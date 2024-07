Pokémon GO: Events im August 2024 – Alle Termine und Boni

In Pokémon GO bringt der August 2024 jede Menge Events und Raids. Wir zeigen euch alle Termine in der Übersicht.

Was ist los in Pokémon GO? Der letzte Monat der Season „Himmlisches Teamwork“ steht an. Im August stehen unterschiedlichste Termine an.

So kehrt etwa ein alter Favorit, die Abenteuerwoche, zurück – und sie bringt Team GO Rocket mit.

Aber es stehen auch noch jede Menge andere Termine an, wie der Community Day, Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden und weitere Events.

Die ganze Übersicht und ein paar Tipps, welche Termine sich lohnen, findet ihr hier.

Alle Pokémon GO Events im August 2024 in der Liste

Was zeigt die Liste? Hier findet ihr alle aktuell bekannten Termine im August 2024. Bei einigen Events ist bislang nur der englische Name bekannt, bei anderen gibt es bereits Details und deutsche Titel.

Wenn ihr weitere Infos zu den jeweiligen Events sucht, klickt einfach auf den Link, der beim Event-Titel hinterlegt ist. Weitere Events und Informationen aktualisieren wir, sobald sie bekannt sind.

Pokémon, die ihr mit Glück auch als Shiny finden könnt, sind mit Sternchen* markiert.

Datum Event 02. – 12. August Abenteuerwoche 03. August Ersatz-Event: Mega-Raids mit Mega-Rayquaza* 03. – 12. August Lavados* in Raids 03. – 12. August Mega-Aerodactyl* in Raids 03. – 04. August Crypto-Raids mit Crypto-Suicune* 06. August Rampenlicht-Stunde mit Rotomurf* und Fang-EP 07. August Raid-Stunde mit Lavados* 08. – 12. August Abenteuerwoche: Taken Over 10. – 11. August Crypto-Raid-Wochenende (unbekannter Boss) 12. – 21. August Raids mit Voltolos* 12. – 21. August Mega-Raids mit Mega-Kangama* 13. August Rampenlicht-Stunde mit Liliep* und Fang-Bonbons 14. August Raid-Stunde mit Voltolos* 16. – 20. August Pokémon World Championship 16. – 20. August Pokémon GO Kampfwoche: Shared Skies 18. August Community Day Classic (unbekanntes Monster) 20. August Rampenlicht-Stunde mit Menki* und Verschick-Bonbons 21. August – 03. September Raids mit Xerneas* 21. August Raid-Stunde mit Xerneas* 21. August – 03. September Mega-Raids mit Mega-Brutalanda* 23. August – 30. August Triumph Together 27. August Rampenlicht-Stunde mit Magnetilo* & Entwickel-EP 28. August Raid-Stunde mit Xerneas* 31. August Community Day mit Robball*

Welche Events lohnen sich im August?

Die Abenteuerwoche: Die solltet ihr auf jeden Fall im Blick haben, da wir hier wieder viele Fossil-Pokémon antreffen dürften. Vor allem aber wird sie auf halber Strecke mit einem Rocket-Event kombiniert – und da kann man in der Regel die Attacke Frustration verlernen. Wichtig!

Die solltet ihr auf jeden Fall im Blick haben, da wir hier wieder viele Fossil-Pokémon antreffen dürften. Vor allem aber wird sie auf halber Strecke mit einem Rocket-Event kombiniert – und da kann man in der Regel die Attacke Frustration verlernen. Wichtig! Mega-Rayquaza: Mega-Rayquaza hatte schon seinen Mega-Raid-Tag, doch es gab Probleme. Beim Ersatz-Event kann man sich den mächtigen Angreifer nochmal sichern.

Mega-Rayquaza hatte schon seinen Mega-Raid-Tag, doch es gab Probleme. Beim Ersatz-Event kann man sich den mächtigen Angreifer nochmal sichern. Mega-Kangama: Super für alle, denen das regionale Pokémon Kangama noch fehlt. Denn nun habt ihr die Chance, es euch einfach über einen Raid zu schnappen, anstatt nach Australien reisen zu müssen, um es zu fangen.

Es bleibt abzuwarten, welche Details noch erscheinen. Gerade Events wie die World Championship könnten noch interessant werden – oder auch „Triumph Together“, was voraussichtlich so etwas wie das Season-Finale der aktuellen Jahreszeit werden dürfte. Schaut also immer mal wieder vorbei, um mehr Infos zu finden, sobald verfügbar! Und bis dahin: Hier findet ihr die generell besten Angreifer in Pokémon GO.