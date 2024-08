Pokémon GO bringt starkes WM-Event mit 3 richtig guten Boni

Bald stehen die Pokémon-Weltmeisterschaften an. Dazu passend gibt es ein Event in Pokémon GO mit spannenden Boni.

Wann ist das Event? Das Pokémon-GO-Event zur WM startet am Freitag, dem 16. August um 10:00 Uhr. Es läuft dann bis Dienstag, den 20. August um 20:00 Uhr.

Damit läuft das Event sogar zwei Tage länger als die eigentliche WM, denn die endet schon am 18. August.

Während die besten Spieler der Welt in Honolulu um den Titel kämpfen, können alle anderen Spieler sich auf interessante Boni im Event freuen.

Was steckt im WM-Event von Pokémon GO?

Es gibt einige Boni, die ihr euch im Event sichern könnt. Drei dieser Boni sind dabei hervorzuheben.

1. WM-Pikachu und Shiny-Lin-Fu erscheinen: Das diesjährige Kostüm-Pikachu ist in einem Taucheranzug unterwegs und kann in Feldforschungen oder in Raids der Stufe 1 gefunden werden. Wie das Monster aussieht, seht ihr im Titelbild.

Außerdem erhält Lin-Fu seine schillernde Form, die ihr im Event ebenfalls fangen könnt. Es steckt ebenfalls in Stufe-1-Raids und in Feldforschungen.

2. Spezialattacken und Frustration: Ein besonderer Bonus ist, dass ihr im Event die Attacke „Frustration“ verlernen könnt. Das geht normalerweise nur während Rocket-Events. Das lohnt sich, denn so könnt ihr euren starken Crypto-Pokémon nützliche Attacken beibringen.

Außerdem gibt es folgende Event-Attacken:

Beim Fangen:

Schlurp beherrscht Bodyslam

Lin-Fu beherrscht Turmkick

Wenn ihr folgende Pokémon entwickelt:

Morlord: Nassschweif

Altaria: Mondgewalt

Akkup: Voltwechsel

Fiaro: Einäschern

Sie alle sind interessante Monster mit guten Attacken für die Kampfliga. Tipps zur Kampfliga findet ihr hier.

3. Kampfwoche: Unter dem Motto „Himmlisches Teamwork“ läuft im selben Zeitraum eine sogenannte „Kampfwoche“ – die aber nur 5 Tage andauert.

Die lohnen sich aber trotzdem, denn:

Ihr erhaltet vierfachen Sternenstaub bei Siegen in der Kampfliga (nur für Einzelmatches, nicht für das Beenden des Kampfsets)

Ihr könnt 20 Kampfsets pro Tag absolvieren, also 100 Kämpfe

Es gibt eine befristete PvP-Forschung mit Belohnungen

Was steckt noch im Event?

Ihr begegnet folgenden Pokémon. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert.

Wildnis:

Menki*

Schlurp*

Marill*

Paldea-Felino*

Wablu*

Dartiri*

Rocara

Mabula*

Garstella*

Panzaeron*

Feldforschungen:

Wablu*

Lin-Fu*

Garstella*

WM-Pikachu*

Raids:

Stufe 1: WM-Pikachu*, Lin-Fu*

Stufe 3: Schlurp*, Galar-Flunschlik*, Grebbit

Crypto 1: Crypto-Magnetilo*, Crypto-Dratini*, Crypto-Felino, Crypto-Skorgla*

Crypto 3: Crypto-Woingenau, Crypto-Kirlia, Crypto-Zobiris*

Dazu wird es im Shop wieder eine kostenpflichtige Forschung geben. Und wenn ihr die WM-Streams auf Twitch verfolgt, könnt ihr ein WM-Shirt für eure Avatare erhalten. Dieses soll dann über einen Promo-Code erhältlich werden. Aber: Bis dahin ist noch etwas Zeit und weitere Termine stehen an. Alle Daten findet ihr in der Übersicht aller Pokémon-GO-Events im August 2024.