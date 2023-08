Pokémon GO Fest 2023: 5 wichtige Tipps zur Vorbereitung auf das Event

In wenigen Tagen startet in Pokémon GO das globale GO Fest 2023. Wir von MeinMMO geben euch 5 wichtige Tipps, wie ihr euch am besten auf das Event vorbereitet, damit ihr es optimal nutzen könnt.

Um welches Event geht es? Eines der größten Events des Jahres in Pokémon GO ist das jährliche GO Fest. Nachdem es mit seinen Live-Events in London, Osaka und New York bereits lokal gestartet ist, könnt ihr euch am kommenden Wochenende überall auf der Welt über besondere Spawns und Boni freuen.

Doch bevor das riesige Event startet, solltet ihr noch die eine oder andere Vorbereitung treffen, um das GO Fest optimal nutzen zu können. Nachfolgend haben wir euch 5 wichtige Tipps zusammengefasst.

Wann läuft das GO Fest? Das Pokémon GO Fest 2023 läuft am Wochenende vom 26. und 27. August jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

1. Schafft Platz für wichtige Items

Wozu muss man Platz machen? Um während des GO Fests genügend Items in eurem Vorrat zu haben, die ihr auch wirklich braucht, solltet ihr in eurem Item-Beutel Platz schaffen. Trennt euch von Gegenständen, die ihr sowieso nicht so häufig benötigt und behaltet Items, die euch beim Event nützlich sein können.

Alternativ könnt ihr euren Item-Beutel auch entsprechend ausbauen. Niantic hat das Limit des Speicherplatzes vor kurzem dafür sogar erhöht.

Welche Items benötigt man?

Um alle Inhalte während des Events optimal nutzen zu können, solltet ihr auf jeden Fall folgende Dinge besitzen:

Bälle: Das wohl Wichtigste während des GO Fests sind genügend Bälle. Wollt ihr an beiden Tagen aktiv spielen, dann empfehlen wir euch einen Vorrat von mindestens 1.000 Bällen, um nicht ständig Nachschub besorgen zu müssen. Am besten setzt ihr dabei direkt auf Hyperbälle, denn diese behalten die Monster besser im Ball.

Pokéball, Superball und Hyperball

Lockmodule: Um die Monster aus den jeweiligen Habitaten anzulocken, bieten sich entsprechende Lockmodule an. Diese halten während des Events jeweils eine Stunde. Wollt ihr also den ganzen Tag spielen, dann solltet ihr pro Tag mindestens 8 Module bereithalten. Wollt ihr gleich mehrere PokéStops damit ausstatten, dann entsprechend mehr.

Rauch: Neben Lockmodulen ist auch der Rauch während des GO Fests besonders wichtig. Vor allem Trainer, die über ein Ticket verfügen, können auf diesem Weg die besonderen Spawns anlocken. Aber auch für Trainer ohne Ticket bietet er eine gute Möglichkeit, weitere Exemplare zu bekommen. Auch der Rauch wird wieder eine Stunde aktiv sein, weshalb ihr pro Tag 8 Stück benötigt.

Beeren: Wollt ihr beim Fangen zusätzliche Bonbons sammeln oder Monster bändigen, die schwer zu fangen sind, dann bieten sich entsprechende Beeren an. Setzt dabei vor allem auf Sananabeeren, silberne Sananabeeren sowie goldene Himmihbeeren.

Raid-Pässe: Während des zweitägigen Events könnt ihr in den Raids auf jede Menge cooler und vor allem starker Monster treffen. So kehren die Proto-Pokémon in die Raids zurück und Mega-Rayquaza feiert sein weltweites Debüt im Spiel. Wer sich diese Monster nicht entgehen lassen möchte, der sollte genügend Raid-Pässe bereithalten.

Trainer mit einem Ticket erhalten dabei 9 zusätzliche Raid-Pässe, wenn sie an der Arena drehen. Wem das nicht genügt oder wer kein Ticket hat, der sollte sich deshalb noch ein paar Vorräte an Fern-Raid-Pässen und Premium-Kampf-Pässen zulegen. Während des Events könnt ihr außerdem täglich an bis zu 20 Fern-Raids teilnehmen.

Einen ersten Einblick zu Mega-Rayquaza gibt es im nachfolgenden Video:

Beleber & Tränke: Um eure besten Angreifer nach dem Kampf wieder optimal nutzen zu können, solltet ihr außerdem einige Beleber und Tränke bereit halten.

2. Schafft Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung

Wozu ist das wichtig? Neben jeder Menge Items, die ihr an diesen beiden Tagen brauchen werdet, wird auch einiges an Platz für eure Monster benötigt. Immerhin wollt ihr ja möglichst viel während des Events fangen. Schafft also entsprechenden Platz in eurer Aufbewahrung und sortiert kräftig aus.

Für die ersten Stunden solltet ihr am besten 500 freie Plätze haben, dann müsst ihr während des Events nicht so schnell wieder welche wegschicken.

Wie kann man schnell sortieren? Um möglichst schnell Platz zu schaffen, empfehlen wir euch die Tag- und Filterfunktionen im Spiel. So bekommt ihr beispielsweise mit der Eingabe 0*,1*,2* alle Monster angezeigt, die eine Bewertung von 2 Sternen oder schlechter haben. Während des Events könnt ihr diese Eingabe außerdem durch Alter0 ergänzen, um nur Monster zu sehen, die ihr in den letzten 24 Stunden gefangen habt.

So könnt ihr Pokémon schnell sortieren

3. Plant eine Route

Wofür ist das gut? Damit ihr möglichst viele Monster fangen könnt und gleichzeitig an ausreichend PokéStops und Arenen vorbeilauft, solltet ihr am besten schon vor dem Event eine feste Route planen. Das ist vor allem deshalb sinnvoll, weil ihr durch Bewegung mehr Monster anzieht. Durch die Stops und Arenen habt ihr außerdem einen optimalen Zugang zu Items sowie zu Raids.

Hierbei bietet sich beispielsweise ein größerer Park an, in dem ihr eure Runden drehen könnt. Sucht euch dafür aber am besten einen Ort, an dem ihr euch bereits auskennt. Dadurch verliert ihr keine wertvolle Zeit, um euch zu orientieren.

4. Verabredet euch zu Raids

Darum ist das sinnvoll: Wer nicht nur in der Wildnis Pokémon fangen will, sondern auch das eine oder starke Exemplar aus dem Raid haben möchte, der sollte sich Gleichgesinnte suchen. Verabredet euch deshalb am besten vorab mit Freunden zu den entsprechenden Raids und kombiniert diese mit eurer geplanten Route. Überlegt euch auch, welche Raid-Bosse für euch besonders interessant sind und welche ihr nicht unbedingt braucht.

Wie findet man Gleichgesinnte: Wer keine lokale Community hat, kann sich mithilfe der Campfire-App mit anderen Trainern in seinem Umkreis verständigen. Dort könnt ihr nicht nur privat oder in Gruppen miteinander schreiben oder ein Rauchzeichen setzen, wenn ihr Raids machen wollt, sondern auch euren Raid für andere Spieler in der Ferne hosten.

Mehr zum Thema Pokémon GO: So funktioniert Campfire, die neue App von Niantic, durch die ihr mit anderen Trainern chatten könnt von Franzi Korittke

5. Denkt an Technik und Verpflegung

Wozu braucht man das? Wer den ganzen Tag spielen will, der sollte auch auf das passende technische Equipment sowie auf entsprechende Verpflegung achten. Nehmt euch also auf jeden Fall ausreichend Getränke mit und etwas zu essen, damit ihr unterwegs nicht erst etwas kaufen müsst. Achtet auch auf eure Wetterlage vor Ort. Denkt also bei Hitze nicht nur an ausreichend Getränke, sondern auch an einen Sonnenschutz.

Um euren Akku unterwegs laden zu können, solltet ihr außerdem an eine Powerbank und ein passendes Ladekabel denken. Vergesst außerdem nicht, euer Smartphone am Abend zuvor richtig aufzuladen, damit ihr mit einem vollen Akku in das Event startet.

Hier zeigen wir euch die besten Powerbanks 2023.

Seid ihr schon startklar für das GO Fest 2023? Wie bereitet ihr euch auf das diesjährige Event vor? Und was darf für euch an diesem Tag nicht fehlen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

