Pokémon GO: Events im April 2024 – Alle Termine und Boni

Hier findet ihr alle Events im April 2024 in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle bekannten Termine, erste Details und welche Events sich besonders lohnen.

Um welche Termine geht es? Wie immer gibt es auch im April 2024 in Pokémon GO viele Events, die stattfinden und an denen ihr teilnehmen könnt. Neben gesonderten Themen-Events zählen hier auch Events wie der Community Day, Raid- und Rampenlicht-Stunden und einige mehr dazu.

Welche Events im April für euch anstehen und wann diese stattfinden, haben wir auch in der folgenden Auflistung zusammengefasst.

Alle Events im April 2024 in der Übersicht

Welche Events stehen im April an? Wie in jedem Monat, gibt es auch im April wieder eine große Anzahl an Events, auf die ihr euch freuen könnt. Neben einmaligen Themen-Events und besonderen Cups in der Kampfliga, gibt es auch wiederkehrende Events wie den Community Day, Raid-Tage und die Rampenlicht-Stunden.

In dieser Übersicht listen wir euch alle bisher bekannten Termine und die entsprechenden Details auf. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, sodass ihr immer bestens informiert seid.

Datum Event 02. April Rampenlicht-Stunde mit Zubat*

& doppelten Bonbons beim Verschicken 03. April Raid-Stunde mit Kapu-Fala 03. April bis 07. April Event 2024 Pokémon Europe International Championships Bonus 04. April bis 09. April Event Angemessene Überraschungen 04. April bis 12. April 5er-Raids mit Katagami* & Kaguron* 04. April bis 13. April Mega-Raids mit Mega-Glurak X* 05. April bis 12. April PvP: Hyperliga & Dschungel-Cup (Superliga) 06. April bis 07. April Crypto-Raids mit Crypto-Entei* 07. April Community Day Classic mit Kindwurm 09. April Rampenlicht-Stunde mit Glibunkel*

& doppelter EP beim Entwickeln 10. April Raid-Stunde mit Katagami* & Kaguron* 12. April bis 17. April Event Bug Out 2024 12. April bis 19. April PvP: Meisterliga & Dschungel-Cup (Superliga)

mit 4x Sternenstaub für Siege 12. April bis 25. April 5er-Raids mit Kapu-Toro* 13. April Raid-Tag mit Mega-Skaraborn* 13. April bis 14. April Crypto-Raids mit Crypto-Entei* 13. April bis 25. April Mega-Raids mit Mega-Skaraborn* 16. April Rampenlicht-Stunde mit Raupy*, Hornliu* und Waumpel*

sowie doppeltem Sternenstaub beim Fangen 17. April Raid-Stunde mit Kapu-Toro* 19. April bis 26. April PvP: Superliga, Hyperliga & Meisterliga

mit 4x Sternenstaub für Siege 20. April Community Day mit noch unbekannten Pokémon 20. April bis 21. April Crypto-Raids mit Crypto-Entei* 22. April bis 26. April Event Umweltwoche 2024 23. April Rampenlicht-Stunde mit Unratütox*

& doppelten EP beim Fangen 24. April Raid-Stunde mit Kapu-Toro* 25. April bis 02. Mai 5er-Raids mit Registeel* 25. April bis 02. Mai Mega-Raids mit Mega-Stolloss* 26. April bis 03. Mai PvP: Superliga & Meister-Premier 27. April bis 28. April Crypto-Raids mit Crypto-Entei* 28. April Schlüpftag mit noch unbekannten Pokémon 30. April Rampenlicht-Stunde mit Piepi*

& doppelten Bonbons beim Fangen Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny anzutreffen sein

Welche Events lohnen sich im April 2024 besonders?

Diese Events könnten interessant sein: Bei der Anzahl an Events im April sollte für jeden etwas dabei sein. Auch starke, legendäre Pokémon sind im April wieder für euch verfügbar. Diese stechen dabei besonders hervor:

Crypto-Raids mit Crypto-Entei: Die Crypto-Raids, die an den Wochenenden im April stattfinden, bringen Crypto-Entei. Dieses Pokémon gehört zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO und könnte dadurch für eure Feuer-Teams interessant sein.

Die Crypto-Raids, die an den Wochenenden im April stattfinden, bringen Crypto-Entei. Dieses Pokémon gehört zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO und könnte dadurch für eure Feuer-Teams interessant sein. Community Day Classic mit Kindwurm: Der Community Day Classic am 7. April bringt Kindwurm. Auch dessen letzte Entwicklungsstufe, Brutalanda, ist ein sehr starker Angreifer in Pokémon GO. Bei dem Event habt ihr sowohl die Gelegenheit, gute Exemplare als auch viele Bonbons abzustauben.

Was sagt ihr zu den Events im April? Gibt es hier Events, auf die ihr euch besonders freut und deren Daten ihr jetzt schon im Kalender markiert? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Übrigens gibt es auch im März noch ein Event, bei dem unter anderem Crypto-Mewtu zurückkehrt.