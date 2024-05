Helldivers 2: Community Manager riet wütenden Spielern, negative Reviews zu schreiben

Die Diskussionen um Helldivers 2 nehmen kein Ende. Auch der Community Manager beteiligt sich und vergreift sich dabei ein wenig im Ton.

Helldivers 2 war für einige Wochen der Mega-Hit auf Steam. Nichts konnte das Spiel aufhalten und im Grunde hat jeder und jede darüber gesprochen. Zumindest der letzte Punkt stimmt auch jetzt noch, wenngleich sich die Diskussion komplett ins Negative gewandelt hat. Die Reviews der letzten Tage sind fast vollumfänglich negativ und die Stimmung aufgeheizt.

Der Community Manager rät derweil, mit den negativen Reviews fortzufahren – denn das hat auch Vorteile. Auch reagiert er ein bisschen schnippisch auf Leute, die drohen wegzugehen und dann doch noch kommentieren.

Was ist das Problem bei Helldivers 2? Helldivers 2 hat vor einigen Tagen angekündigt, dass man bald die Benutzung eines PlayStation-Network-Account voraussetzt – selbst wenn man das Spiel nur auf Steam spielt.

Das brachte viele Spielerinnen und Spieler auf die Barrikaden, die sich nun betrogen fühlen oder gar darum fürchten, dass sie Helldivers 2 gar nicht mehr spielen können.

Warum braucht man einen PSN-Account? Tatsächlich war die Ankündigung, dass man sich bei PlayStation registrieren muss, selbst wenn man Helldivers 2 nur auf Steam spielt, gar nicht so neu. Das wurde auf der Steam-Seite des Spiels transparent erklärt, schon am Tag des Release.

Aufgrund von Server-Problemen zum Launch setzte man diese Option allerdings aus, sodass auch alle Steam-Spieler ohne einen PSN-Account loslegen konnten.

Genau die fühlen sich jetzt allerdings betrogen.

Was sagt der Community Manager? Der Community Manager „Spitz“ ist mit der aktuellen Lage bei Helldivers auch alles andere als zufrieden. Im Discord des Spiels wird viel über die Ankündigungen diskutiert und auch Spitz beteiligt sich rege daran.

Spitz erklärt immer wieder, dass die Entscheidung letztlich von Sony käme und man als Entwickler darauf nur wenig Einfluss habe. All das negative Feedback täte zwar weh, aber es sei „gut“, weil man damit an Sony herantreten und es in die Diskussion einbringen kann.

Gleichzeitig zeigt Spitz allerdings auch, dass der Name Programm ist und man manchmal auch spitze Kommentare verfassen kann. Ein Spieler schrieb:

„Das wird Helldivers 2 auf Steam töten. Tretet davon zurück oder verliert eure Spielerbasis.“

Das war aber offenbar nicht die erste Interaktion mit Spitz zu diesem Thema, denn als Antwort kam:

„Ich dachte, du wolltest dein Geld zurückverlangen und dann verschwinden.“

Spitz hat sich aber auch ein wenig im Ton vergriffen und erklärte:

Das ist nicht das erste oder vierzehnte Mainstream-Spiel, welches es benötigt, dass ihr einen Account bei einem Dritten erstellt, was nur ein paar Minuten dauert. Aber wenn es für euch ein Dealbreaker ist, 120 Sekunden eures Tages zu verlieren, um eine E-Mail-Adresse und ein Passwort einzugeben und das dann ohnehin wieder vergessen, dann ändert eure Steam-Bewertung und macht eure Unzufriedenheit auf einer Plattform bekannt, auf der es relevant ist.

Die Aussage bereut Spitz allerdings im Nachhinein. Man war sich im Vorfeld nicht darüber im Klaren, dass es in vielen Ländern gar nicht möglich oder nur sehr schwer sei, einen PSN-Account überhaupt erstellen zu können:

Ich bereue es sehr, dass ich impliziert habe, dass es für alle so einfach ist, sich einfach anzumelden und dann nicht mehr darum zu sorgen. Es ist absolut nicht unsere Absicht, Leute dazu zu zwingen, die Nutzungsbedingungen von Sony zu brechen oder das Spiel einfach gar nicht mehr zu spielen, wenn sie in einer ausgegrenzten Region leben. Da muss es eine bessere Lösung geben.



Die ganze Diskussion wird auch von vielen Streamer, wie etwa Asmongold, aufmerksam begleitet. Der nimmt hier die Position der Käufer ein und kann das Vorgehen von Sony und den Entwicklern von Helldivers 2 nicht verstehen.

Asmongold sagt dazu: „Wenn es nur 120 Sekunden braucht und nur eine E-Mail benötigt, warum erwartet ihr dann von mir, dass ich das habe, um das Spiel zu spielen? Lasst mich das Spiel einfach normal spielen. Ihr könnt nicht auf die Trivialität dieser Aktion hinweisen, wenn ihr der Grund seid, dass ich diese triviale Aktion ausführen muss.“

Was ist das Problem mit dem PSN-Account? Während einige sich einfach grundsätzlich gegen einen weiteren Account bei einem anderen Dienst wehren, gibt es aber auch deutlich gravierende Gründe. So ist es gar nicht möglich, in allen Ländern der Welt einen PSN-Account zu erstellen. Sony unterstützt die Erstellung eines PSN-Accounts nämlich nur in 69 Ländern – in vielen anderen ist das gar keine Option. Auch der CEO von Helldivers 2 hat sich dazu schon gemeldet.