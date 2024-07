Helldivers 2 bringt ein neues System, das eure Beute rettet, wenn undemokratische Säcke euch das Spiel versauen

Helldivers 2 erhält in Kürze ein neues System, das euch vor Griefern schützt – damit ihr zumindest euren wohlverdienten Loot behalten könnt.

Was ist das für ein neues System? Am 6. August erscheint das bisher größte Update von Helldivers 2, „Escalation of Freedom“. Mit dem Update kommt unter anderem ein neues System, das euch helfen soll, wenn ihr kurz vor dem Ende einer Mission vom Host aus dem Trupp geschmissen werdet.

Ein Kick, ehe ihr aus dem Missionsgebiet extrahieren konntet, ist sehr schmerzhaft. Das bedeutet, ihr bekommt keine Proben für eure harte Arbeit und die investierte Zeit. Ein betroffener Spieler hat aktuell keine Chance, sich vor einem Kick zu schützen und seinen Loot zu behalten. Das ist in dem Koop-Shooter von Arrowhead schon seit Monaten ein bekanntes Problem.

Das neue System soll jetzt zumindest eure Beute retten. Ihr sollt dann, wenn ihr aus einer Mission geschmissen werdet, in einer neuen Sitzung als Host spawnen und den gesammelten Loot des gesamten Teams mitnehmen. Das kickende Team wird jedoch ebenfalls keinen Loot verlieren – schließlich gibt es auch berechtigte Kicks.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu dem kommenden Update anschauen:

Was sagen die Spieler zu dem neuen System? Auf Reddit zeigt sich die Community von Helldivers 2 von der Lösung begeistert. Ein Spieler nennt es die „perfekte Lösung“ und erhält für die Aussage innerhalb von 24. Stunden über 2.000 Upvotes. Das lässt auf viel Zustimmung seitens der Community schließen.

Ein anderer User erklärt, dass das neue System es auch einfacher mache, andere Spieler zu kicken, ohne sich schlecht zu fühlen. Der Host könne nun direkt auf mieses Verhalten eines Mitspielers reagieren, ohne abwägen zu müssen, ob ein mögliches Fehlverhalten Absicht war und die Person es erneut tun werde.

Viele Spieler berichten zudem von Erlebnissen, in denen sie von dem neuen System profitiert hätten. Der Tenor bei einem Großteil der Kommentare: Das System kann nicht zu früh kommen.

