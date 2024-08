Pokémon GO: So nutzt ihr das Raid-Event mit Mega-Rayquaza heute richtig

Am 3. August 2024 gibt es ein neues Raid-Event mit Mega-Rayquaza in Pokémon GO. Hier findet ihr Tipps zum Event.

Was ist das für ein Event? Im Juni 2024 gab es ein Top-Raid-Event mit Mega-Rayquaza, doch aufgrund von Problemen tauchten zu wenig Exemplare für viele Trainer auf.

Deshalb gibt es am 3. August 2024 ein Ersatz-Event, das im Grunde besser ist als das Original. Denn: Das mächtige Mega-Rayquaza erscheint in normalen Raids, nicht in Top-Raids.

Somit könnt ihr das Pokémon auch über Fern-Raids herausfordern, wenn ihr keines in der Nähe habt. Alternativ könnt ihr Freunde als Unterstützung einladen, wenn euch Mitspieler fehlen.

In diesem Artikel zeigen wir euch einige Tipps für den Raid-Tag mit Mega-Rayquaza.

Beachtet drei Uhrzeiten am Samstag

Das sind die Raid-Zeiten: Mega-Rayquaza soll zu drei festen Zeitpunkten am Samstag erscheinen – und zwar auf allen Arenen. Das bestätigte der Niantic Support über X.com.

11:00 Uhr

13:00 Uhr

18:00 Uhr

Der Raid wird dann 25 Minuten lang verfügbar sein. Somit sind bis zu zwei Raids pro Arena und pro Stunde möglich.

Holt euch den Meteoriten in der Forschung

Wozu der Meteorit? Wenn ihr Mega-Rayquaza besiegt, erhaltet ihr nur eine Begegnung mit dem normalen Rayquaza plus Mega-Energie. Ihr braucht aber noch etwas, um die Mega-Entwicklung durchzuführen: den Meteoriten.

Mit diesem Item lernt Rayquaza die Attacke „Zenitstürmer“, die in Verbindung mit der Mega-Energie die Mega-Entwicklung auslöst.

Den Meteorit gibt es am Samstag in einer kostenlosen, befristeten Forschung. Die solltet ihr also auf jeden Fall abschließen, um den Meteoriten zu bekommen.

Es gibt auch eine kleine Chance, dass gefangene Rayquaza aus dem Mega-Raid euch einen Meteoriten geben. Doch die Forschung ist der garantierte Weg zum Item.

Nutzt die richtigen Konter gegen Mega-Rayquaza

Welcher Typ ist stark gegen Mega-Rayquaza? Mega-Rayquaza hat Schwächen gegen Attacken vom Typ Eis, Gestein, Drache und Fee, wobei Eis ganz besonders effektiv ist.

Deswegen solltet ihr Monster dieses Typs benutzen, wie beispielsweise:

(Crypto-)-Mamutel

Mega-Firnontor

Mega-Rexblisar

Kolowal

Glaziola

(Crypto)-Snibunna

Und ähnliche Monster. Auch ein Mewtu mit Eisstrahl kann sehr gut Schaden verursachen.

Eine Liste der besten Konter gegen Mega-Rayquaza mit passenden Attacken findet ihr hier.

Welche WP hat ein perfektes Rayquaza?

Achtet auf diese WP: Viele Trainer sind auf der Suche nach einem Vier-Sterne-Rayquaza, also einem mit perfekten Werten. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Rayquaza nach dem Raid ein sogenanntes „Hundo“ ist, schaut auf diese WP-Werte:

Ein normales 100-%-Rayquaza hat 2191 WP

Ein 100-%-Rayquaza mit Wetterboost hat 2739 WP

Ansonsten stehen in diesem Monat noch weitere, interessante Termine an. So gibt es etwa einen Community-Day, verschiedene Raid-Stunden, Rampenlichtstunden und mehr. Zudem steht dann im September der Season-Wechsel an, wir befinden uns also im letzten Monat der aktuellen Season „Himmlisches Teamwork“. Alle wichtigen Termine im August 2024 bei Pokémon GO findet ihr hier.