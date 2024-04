Der wahre Gott von Helldivers 2: Wer ist der allmächtige Joel?

Nachdem die Spieler die Vorhut der Roboter vollständig ausgelöscht haben, griff eine noch größere Armee der Automatons Cyberstan an. Wir wissen weiterhin nicht, ob eine Verbindung zwischen den Robotern und Cyborgs besteht, aber dieser Angriff heizte die Theorie natürlich zusätzlich an. Das kann eine bewusste Entscheidung von Joel gewesen sein, um den Spielern etwas zu grübeln zu geben.

Wie könnte der Einfluss von Joel in der Praxis aussehen? In der Community von Helldivers 2 gibt es die Theorie, die Roboter könnten es auf den Planeten Cyberstan abgesehen haben , weil das in Helldivers 1 der Heimatplanet der Cyborgs war. Die Spieler vermuten, die Cyborgs wären die Erschaffer der Roboter.

Was genau macht Joel? Joel arbeitet bei Helldivers 2 ähnlich wie ein Dungeon-Master in DnD und verfügt über die Möglichkeit, Kontrolle auf das Spielerlebnis auszuüben.

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Häufig fällt Name Joel mit Begriffen wie „allmächtig“ oder „Gott“. Wenn ihr nicht wisst, wer dieser ominöse Joel ist und was es mit ihm auf sich hat, erfahrt ihr hier die Antworten.

Wenn ihr Helldivers 2 zockt oder die Diskussionen der Community verfolgt, ist euch bestimmt schon der Name „Joel“ begegnet. Ihm wird nachgesagt, die Geschicke der Galaxie in seinen Händen zu halten und das Schicksal der Über-Erde zu bestimmen.

In Helldivers 2 steht ein Name über allen anderen: Joel. Immer wieder spricht die Community von dem gottgleichen Mysterium. Doch wer ist dieser Joel eigentlich?

