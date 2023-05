Pokémon GO läuft mit 2 Einstellungen viel flüssiger – So nutzt ihr sie

Ihr wollt euer Spielerlebnis in Pokémon GO ein wenig verbessern? Dann reichen eventuell zwei kleine Häkchen in den Einstellungen aus, wenn ihr diese bisher übersehen habt.

Was sind das für Einstellungen? Bei beiden Einstellungen handelt es sich um Kleinigkeiten, die sich beim alltäglichen Spielen aber schnell bemerkbar machen, wenn man sie verwendet. Diese Einstellungen heißen:

Native Aktualisierungsrate

Alle Inhalte herunterladen

Im kürzlich überholten Einstellungsmenü findet ihr beide Settings unter dem Punkt Erweiterte Einstellungen . Dann scrollt ihr runter bis zum Punkt Quality . Dort könnt ihr beide Einstellungen auswählen.

Was sie bringen, fassen wir hier kurz zusammen.

Was machen Native Aktualisierungsrate und Alle Inhalte runterladen ?

Native Aktualisierungsrate: Diese Funktion wurde bereits in einem Update Ende 2021 eingeführt, doch wenn es euch wie mir geht, habt ihr das damals vielleicht nicht mitbekommen. Ich wurde kürzlich auf diese Einstellung aufmerksam gemacht und hab festgestellt, dass sie das Spiel deutlich flüssiger und schicker gestaltet.

Aktiviert ihr die Funktion, könnt ihr eine höhere Bildrate in Pokémon GO erzielen. Das ganze Spiel wirkt dadurch flüssiger – das zieht sich von der normalen Wildnis-Map über die Animationen beim Fangen bis hin zu den Menüs.

Allerding solltet ihr darauf achten, ob die “Entsperrung der nativen Aktualisierungsrate” bei eurem Gerät eventuell zu einem höheren Akkuverbrauch oder schnellerer Erhitzung führt.

Alle Inhalte runterladen: Auch diese Funktion ist nützlich, wenn ihr sie bisher noch nicht genutzt habt. Sie wurde im September 2022 eingeführt. Wählt ihr sie aus, lädt euer Spiel sämtliche Daten, die es so braucht, auf einen Schlag herunter und kann sie dann direkt abrufen, anstatt sie erst zu laden, wenn ihr ihnen begegnet. Gerade nach größeren Updates kann das nützlich sein.

Gerade als der Abenteuerrauch rauskam, stellten einige Spieler fest, dass sie helle, leuchtende Bälle in der Wildnis antrafen, anstatt der neuen Galar-Vögel. Das war ein Fall, wo das Spiel erst Daten nachladen musste.

Der Vorteil: Ihr bekommt so nicht nur schnellere Ladezeiten, wenn ihr unterwegs seid, sondern verbraucht auch weniger Daten, da unterwegs weniger nachgeladen werden muss. Aber, wichtig: Nutzt die Funktion nur, wenn ihr im WLAN seid – sonst zieht euer Smartphone die Daten mithilfe eurer mobilen Daten. Und das können teilweise recht hohe Datenmengen sein.

Was bringt Spieldaten aktualisieren ? Wenn ihr in den erweiterten Einstellungen unterwegs seid, werdet ihr unter Quality auch auf die Funktion Spieldaten aktualisieren stoßen. Die soll man laut Menü verwenden, wenn man beim Spielen Inkonsistenzen feststellt.

Tatsächlich handelt es sich bei diesem Punkt um genau die Einstellung, die auch der Niantic-Support für gewöhnlich auf Twitter empfiehlt, wenn einem Spielfehler, kaputte Daten oder ähnliches begegnen. Nutzt ihr diese Funktion, sollten zumindest weniger schwerwiegende Fehler gelöst werden.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Der Mai ist etwa zur Hälfte rum, doch in Pokémon GO stehen allerhand weitere Termine in diesem Monat an. Alle Events im Mai von Pokémon GO findet ihr hier.