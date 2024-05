Pokémon GO: Curveballs seit dem Update kaputt? Eine Einstellung kann helfen

In Pokémon GO klagen einige Spieler über Probleme beim Curveball-Werfen. Welche Lösung gibt es?

Was ist das Problem? Zuletzt berichteten einige Spieler über Probleme beim Werfen von Pokébällen. Unter anderem wird davon gesprochen,

dass der Ball zu hoch über das anvisierte Pokémon fliegt

dass Würfe abgebrochen werden

oder dass der Wurf an sich schlichtweg hakelig ist

Dieses Problem scheint in erster Linie Curveball-Würfe zu betreffen und seit dem Update zu bestehen, dass die Biome brachte. Allerdings sind offenbar nicht alle Trainer betroffen.

Was ist ein Curveball? Ein Curveball wird durchgeführt, indem man den Ball vor dem Wurf im Kreis rotieren lässt. Wirft man ihn dann, fliegt er in einer Kurve. Das bringt ein paar zusätzliche EP, aber vor allem eine höhere Fangwahrscheinlichkeit vom Pokémon.

Blöd ist natürlich, wenn der Ball gar nicht beim anvisierten Pokémon ankommt. Niantic schlägt allerdings eine Lösung vor.

Wie löst man das Problem beim Werfen in Pokémon GO?

Das sagt Niantic: In den sozialen Medien haben sich bereits einige Trainer zu Wort gemeldet, die Probleme beim Wurf bemängeln. Der Niantic Support antwortet auf diese Fragen immer in ähnlicher Weise: Man soll die „Native Aktualisierungsrate“ aus- und wieder einschalten (via X.com).

Hier findet ihr die Einstellung

Diese Funktion ist unter den erweiterten Einstellungen zu finden und sorgt normalerweise für ein flüssigeres Spielerlebnis, wobei der Akku dabei stärker beansprucht werden kann. Aktuell scheint es aber ein Problem damit zu geben.

Das solltet ihr beachten: In anderen Kommentaren wies der Support auch darauf hin, die native Aktualisierungsrate im Zweifel erst einmal auszuschalten (via X.com). Das solltet ihr probieren, falls sich die Probleme durch das Aus- und wieder Anschalten nicht legen. Allerdings wird sich dann voraussichtlich auch die Framerate senken.

Auch Spieler im Subreddit „TheSilphRoad“ haben sich mit dem Problem bereits auseinandergesetzt und kamen zu dem Schluss, dass das Ausschalten der nativen Aktualisierungsrate hilft (via reddit).

Eine umfassendere Lösung gibt es bislang nicht. Sobald hier mehr Informationen bekannt sind, halten wir euch auf dem Laufenden.

Ansonsten laufen in Pokémon GO aktuell noch die Rivalenwoche und das Kanto-Event. Diesen enden diese Woche allerdings. Einen Vorausblick kann man aber auch schon mal geben, denn der neueste Community Day ist bekannt: Der bringt offenbar Frubberl, das Obst-Pokémon. Und was dieses arme Pokémon ausmacht, lest ihr hier.