Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Kindwurm – So nutzt ihr das Event

Am Sonntag, dem 7. April 2024, bringt Pokémon GO den Community Day Classic mit Kindwurm. Wie ihr das Event ausnutzt, welche Inhalte und Boni es gibt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Neben den regulären Community Days veranstaltet Pokémon GO regelmäßig auch den „Community Day Classic“. Dabei handelt es sich um Neuauflagen vergangener Community Days mit beliebten Monstern. So können auch Trainer, die den Community Day damals verpasst haben, sich diese Monster schnappen.

Beim Community Day Classic im April 2024 dreht sich alles um Kindwurm, das Drachen-Pokémon aus der dritten Generation. Dieses Monster:

Erscheint deutlich verstärkt in der Wildnis, quasi überall.

Und es bringt eine deutlich erhöhte Shiny-Rate mit.

Außerdem gibt es wie immer einen Bonus, eine exklusive Attacke und mehr Inhalte zum Event. Die fassen wir hier für euch zusammen.

Community Day Classic im April 2024 mit Kindwurm – Start, Boni, Tipps zum Event

Was? Community Day Classic mit Kindwurm

Wann? Sonntag, den 7. April 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Wutanfall für Brutalanda, wenn ihr es bis spätestens 19:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Deutlich erhöhte Shiny-Chance für Kindwurm

– Dreifache Fang-EP

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Kindwurm

– Feldforschungen mit Kindwurm

– PokéStop Showcases mit Kindwurm

– Eine Spezialforschung im Shop für rund 1 €, die sich um Kindwurm dreht

Für wen lohnt sich Kindwurm?

Klare Sache: Im Grunde für alle. Denn Kindwurm ist einer der besten Angreifer in Pokémon GO, wenn ihr es zu Brutalanda weiterentwickelt. Der Drache gehört zu den mächtigsten Monstern, die ihr in Raids aufbringen könnt.

Außerdem solltet ihr beachten:

Brutalanda hat auch noch eine Mega-Entwicklung, die sich lohnt.

Crypto-Brutalanda ist nochmal stärker als die normale Variante.

Also, selbst wenn ihr schon ein Brutalanda habt: Beim Community Day habt ihr die Möglichkeit, jede Menge Bonbons für eure bereits vorhandenen Exemplare zum Leveln zu sammeln, oder Kindwurm mit besseren Werten zu fangen.

Auch die Lade-Attacke „Wutanfall“ sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Der Angriff ist extrem stark.

Nur, wenn ihr ausschließlich in der PvP-Liga kämpft, braucht ihr das Monster nicht unbedingt. In der Kampfliga spielen Kindwurm und seine Entwicklungen eher keine Rolle.

Was ist mit Shiny Kindwurm? Sammler haben beim C-Day Classic eine sehr gute Gelegenheit, die schillernde Version zu fangen. So sieht Shiny Kindwurm aus:

Shiny Kindwurm, Draschel und Brutalanda

Wie bereite ich mich auf den Community Day Classic vor?

Platz schaffen: Sorgt dafür, dass ihr ausreichend Platz in der Pokémon-Sammlung habt, damit ihr während des Events keine Zeit verschwenden müsst und einfach so viel fangen könnt, wie ihr mögt. Um mögliche Verschick-Kandidaten zu finden, könnt ihr die Filter-Funktion nutzen. Hier zeigen wir euch Tipps, wie ihr schnell eure Sammlung aussortiert.

Welches Mega-Pokémon solltet ihr aktivieren? Während ihr ein Mega-Pokémon aktiviert habt, bekommt ihr mehr Bonbons für Fänge desselben Typs. Ihr solltet also ein Drachen-Mega aktivieren. Hier habt ihr viel Auswahl:

Mega-Brutalanda

Mega-Knakrack

Mega-Gewaldro

Mega-Latias

Mega-Latios

Mega-Altaria

Mega-Glurak X

Mega-Ampharos

Mega-Rayquaza

Welche Items solltet ihr verwenden? Das kommt darauf an, was ihr im Beutel habt. Lohnen können sich folgende Items:

Bälle: Davon braucht ihr beim Community Day Classic immer viele. Wohnt ihr in Gegenden ohne viele PokéStops, plant das vorher ein, dass ihr da einige aufspart. Tipps, wie man Bälle erhält, gibt’s hier.

Davon braucht ihr beim Community Day Classic immer viele. Wohnt ihr in Gegenden ohne viele PokéStops, plant das vorher ein, dass ihr da einige aufspart. Tipps, wie man Bälle erhält, gibt’s hier. Rauch und Lockmodul: Beide halten beim C-Day Classic drei Stunden lang. Rauch lohnt sich, wenn ihr viel unterwegs seid, Lockmodule helfen vor allem, wenn ihr an einem einzelnen PokéStop länger verweilt.

Beide halten beim C-Day Classic drei Stunden lang. Rauch lohnt sich, wenn ihr viel unterwegs seid, Lockmodule helfen vor allem, wenn ihr an einem einzelnen PokéStop länger verweilt. Sananabeeren: Immer gut, um die Bonbons beim Fang nochmal zu verdoppeln und insgesamt weniger fangen zu müssen, wenn man nur auf Bonbons aus ist.

Immer gut, um die Bonbons beim Fang nochmal zu verdoppeln und insgesamt weniger fangen zu müssen, wenn man nur auf Bonbons aus ist. Glücks-Ei: Mit dem Glücks-Ei könnt ihr die EP im Event nochmal verdoppeln. So kommt ihr auf sechsfache Fang-EP, was euch beim Leveln helfen kann.

Neben dem Community Day mit Kindwurm ist diesen Monat noch so einiges mehr los. Hier findet ihr alle Events im April 2024 bei Pokémon GO.