Pokémon GO: 10 exklusive Attacken, die ihr euch zum GO Fest 2023 holen könnt

Zum GO Fest könnt ihr euch in Pokémon GO wieder exklusive Attacken bei vereinzelten Monstern sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind, wie ihr sie bekommt und ob sie sich lohnen.

Um welche Attacken geht es? Das GO Fest 2023, eines der größten Events des Jahres, steht in Pokémon GO an. Neben jeder Menge Spawns und Boni könnt ihr euch bei dem zweitägigen Event auch wieder über exklusive Attacken freuen, die eure Monster auf verschiedenen Wegen erlernen können.

Welche 10 Attacken es geben wird, wie ihr sie eurem Pokémon lernt und ob sich die Attacken überhaupt lohnen, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das GO Fest? Das GO Fest läuft am 26. und 27. August 2023 jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In dieser Zeit erhaltet ihr auch die exklusiven Attacken.

Exklusive Attacken durch das Entwickeln von Pokémon

Wie bekommt man exklusive Attacken? Während des Events könnt ihr euch bei ausgewählten Pokémon eine oder sogar mehrere exklusive Attacken sichern. Dazu müsst ihr die Monster in dieser Zeit entsprechend entwickeln.

Wollt ihr euch also beispielsweise die Sofort-Attacke Käferbiss für Smettbo sichern, dann müsst ihr euer Safcon zu einem Smettbo entwickeln und bekommt diese Attacke automatisch. Außerhalb des Events können die Pokémon diese Attacken in der Regel nur mit einer Top-Sofort-TM oder Top-Lade-TM erlernen.

Welche Attacken können sie lernen? Bei den exklusiven Attacken handelt es sich um Sofort- und Lade-Attacken, wovon die festgelegten Pokémon eine ausgewählte erhalten. Eine Ausnahme bildet hier das Pflanzen- und Gift-Pokémon Roserade. Dieses erhält nämlich zwei Attacken. Folgende Attacken können eure Monster auf diesem Weg bekommen:

Smettbo: Käferbiss (Sofort-Attacke vom Typ Käfer)

Käferbiss (Sofort-Attacke vom Typ Käfer) Sandamer: Nachthieb (Lade-Attacke vom Typ Unlicht)

Nachthieb (Lade-Attacke vom Typ Unlicht) Pixi: Pfund (Sofort-Attacke vom Typ Normal)

Pfund (Sofort-Attacke vom Typ Normal) Libelldra: Erdkräfte (Lade-Attacke vom Typ Boden)

Erdkräfte (Lade-Attacke vom Typ Boden) Brutalanda: Wutanfall (Lade-Attacke vom Typ Drache)

Wutanfall (Lade-Attacke vom Typ Drache) Metagross: Sternenhieb (Lade-Attacke vom Typ Stahl)

Sternenhieb (Lade-Attacke vom Typ Stahl) Schlurplek: Bodyslam (Lade-Attacke vom Typ Normal)

Bodyslam (Lade-Attacke vom Typ Normal) Roserade: Kugelsaat (Sofort-Attacke vom Typ Pflanze) Meteorologe (Lade-Attacke vom Typ Feuer)



Welche Attacken lohnen sich besonders? Wer auf der Suche nach einem starken Angreifer für die Raids ist, der sollte auf jeden Fall Draschel zu Brutalanda weiterentwickeln, damit es die Lade-Attacke Wutanfall lernt.

Das ist nämlich in Kombination mit Drachenrute sein stärkstes Moveset, welches es zu einem der besten Drachen-Angreifer in Pokémon GO macht. In seiner Mega-Entwicklung ist es dabei sogar nochmal etwas stärker, sollte im Raid aber ebenfalls auf Drachenrute und Wutanfall zurückgreifen.

Und auch Metagross solltet ihr die Lade-Attacke Sternenhieb verpassen. Damit punktet es besonders in Kombination mit Patronenhieb in den Raids und sichert sich den Platz des besten Stahl-Angreifers in Pokémon GO. In der Meisterliga belegt das Stahl- und Psycho-Pokémon einen soliden 43. Platz. Wer es dort nutzen möchte, sollte auf ein Moveset aus Patronenhieb, Sternenhieb und Psychokinese setzen.

Exklusive Attacke für Rayquaza und Mega-Rayquaza

Was ist das für eine Attacke? Zum GO Fest 2023 feiert die Mega-Form von Rayquaza sein weltweites Debüt im Spiel. Doch um diese Entwicklung auszuführen, braucht ihr nicht nur jede Menge Mega-Energie, sondern müsst Rayquaza auch die exklusive Lade-Attacke Zenitstürmer beibringen.

Wie bekommt man die Attacke? Anders als ihr das von anderen Monstern in Pokémon GO kennt, könnt ihr die Attacke aber nicht einfach durch eine entsprechende Lade-TM wechseln, sondern benötigt dafür ein völlig neues Item: Meteoriten.

Einen von ihnen erhaltet ihr während des zweiten Event-Tages vom GO Fest aus einer entsprechenden Spezialforschung. Diese bekommt ihr, indem ihr euch am Sonntag während des Events im Spiel anmeldet. Wer ein Ticket besitzt, kann sich außerdem eine weitere Forschung mit einem zweiten Meteoriten sichern.

Wie stark Mega-Rayquaza ist und welche Vorteile es euch bringt, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO hat einen neuen König: So stark ist Mega-Rayquaza von Max Handwerk

Lohnt sich die Attacke? Ja, denn mit der neuen Lade-Attacke macht Rayquaza im Kampf richtig viel Schaden und ist damit der beste Flug-Angreifer im Spiel. In seiner Mega-Form ist es sogar noch mächtiger, weshalb ihr es häufig auch unabhängig von seinem Typ-Vorteil in den Raids einsetzen könnt.

So ist nicht nur eine reine Flug-Attacken-Kombination aus Luftschnitt und Zenitstürmer denkbar, sondern ihr könntet alternativ auch auf die Sofort-Attacke Drachenrute setzen.

In der Meisterliga kann die normale Form ebenfalls mit seiner neuen Attacke punkten. So sichert es sich dort mit einem Moveset aus Drachenrute, Breitseite und Zenitstürmer den 14. Platz im PvPoke-Ranking.

Wie gefallen euch die exklusiven Attacken zum diesjährigen GO Fest? Welche werdet ihr euch auf jeden Fall sichern? Oder hättet ihr lieber auf andere Angriffe gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und taucht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Zum Event warten auch eine Reihe von Pokémon auf euch, die ihr euch unbedingt sichern solltet. Wir zeigen euch 10 starke Monster, die ihr zum GO Fest fangen könnt.