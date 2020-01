Pokémon GO: Das sind die besten Angreifer nach Typ – Stand 2020

Mit der 5. Generation ist in Pokémon GO viel Rotation in die besten Angreifer gekommen. Wir zeigen euch, welche Pokémon von welchem Typen die Besten sind.

Erste Pokémon der 5. Generation sind nun im Spiel und weitere Monster dieser Generation lassen nicht mehr lange auf sich warten.

Wir zeigen euch die besten Pokémon von jedem Typ und erklären, was diese Pokémon besonders macht.

Typ Kampf

Wir stellen euch nun die besten Kampf-Pokémon vor. Diese könnt ihr effektiv gegen Pokémon von den Typen Normal, Eis, Gestein, Unlicht und Stahl einsetzen. Folgende Pokémon sind die Besten:

Lucario

Bestes Moveset: Konter und Aurasphäre

Das macht Lucario besonders: Lucario ist der größte Gewinner der Attacken-Änderung im Dezember. Die Attacke Aurasphäre ist verdammt stark und macht es dadurch besser als jedes andere Kampf-Pokémon.

Meistagrif

Bestes Moveset: Konter und Wuchtschlag

Das macht Meistagrif so besonders: Meistagrif überragt alle bisherigen Kampf-Pokémon außer Lucario. Es teilt zum einen mehr Schaden als Machomei aus, zum anderen ist es aber auch standfester im Kampf. Bei seinem Release wird es zu einem der wichtigsten Pokémon im Spiel.

Machomei

Bestes Moveset: Konter und Wuchtschlag

Das macht Machomei besonders: Machomei galt lange Zeit als eines der wichtigsten Pokémon im Spiel. Kein anderes Pokémon kämpft so gut gegen Heiteira und Relaxo in Arenen wie Machomei. Seine Werte waren allerdings nie die allerbesten. Es gab einfach nur keine wirkliche Konkurrenz.

Meloetta (Tanz-Form)

Bestes Moveset: Fußkick und Nahkampf

Das macht Meloetta so besonders: Das mysteriöse Pokémon aus Gen 5 hat den höchsten Angriffswert aller Kampf-Pokémon. Auch seine anderen Werte gehören zu den besten. Meloetta ist nur nicht das beste Kampf-Pokémon, da es verhältnismäßig schlechte Attacken lernen kann.

Anmerkung: Dieses Pokémon befindet sich aktuell noch nicht im Spiel.

Typ Eis

Eis-Pokémon könnt ihr besonders gut gegen Pokémon von Typ Pflanze, Boden, Flug und Drache einsetzen.

Mamutel

Bestes Moveset: Pulverschnee und Lawine

Das macht Mamutel besonders: Mamutel verursacht den meisten Schaden bei den Eis-Angreifern. Es punktet vor allem durch seine zwei starken Eis-Attacken. Konkurrent Kyurem hat beispielsweise nur eine Lade-Attacke von Typ Eis.

Schwarzes und weißes Kyurem

Das schwarze Kyurem

Bestes Moveset: Feuerodem/Drachenrute und Blizzard

Das macht Kyurem besonders: Die schwarze und weiße Form von Kyurem ist nochmal besser als das normale Kyurem. Sie haben nach Deoxys den höchsten Angriffswert im gesamten Spiel. Beide Formen von Kyurem können keine Sofort-Attacke von Typ Eis lernen. Sie punkten lediglich durch Blizzard. Dies reicht aber aus, um es zum zweitbesten Eis-Angreifer zu machen.

Anmerkung: Dieses Pokémon befindet sich aktuell noch nicht im Spiel.

Snibunna

Bestes Moveset: Eissplitter und Lawine

Das macht Snibunna besonders: Snibunna kann man mit Gengar vergleichen. Es teilt großen Schaden aus, wird aber genauso schnell besiegt. Der Schaden pro Sekunde ist mit Kyurem zu vergleichen, nur seine Ausdauer bei Weitem nicht.

Glaziola

Bestes Moveset: Eisesodem und Lawine

Das macht Glaziola besonders: Die Evoli-Entwicklung hat einen großen Vorteil: Sie ist für die meisten Spieler leicht zu erhalten. Spätestens nach dem Evoli-Community-Day hat man genügend Bonbons. Zudem hat Glaziola einen hohen Angriffswert.

Auf der nächsten Seite geht es mit den besten Angreifern der Typen Psycho und Unlicht weiter.