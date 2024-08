In Pokémon GO startet morgen die Abenteuerwoche: Übernahme – Alle Infos

Team GO Rocket kehrt in Pokémon GO zurück und übernimmt ein Event. Deren Boss hat sogar ein neues, legendäres Crypto-Pokémon für euch dabei.

Was ist das für ein Event? Seit dem 2. August 2024 läuft in Pokémon GO die Abenteuerwoche. Ab morgen entert Team GO Rocket das Event und bringt einige Änderungen mit. Noch bis zum 12. August 2024 um 23:59 Uhr läuft der Spaß.

Neben einigen neuen Crypto-Pokémon, die ihr ab morgen bei den Rocket-Rüpeln finden könnt, kehrt auch Giovanni zurück. Und er bringt ein neues, legendäres Crypto-Pokémon mit.

Außerdem könnt ihr das Event auch wieder nutzen, um bei euren Crypto-Pokémon eine Lade-TM einzusetzen und bei ihnen somit die Lade-Attacke Frustration durch eine andere Lade-Attacke auszutauschen.

Abenteuerwoche: Übernahme – Alle Inhalte

Was ist das für ein neues, legendäres Pokémon? Zu Beginn des Events werdet ihr eine neue, kostenlose Spezialforschung erhalten. In dieser könnt ihr ein Super-Rocket-Radar erhalten, mit dem ihr Giovanni aufspüren und herausfordern könnt. Ihr habt bis zum 3. September 2024 um 9:59 Uhr Zeit, um die Spezialforschung abzuschließen.

Diesmal wird er das legendäre Crypto-Pokémon Cresselia dabeihaben. Besiegt ihr ihn, könnt ihr das Pokémon fangen und zu eurer Sammlung hinzufügen.

Was gibt es noch für neue Crypto-Pokémon? Es gibt ganze drei Pokémon, die mit Start des Events erstmalig als Crypto-Pokémon verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich um Praktibalk, Galapaflos und Flapteryx.

Hierbei könnte vor allem Praktibalk interessant sein. Die reguläre Form des Pokémon gehört zu den besten Kampf-Angreifern und lässt sich somit auch in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO wiederfinden. Die Crypto-Variante wird sich vermutlich noch über der regulären Form einordnen.

Was gibt es für Raids im Event? Auch in Raids könnt ihr während des Events wieder einige Crypto-Pokémon finden, herausfordern und einfangen.

1*-Crypto-Raids:

Crypto-Voltilamm

Crypto-Felino

Crypto-Koknodon

Crypto-Schilterus

3*-Crypto-Raids:

Crypto-Blanas

Crypto-Voltenso

Crypto-Vibrava

5*-Crypto-Raids:

Crypto-Lugia* (nur am Samstag, dem 10. August 2024 und am Sonntag, dem 11. August 2024)

Mit etwas Glück könnt ihr Crypto-Lugia auch in seiner Shiny-Form antreffen.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events wird es auch wieder Boni geben, die bis zum Ende des Events aktiv sind.

Team GO Rocket erscheint häufiger in Ballons und in PokéStops

Die Lade-Attacke Frustration kann durch den Einsatz einer Lade-TM verlernt werden

Was gibt es noch für Inhalte im Event? Zusätzlich könnt ihr euch im Event über die folgenden Inhalte freuen:

Feldforschungen, die euch Mysteriöse Teile, Lade- und Sofort-TMs bringen

PokéStop-Showcases mit Event-Pokémon

Außerdem könnt ihr euch im Webstore von Pokémon GO ein Rocket-Bundle für 9,99 $ (also ungefähr 10 €) kaufen. Hierbei erhaltet ihr jeweils sieben Rocket-Radare, Premium-Kampf-Pässe, Hyperbälle sowie silberne Sananabeeren.

Im In-Game-Shop gibt es zusätzlich ein Bundle, welches ihr für 315 PokéMünzen erwerben könnt. Hier erhaltet ihr eine Brutmaschine, einen Rocket-Radar und einen Premium-Kampf-Pass.

Was sagt ihr zum Event? Freut ihr euch über die neuen Pokémon oder die Möglichkeit, Frustration bei euren Crypto-Pokémon zu verlernen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Monat noch ansteht, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im August 2024 in Pokémon GO.