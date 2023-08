Pokémon GO: Diancie entwickeln – So sammelt ihr die Mega-Energie

Zum GO Fest feiert Diancie gerade sein weltweites Debüt in Pokémon GO und kann zu Mega-Diancie entwickelt werden. Wie ihr die passende Mega-Energie findet, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO läuft gerade das diesjährige globale GO Fest, bei dem ihr mit einem Event-Ticket die Möglichkeit habt, dem mysteriösen Gestein- und Fee-Pokémon Diancie zu begegnen. Lediglich Trainer, die eines der Live-Events in London, Osaka oder New York besucht haben, konnten das kleine Monster bereits ergattern.

Doch das Edelstein-Pokémon hält noch eine weitere Besonderheit für euch bereit, denn ihr könnt es mit entsprechender Mega-Energie temporär in ein Mega-Pokémon entwickeln. Wir zeigen euch nachfolgend, wo ihr die dazugehörige Energie findet.

So bekommt ihr Mega-Energie für Diancie

Mega-Energie aus Rocara-Raids: In Pokémon GO gibt es bereits eine Reihe von Mega-Entwicklungen, bei denen ihr die Mega-Energie aus entsprechenden Raids erhaltet. Das ist bei Diancie jedoch etwas anders, denn das Monster wird nicht selbst in den Mega-Raids zu finden sein.

Dennoch müsst ihr Raids absolvieren, um euch die Energie zu holen. Kämpft dazu gegen das Gestein- und Fee-Pokémon Rocara. Dieses wird an beiden Event-Tagen in den Level-2-Raids verfügbar sein und Ticket-Inhaber mit entsprechender Mega-Energie belohnen.

Im Gegensatz zu anderen Mega-Raids ist das aber nicht sonderlich viel, wie Trainer auf Reddit berichten. So erhielten diese lediglich etwa 10 Mega-Energie pro Raid.

Mega-Energie als Belohnung: Darüber hinaus wird es für Ticket-Inhaber auch eine besondere Spezialforschung geben, die ihr am heutigen Samstag erhaltet. Diese dreht sich um das mysteriöse Pokemon und bringt euch durch das Lösen der Aufgaben ebenfalls insgesamt 300 Mega-Energie für Diancie.

Hier zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen zur Spezialforschung mit Diancie.

Mega-Energie durch Fangen: Außerdem taucht Rocara für Ticket-Inhaber in der Wildnis auf, wenn ein Rauch aktiv ist. Auch hierüber könnt ihr ein bisschen Mega-Energie sammeln, aber nur sehr wenig. So erhaltet ihr dafür lediglich eine Mega-Energie je Fang.

Wie viel Energie braucht man überhaupt? Wer die Mega-Form von Diancie auslösen will, benötigt dafür insgesamt 300 Mega-Energie.

Wie bekommt man Diancie & lohnt es sich?

So bekommt ihr Diancie: Bei der Begegnung mit dem Edelstein-Pokémon handelt es sich um einen exklusiven Inhalt für Trainer, die sich ein Event-Ticket gekauft haben. Diese erhalten eine besondere Spezialforschung, die ihnen eine Begegnung mit dem Gestein- und Fee-Pokémon beschert.

Eine Ausnahme gilt hier für alle Trainer, die schon eines der Live-Events besucht haben. Diese können sich keine weitere Begegnung sichern und bekommen stattdessen Diancie-Bonbons. Warum das für Ärger bei den Trainern sorgte, zeigen wir euch im nachfolgenden Artikel:

Mehr zum Thema Pokémon GO entfernt wichtigen Bonus des 15-Euro-Tickets, nur 2 Tage vor dem Start des GO Fests von Franzi Korittke

Gibt es Shiny-Diancie? Nein, eine schillernde Form von Diancie ist noch nicht im Spiel aktiv.

Lohnt sich das Pokémon? Diancie selbst ist zunächst nicht sonderlich stark, aber durch seine Mega-Entwicklung erlangt es einen enormen Angriffswert und auch seine Verteidigung kann sich sehen lassen. Mit einem Moveset aus Steinwurf und Steinhagel macht es das kleine Monster zu einem der besten Gesteins-Angreifern in Pokémon GO.

Was ist zum GO Fest 2023 noch wichtig?

Alle wichtigen Informationen zum GO Fest 2023 findet ihr in den nachfolgenden Artikeln:

Wann läuft das GO Fest? Das GO Fest läuft am 26. und 27. August 2023 jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Werdet ihr euch heute ein Diancie sichern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.