wenn ihr mit eurem Kumpel eine Arena oder PokéStop zuvor noch nie besucht habt, dann erhaltet ihr dadurch ein Herz pro Tag

Es scheint so, dass man pro Tag auch noch weitere 10 Herzen freischalten kann. Dafür müsst ihr bei der jeweiligen Aktivität gewissen Bereiche erfüllen. So scheint es, dass man pro Tag beispielsweise 200 Fotos schießen muss, um ein weiteres Herz zu erhalten.

Darüber gibt es aber aktuell noch nicht genügend Infos. Fleißige Spieler versuchen dies gerade auszuwerten.

Wofür braucht man die Kumpel-Level: Auf jedem Level werden andere Boni für euch freigeschaltet. Die genaue Übersicht über die Boni, die es dann gibt, findet ihr in einem anderen Artikel von uns.

Kämpft gemeinsam mit eurem Kumpel – So geht’s

Das ist die Aufgabe: Für jeweils ein Herz pro Tag müsst ihr zusammen mit eurem Kumpel kämpfen. Das gestaltet sich etwas knifflig, denn ihr müsst einige Dinge dafür erfüllen.

So kämpft ihr gemeinsam: Ihr könnt jeglichen Art von Kampf auswählen. So entscheidet ihr zwischen:

Arena

Raid

Team-GO-Rocket

Teamleiter

Anderer Trainer

Dort müsst ihr dann euren Kumpel in euer Kampfteam packen. Der Kumpel selbst muss nicht in den Einsatz kommen, doch in eurem Team sein. Zudem ist es wichtig, dass euer Kumpel zu diesem Zeitpunkt bereits neben euch herläuft. Ansonsten zählt der Kampf nicht.

Die Kumpel laufen auch teilweise verdammt lustig über die Map. Wir zeigen euch hier 7 Highlights: