Pokémon GO enthüllt Community Day im April 2024 mit Knofensa – Alle Boni im Überblick

Im April 2024 erwartet euch in Pokémon GO ein Community Day mit dem Pflanzen-Pokémon Knofensa. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte und welchen Termin ihr euch im Kalender dafür markieren solltet.

Um welches Event geht es? Jeden Monat wird in Pokémon GO ein sogenannter Community Day veranstaltet, bei dem ein zuvor festgelegtes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird. Die Shiny-Chance zu diesem Pokémon ist dann außerdem erhöht. Durch verschiedene Boni wird das Event abgerundet.

Auch im April wird es wieder einen solchen Community Day geben. Nachdem es vor ein paar Tagen bereits erste Hinweise in einem kurzen Clip zum C-Day-Pokémon gab, haben sich die Vermutungen nun bestätigt. Ihr werdet also auf das Pflanzen- und Gift-Pokémon Knofensa treffen. Von welchen Boni es begleitet wird, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft der C-Day im April? Der Community Day mit Knofensa läuft am 20. April 2024 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Alle Boni zum Community Day mit Knofensa

Welche Boni gibt es? Zum Community Day mit Knofensa könnt ihr euch nicht nur auf zahlreiche Spawns des Pflanzen- und Gift-Pokémon freuen, sondern auch über den einen oder anderen Bonus. Wie ihr das von anderen Community Days bereits kennt, wird der Großteil dieser Boni wieder in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr aktiv sein. Es wird aber auch wieder vereinzelte Inhalte geben, die ihr über das Event hinaus nutzen könnt.

Folgende Boni erwarten euch zum C-Day mit Knofensa:

3x Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

2x Bonbons beim Fangen von Pokémon

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Trainer-Level 31)

Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden (außer Abenteuerrauch)

bis zu 5 Begegnungen mit Knofensa durch Schnappschüsse

Event-Feldforschungen Belohnungen: Sternenstaub, Superbälle und Begegnungen mit Knofensa

Event-Sticker mit Knofensa an PokéStops und aus Geschenken

Showcases mit Knofensa an ausgewählten PokéStops

Diese Boni sind bis 22:00 Uhr aktiv:

ein weiterer Spezialtausch (bis zu 2 am Tag)

halbe Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Exklusive Event-Attacke: Neben den verschiedenen Boni, könnt ihr Ultrigaria, der ersten Weiterentwicklung von Knofensa, zum Community Day auch die exklusive Event-Attacke Zauberblatt verpassen. Dazu müsst ihr Knofensa während des Events oder bis zu 5 Stunden danach entsprechend weiterentwickeln. Folgende Schäden verursacht Ultrigaria mit dieser Attacke:

10 Schaden in Trainerkämpfen

16 Schaden in Arena- und Raid-Kämpfen

Gibt es Shiny-Knofensa? Ja, Knofensa gibt es in Pokémon GO bereits seit einiger Zeit als Shiny. Zum Community Day wird die Chance darauf aber nochmal erhöht sein. Es ist also eine gute Gelegenheit, um sich ein schillerndes Exemplar zu sichern.

Knofensa, Ultrigaria und Sarzenia normal (links) und als Shiny (rechts)

Weitere Boni zum Community Day

Inhalte im Shop: Wer noch mehr aus dem Community Day rausholen will, der kann zusätzliche Inhalte im Ingame-Shop oder Webshop von Pokémon GO kaufen. Folgende lassen sich dort finden:

Ticket für eine Spezialforschung zum Community Day mit Knofensa für etwa 1 Euro im Ingame-Shop

Community-Day-Hyperbox für etwa 5 Euro im Webshop 10x Hyperbälle 1x Top-Lade-TM 1x Ticket für die Spezialforschung

Event-Sticker mit Knofensa im Ingame-Shop

Besondere Raids: Wer nach dem eigentlichen Community Day mit Knofensa noch nicht genug vom Pflanzen- und Gift-Pokémon hat, der kann von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in besonderen Level-4-Raids gegen dessen erste Weiterentwicklung Ultrigaria antreten.

Besiegt ihr diese, dann erhaltet ihr für 30 Minuten weitere Knofensa-Spawns rund um die entsprechende Arena. Dabei wird die Shiny-Chance genauso hoch sein, wie beim C-Day selbst. Beachtet aber, dass diese Raids nur vor Ort gespielt werden können. Eine Teilnahme per Fern-Raid ist also nicht möglich.

Wie gefallen euch die Inhalte zum Community Day mit Knofensa? Werdet ihr das Event nutzen? Oder habt ihr euch ein anderes Monster für den C-Day im April erhofft? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

