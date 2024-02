5 Wege, wie ihr euch in Helldivers 2 so richtig unbeliebt macht

Deutlich frustrierender ist es, wenn ihr einen nervösen Finger am Abzug habt und wirklich jede Patrouille unbedacht attackiert und eure Kameraden ein ums andere Mal in Schwierigkeiten bringt – besonders, wenn Zeit und Munition sich langsam dem Ende entgegen neigen.

Wenn ihr das Wohl von Über-Erde im Sinn habt, dann bestellt und beansprucht ihr Nachschübe so, dass die Helldiver an eurer Seite ebenfalls ausreichend ausgestattet sind. Diese können nämlich im schlimmsten Fall minutenlang keine Munition anfordern, wenn ihr gerade eine Nachschublieferung bekommen habt – auch dann nicht, wenn sie in allen Waffen leer geschossen sind.

Es gehört definitiv zum Humor von Helldivers 2, dass man seinen Mitspielern versehentlich einen Bombenteppich auf den Kopf rieseln lässt. Das kann passieren und ist auch nicht schlimm. In der richtigen Freundesgruppe kann ein solches Missgeschick auch dafür sorgen, dass alle in lautem Gelächter ausbrechen.

In Helldivers 2 stürzt ihr euch mit 3 weiteren tapferen Soldaten in den brutalen Kampf gegen riesige Käfer und schießwütige Roboter. Dementsprechend ist gute Zusammenarbeit und Absprache eigentlich genau das richtige Vorgehen, wenn ihr den Planeten erfolgreich verlassen wollt.

