Pokémon GO: Abenteuerwoche startet morgen mit Shinys und EP-Boni – Alle Inhalte

In Pokémon GO wartet die Abenteuerwoche auf euch. Was euch hier erwartet, haben wir uns für euch angeguckt.

Was ist das für ein Event? Bei der Abenteuerwoche stehen viele Fossil-Pokémon im Vordergrund. Das Event startet am Freitag, dem 2. August 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Montag, dem 12. August 2024 um 23:59 Uhr.

Neben dem Erscheinen von einigen Fossil-Pokémon, gibt es auch noch einige weitere Pokémon sowie EP-Boni, die auf euch im Event warten.

Einige Pokémon, viele Erfahrungspunkte

Was für Pokémon gibt es im Event? Während des Events könnt ihr auf die folgenden Pokémon treffen.

In der Wildnis:

Digda*

Amonitas*

Kabuto*

Dummisel*

Kiesling*

Rotomurf*

Scoppel*

Aerodactyl* (seltener)

Aus 7-km-Eiern:

Koknodon*

Schilterus*

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

Aus Feldforschungen:

Dummisel*

Liliep*

Anorith*

Koknodon*

Schilterus*

Kiesling*

Rotomurf*

Galapaflos*

Flapteryx*

Scoppel*

Balgoras*

Amarino*

Außerdem könnt ihr durch das Abschließen von Feldforschungen Mega-Energie für Aerodactyl erhalten. Erhaltet ihr genug Mega-Energie, um die Mega-Entwicklung bei Aerodactyl auszulösen, könnt ihr euch über einen der besten Gesteins-Angreifer in Pokémon GO freuen.

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden.

Welche Boni sind im Event aktiv? Innerhalb des Events gibt es einige Boni, die euch zusätzliche Erfahrungspunkte einbringen.

2-fache Erfahrungspunkte, wenn ihr PokéStops dreht

5-fache Erfahrungspunkte, für das erste tägliche Drehen eines PokéStops

2-fache Erfahrungspunkte, wenn ihr Eier ausbrütet

Erhöhte Shiny-Chance bei Koknodon, Schilterus, Galapaflos, Flapteryx, Balgaros und Amarino

Welche weiteren Inhalte gibt es? Des Weiteren wird es im Event auch wieder PokéStop-Showcases geben, an denen ihr mit Event-Pokémon teilnehmen könnt.

Auch Sammler-Herausforderungen mit Monstern aus dem Event wird es geben, bei denen ihr Pokémon, Sternenstaub und Mega-Energie für Aerodactyl erhalten könnt.

Zusätzlich könnt ihr für 2 $ (also ungefähr 2 €) eine befristete Forschung erwerben. In dieser erwarten euch die folgenden Inhalte:

Zwei Brutmaschinen

Eine Super-Brutmaschine

Begegnungen mit Pokémon aus dem Event

Was sagt ihr zu dem Event? Gibt es Inhalte, auf die ihr euch freut? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über die weiteren Events im August 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls zusammengestellt.