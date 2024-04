Pokémon GO: 5 Dinge, die ihr an diesem Wochenende tun solltet

Am Wochenende lohnt es sich Pokémon GO zu spielen, denn: Ihr könnt euch einige nützliche Monster und Boni sichern.

Was ist los am Wochenende? Am 6. und 7. April könnte es sich lohnen, den ein oder anderen Pokémon-GO-Spaziergang einzuplanen, zumindest wenn das Wetter mitspielt und einigermaßen freundlich ist.

Denn: Gleich mehrere Events laufen am Wochenende und bringen teilweise coole Monster mit. Die solltet ihr euch schnappen, wenn ihr die Gelegenheit habt.

Hier findet ihr alles Interessante auf einen Blick in der Übersicht.

Was ist am Wochenende in Pokémon GO los?

Gleich fünf Dinge gibt es, die ihr am Wochenende tun oder beachten solltet.

Katagami schnappen

Katagagami, die Ultrabestie (Bildquelle: pokemon.com)

Seit dem 9. April ist Katagami auf der Nordhalbkugel in den Raids zu fangen, also auch hierzulande. Es bleibt bis zum 12. April, ein Fang am Wochenende bietet sich also an. Denn: Katagami sollte man nicht verpassen, die Ultrabestie gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO überhaupt. Tatsächlich ist Katagami sogar der stärkste Pflanzen-Angreifer, sieht man einmal von Mega-Gewaldro ab.

Auch Kaguron ist noch in Raids, aber nur auf der Südhalbkugel. Für die Ultrabestie müsstet ihr also einen Fern-Raid einsetzen und entsprechend eingeladen werden. Kaguron ist aber merklich weniger nützlich als Katagami.

Die besten Konter gegen Katagami gibt es hier.

Crypto-Raids mit Entei

Entei wartet als Crypto

Am Wochenende könnt ihr euch auch den 5-Sterne-Crypto-Raids stellen, wo euch Entei begegnet. Es erscheint am Samstag und am Sonntag. Das Monster ist nicht leicht zu knacken, tretet mit mehreren Trainern und ausreichend Edelsteinen zum Erlösen an, sonst ist der Raid kaum zu machen.

Als Belohnung winkt aber einer der Top-Feuer-Angreifer, was wiederum ein starker Konter gegen Katagami ist.

Community Day Classic mit Kindwurm

Kindwurm und seine Entwicklungen gibt es am Sonntag

Am Sonntag, den 7. April findet der C-Day Classic mit dem Drachen-Pokémon Kindwurm statt. Wer da noch keins hat, oder ein stärkeres Exemplar sucht, sollte den Termin mitnehmen. Denn: Brutalanda ist einer der Top-Angreifer im Spiel, gerade im Bereich Drache.

Und habt ihr schon ein gutes Brutalanda, könnt ihr euch immer noch ein besseres Exemplar oder die nötigen Bonbons zum Leveln sichern. Außerdem ist die Shiny-Chance stark erhöht und es gibt dreifache Fang-EP.

Den Guide zum Community Day Classic mit Kindwurm gibt es hier.

Twitch-Code abholen für Forschung

An diesem Wochenende läuft auch die Pokémon-Europameisterschaft in London. Passend dazu gibt es Twitch-Streams, bei denen ihr als Twitch-Drop einen Code erhaltet, der euch eine Forschung mit sechs PvP-Pokémon bringt.

Alle Infos dazu findet ihr hier: So holt ihr euch die Gratis-Forschung für Pokémon GO auf Twitch.

Angemessene Überraschungen ausnutzen

Das Event „Angemessene Überraschungen“ läuft nur noch bis zum 9. April 2024. Am Wochenende habt ihr nochmal eine gute Gelegenheit, die Boni des Events zu nutzen.

Besonders spannend dabei ist, dass ihr eine erhöhte Chance auf XXS- und XXL-Pokémon habt. Das könnte interessant für in der Zukunft anstehende Showcases sein, bei denen der Größenwert oft entscheidend ist. Außerdem gibt es währenddessen noch:

Eine erhöhte Shiny-Chance auf Wailmer

Doppelte EP beim Fangen (außer, wenn der C-Day mit Kindwurm läuft. Da zählen die dreifachen EP.)

Auch danach geht es direkt weiter mit Terminen, die im Spiel anstehen. Unsere Übersicht findet ihr hier: Alle Events im April 2024 in Pokémon GO.