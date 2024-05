Helldivers 2 will endlich buffen statt nerfen und der Chef kümmert sich persönlich drum 

In Helldivers 2 gab es derzeit viele Eskapaden, die Spieler und Entwickler gleichermaßen ertragen mussten. Das neueste Debakel ist die Diskussion um Nerfs und Buffs in Bezug auf die Waffen. Arrowhead fährt mit der Sense über alle Knarren der Spieler, doch jetzt soll sich was ändern.

Warum tobt die Community? In Helldivers 2 haben die Spieler die Schnauze voll. Neue Kriegsanleihen sollten den Fans neue Waffen und Goodies bringen, die sie im Kampf gegen die Feinde der Demokratie einsetzen können. Leider sind ein Großteil dieser Werkzeuge unbrauchbar oder mies und lohnen sich nicht im Kampf. Schuld daran ist Arrowhead selbst.

Viele ihrer Waffen werden in Trailern und Ankündigungen attraktiv und mächtig dargestellt, doch wenn die Kriegsanleihe dann draußen ist und Fans Geld dafür ausgegeben haben, werden sie Wochen später generft. Die Spieler haben es jetzt satt und wollen sich mächtig fühlen.

Es sollen mehr Buffs als Nerfs durchgeführt werden. Und damit das jetzt passiert, kümmert sich der Chef von Arrowhead höchstpersönlich drum.

Chef kümmert sich persönlich um das Thema „Balancing“

Was wurde offenbart? Auf Discord wird das Thema „Balancing“ heiß diskutiert. Viele sind nicht zufrieden und wollen endlich coole Knarren benutzen, die bei Feinden einen Eindruck hinterlassen. Aus diesem Grund hat sich der Entwickler Evil-Bosse zu Wort gemeldet.

Evil gibt an, dass sich das Team derzeit in Bezug auf das „Balancing“ austauscht und das dank Johan Pilestedt, dem CEO von Arrowhead. Folgendes hat Evil-Bosse zu sagen: „Unser CEO unternimmt große interne Anstrengungen für das Balancing, es finden viele Meetings und viele Gespräche statt.“

Was genau besprochen wird, ist noch nicht bekannt, doch Pilestedt selbst sieht ein, dass jedes Mal, wenn etwas Spaßiges hinzugefügt, das Spaßige durch Nerfs wieder entfernt wird. Es ist also eine Frage der Zeit, bis Arrowhead seine großen Buffs auspackt.

Wie zufrieden ist die Community derzeit? Nicht besonders zufrieden. Arrowhead führt auf Discord regelmäßig Umfragen durch, um herauszufinden, wie die Stimmung und Meinungen der Community derzeit aussehen. Auch diesmal fragen die Entwickler euch, was ihr von der neuen Kriegsanleihe „Polar Patrioten“ haltet und folgende Ergebnisse wurden bislang gesammelt (Stand 13:34 Uhr am 4. Mai):

Es ist toll! 3 % mit 1.794 Stimmen

Ist OK, aber ich möchte mehr Zeug in jeder Kriegsanleihe. 11 % mit 5.830 Stimmen

Ist OK, aber ich möchte weniger Kriegsanleihen und mehr Patches haben. 27 % mit 14.631 Stimmen

Ist OK, aber die Items passen für mich nicht zum Thema. 14 % mit 7.677 Stimmen

Ich mag es nicht. 45 % mit 24.395 Stimmen



Während 27 % der 54.346 Gesamtstimmen ausdrücken, dass sie mehr Patches haben wollen, geben 45 % klar an, dass sie nicht zufrieden sind. Die Stimmung ist deutlich zu erkennen: So kann es nicht weitergehen. Am 14. Mai veröffentlichte Arrowhead seinen neuen Patch 01.000.304, doch dieser brachte nur kleinere Bug-Fixes und keine Buffs für Waffen. Spieler müssen sich also noch gedulden. Solltet ihr die besten Waffen in Helldivers suchen, haben wir für euch die passende Tier List.