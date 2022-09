Mit einer neuen Funktion könnt ihr in Pokémon GO jetzt ordentlich Datenvolumen sparen – So geht’s

Arcane Waters ist ein Piratenspiel auf Steam, das optisch an Stardew Valley erinnert. Doch worum gehts in dem Pixel-Abenteuer?

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Wie gefällt euch die neue Funktion? Werdet ihr euch die Daten nun regelmäßig im WLAN herunterladen, um unterwegs Datenvolumen zu sparen? Oder ist euch das zu viel Aufwand und ihr nehmt lieber einen etwas höheren Daten-Verbrauch in Kauf? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainer darüber aus.

Der Download aller Spiel-Daten ist in Pokémon GO ganz einfach. Geht folgendermaßen vor:

So konnte es in der Vergangenheit vorkommen, dass euch anstatt eines Pokémon auf der Karte zunächst nur ein leuchtender, heller Ball gezeigt wurde. Das ist besonders bei den starken Galar-Vögeln aus dem Abenteuerrauch aufgefallen.

Welche Daten werden dabei geladen? Mit der neuen Funktion habt ihr die Möglichkeit, alle Spieldaten, wie die Informationen zu den Pokémon, auf einmal zu laden. Das war in der Vergangenheit nicht so. Ein Teil des verbrauchten Datenvolumens wurde nämlich dafür aufgewendet, diese Informationen unterwegs zu beschaffen, wenn ihr beispielsweise auf ein neues Monster getroffen seid.

Welches Problem haben die Trainer? Wer regelmäßig Pokémon GO spielt und somit außerhalb seines WLANs unterwegs ist, dem wird sicher schon einmal aufgefallen sein, wie viel Datenvolumen das Spiel in kürzester Zeit zieht. Das ist besonders dann sehr ärgerlich, wenn man nur einen kleinen Daten-Vertrag hat.

In Pokémon GO klagen die Trainer immer wieder über den hohen Datenverbrauch. Damit könnte nun aber endlich Schluss sein, denn mit einer neuen Funktion, könnt ihr im Spiel jetzt ordentlich Datenvolumen sparen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie das geht.

Insert

You are going to send email to