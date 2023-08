Pokémon GO: Wann kommt Mega-Rayquaza?

Mega-Rayquaza erscheint diese Woche weltweit in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle wichtigen Infos.

Wann kommt Mega-Rayquaza in Pokémon GO? Mega-Rayquaza erscheint weltweit am 27. August 2023, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Damit ist das mächtige Mega-Rayquaza Teil des zweiten Tages des globalen GO Fests.

Konnte man Mega-Rayquaza schon bekommen? Ja, aber nur, wenn man an einem der lokalen GO Fests in Osaka, New York oder London teilgenommen hat. Ist das nicht der Fall, ist das globale GO Fest die erste Gelegenheit für euch.

Hier findet ihr unsere Tipps zur Vorbereitung auf das weltweite Pokémon GO Fest 2023.

Wie bekomme ich Mega-Rayquaza in Pokémon GO?

So kriegt ihr Mega-Rayquaza: Um Mega-Rayquaza zu bekommen, benötigt ihr das Item Meteorit. Damit könnt ihr Rayquaza die Attacke Zenitstürmer beibringen, was eine Voraussetzung für die Mega-Entwicklung des Pokémon ist.

Wie kriege ich den Meteorit? Dafür müsst ihr euch am 27. August 2023 in Pokémon GO anmelden und am zweiten Tag des GO Fests teilnehmen. So bekommt ihr eine Spezialforschung, die euch einen Meteorit einbringt.

Wenn ihr ein Ticket für das Event kauft, bekommt ihr eine erweiterte Spezialforschung, die euch einen zusätzlichen Meteoriten bringt. Damit könnt ihr ein weiteres Rayquaza Mega-entwickeln, wenn ihr ausreichend Energie habt.

Zudem berichteten Trainer von den lokalen GO Fests, dass der Meteorit in seltenen Fällen aus Mega-Raids mit Mega-Rayquaza droppen kann. Das berichtete beispielsweise der Content Creator PokéDaxi (via Twitter). Darauf solltet ihr euch aber nicht verlassen, da dies offenbar nicht oft vorkommt.

Ist Mega-Rayquaza stark? Ja, Mega-Rayquaza ist einer der absolut besten Angreifer in Pokémon GO. Zudem bringt euch ein aktives Mega-Rayquaza folgende Boni:

Zusätzliche EP und Bonbons für Flug-, Psycho- und Drachen-Pokémon, wenn ihr sie fangt

Attacken-Boni in Raids für Attacken derselben Typen

Dementsprechend ist Mega-Rayquaza eine mächtige Verstärkung für eure Pokémon-Teams – nicht nur, weil es selbst ordentlich zuschlagen kann, sondern auch noch den Rest eurer Mitstreiter boosten kann.