Pokémon GO: Update ändert 3 wichtige Dinge – Das müsst ihr jetzt wissen

Ein großes Update in Pokémon GO ändert jetzt so einiges, etwa Fangbildschirme, Biome und Spawns. Wir fassen das wichtigste hier für euch zusammen.

Was ist das für ein Update? Es ist Teil des großen „Rediscover-GO“-Updates, das in mehreren Teilen kommt. Es ist ab sofort aktiv und bringt die Teile „Entdeckt die Welt aufs Neue“ und „Entdeckt Kanto aufs Neue“.

Der Fokus des Updates liegt auf einer grafischen Neugestaltung der Fangbildschirme und der Map, die nun deutlicher reflektieren, in was für „Biomen“ ihr unterwegs seid. Die Optik, die ihr im Spiel seht, hängt dabei stark davon ab, wo ihr in der echten Welt unterwegs seid. Diese Biome sind auch Gameplaytechnisch interessant.

Nachdem das Avatar-Update viel Kritik aus der Community bekommen hatte, scheint das neue Update hingegen besser bei Fans anzukommen (via reddit). Die drei wichtigsten Punkte stellen wir euch hier einmal zusammen.

Biome in Pokémon GO – Warum sind sie wichtig?

Das sind Biome: Die Biome basieren auf eurer Umgebung in der realen Welt. Sie beschreiben Lebensräume, in denen ihr unterschiedliche Pokémon findet. Das war schon früher so, inzwischen scheint es aber, als würden passende Spawns stärker den Biomen zugeordnet (via reddit). Das dürfte in Zukunft auch für Events stärker genutzt werden, denn aktuell werden beispielsweise alte Kanto-Pokémon über verschiedene Biome verteilt.

Konkret angekündigt wurden der Wald, der Strand, das Gebirge und die Stadt als Biom. Im „Strand“-Biom etwa findet man jetzt das neue Pokémon Schligdri.

Nach aktuellem Stand haben Spieler aber auch folgende „Unterkategorien“ von Biomen ausgemacht (via reddit):

Stadt

Gebirge

Ozean

Wald

See

Fluss

Park

Grasland

Unklar ist noch, wie viele unterschiedliche Biomarten es insgesamt gibt. Gut möglich, dass die Liste noch weiter wächst.

Was bedeutet das für Spieler? Nach aktuellem Stand sieht es aus, als könnte es sich lohnen, verschiedene Biome zu untersuchen, um mehr verschiedene Pokémon zu finden, anstatt mehr oder weniger überall das Gleiche zu finden. Wie sich die Biome genauer auswirken, werden die nächsten Tage zeigen.

Neue Bildschirme in Pokémon GO – Was muss ich wissen?

Tragosso im Stadt-Biom

Das ändert sich: Die wohl auffälligste Änderungen sind die neuen Fangbildschirme. Die werden nun an das jeweilige Biom angepasst, in dem ihr unterwegs seid.

Solltet ihr also am Meer unterwegs sein, seht ihr Wasser im Hintergrund. Seid ihr stattdessen in einer Stadt, wird der Bildschirm Häuser zeigen. Zudem scheint es für jedes Biom mehrere Bildschirmvarianten zu geben, sodass auch das nicht immer gleich aussieht.

Außerdem ändern sich die Bildschirme in den Kämpfen, etwa wenn ihr gegen andere Spieler oder Team GO Rocket antretet. Auch die grundsätzliche Karte, auf der ihr unterwegs seid, zeigt jetzt ein neues Bild. Dort ist nun klarer zu sehen, welche Biome wo zu finden sind.

Ein Tipp zur Grafik: Einige Spieler berichten von Performance- oder Akkuproblemen aufgrund der neuen Grafik. Ihr könnt in den „Erweiterten Einstellungen“ einen Schalter bei „Verbesserte Grafik“ deaktivieren, wodurch bestimmte Effekte, Schatten und Texturen deaktiviert werden.

Dort findet ihr generell praktische Einstellungen, um die Performance von Pokémon GO zu verbessern.

Kanto in Pokémon GO jetzt in verschiedenen Biomen

Was ist mit Kanto? Der dritte Teil des Updates dreht sich um die klassischen Kanto-Pokémon der ersten Generation. Sie spawnen jetzt in unterschiedlichen Biomen. Offiziell angekündigt sind:

Wald: Bisasam, Raupy, Hornliu, Myrapla

Strand: Schiggy, Enton, Jurob, Karpador

Gebirge: Sandan, Piepi, Zubat, Diga

Stadt: Raupy, Taubsi, Machollo, Nebulak

Das sind allerdings nicht alle Monster. In der Redaktion haben wir beispielsweise Relaxo im Stadtbiom gefunden, weitere Pokémon dürften folgen. Obendrein wurde eine neue Spezialforschung rund um die Kanto-Region freigeschaltet.

Zudem ist das neue Pokémon Schligda, ein entfernter Wasser-Typ-Verwandter von Digda, jetzt im Strandbiom anzutreffen. Das stammt zwar nicht aus Kanto, ist aber ein wichtiger Biom-Spawn.

Möglich ist, dass in den kommenden Tagen weitere Details rund um das große Update zu Pokémon GO bekannt werden. Wir halten euch hier bei MeinMMO wie immer auf dem Laufenden.

Was haltet ihr vom nächsten Teil des großen Updates? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und was sonst im April 2024 bei Pokémon GO an Events ansteht, seht ihr hier.