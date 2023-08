Pokémon GO hat einen neuen König: So stark ist Mega-Rayquaza

Mega-Rayquaza erscheint beim Pokémon GO Fest 2023. Dieses Monster sollte man sich schnappen, denn es ist unfassbar stark.

So kriegt ihr Mega-Rayquaza: Wenn ihr nicht bei den lokalen GO Fests wart, ist das globale GO Fest am Wochenende eure Chance, Mega-Rayquaza zu erhalten.

Das legendäre Pokémon erscheint in den Mega-Raids und kann dort von euch herausgefordert werden.

Zudem erhaltet ihr am GO-Fest-Wochenende eine Spezialforschung, die euch das Item „Meteorit“ bringt. Das wiederum braucht ihr, um Rayquaza die Attacke „Zenitstürmer“ beizubringen und es so zu Mega-Rayquaza zu entwickeln.

Die Entwicklung ist also etwas umständlicher als gewohnt, doch es lohnt sich. Denn Mega-Rayquaza ist der neue König in Pokémon GO.

So mächtig ist Mega-Rayquaza in Pokémon GO

Das hat Mega-Rayquaza drauf: Mega-Rayquaza bringt nicht nur einen unfassbar hohen Angriffswert mit, sondern auch das nötige Moveset, um richtig viel Schaden anzurichten. Laut Gamepress-Datenbank landet Mega-Rayquaza bei den absoluten Top-Angreifern im Spiel (via gamepress.gg).

Die Lade-Attacke Zenitstürmer macht Mega-Rayquaza zum besten reinen Flug-Angreifer, wenn ihr sie mit der Sofort-Attacke „Luftschnitt“ kombiniert. Auch eine Kombination mit Drachenrute ist allerdings denkbar, da Rayquaza auch unabhängig von Typen öfter in den Top-Konter-Listen für Raids auftauchen wird.

Mega-Rayquaza ist schlichtweg so mächtig, dass es selbst dann für viele Raids eine sehr starke Option sein wird, wenn es keinen Typen-Vorteil mitbringt.

Die Lade-Attacken „Breitseite“ und „Wutanfall“ machen es derweil zum merklich stärksten Drachen-Angreifer im Spiel. Hier muss man allerdings bedenken, dass man dies als Zweit-Attacke lernen muss, da „Zenitstürmer“ für die Entwicklung wichtig ist.

Es ist schlicht einer der besten Angreifer in Pokémon GO. Doch bei dem reinen Schaden, den Mega-Rayquaza anrichtet, bleibt es nicht. Es bringt auch noch Boni mit.

Das ist der Mega-Bonus von Rayquaza: Mega-Rayquaza ist ein mächtiger Verbündeter, wenn man in Raids antritt, denn es boostet Attacken eurer Mitstreiter von den folgenden Typen:

Flug

Psycho

Drache

Für dieselben Typen gibt es übrigens EP- und Bonbon-Boni, wenn ihr ein aktives Mega-Rayquaza habt und Monster dieser Typen fangt.

Insgesamt ist Mega-Rayquaza ein absolut mächtiges Pokémon, das man nicht verpassen sollte. Es gibt aber noch mehr starke Monster zum GO Fest, die man auf dem Schirm haben sollte.