Spieler löschen in Helldivers 2 eine gesamte Gegner-Fraktion aus, befürchten jetzt etwas ganz Übles

Der Krieg in Helldivers 2 nahm mit der Auslöschung der Roboter eine neue Wendung, doch jetzt fürchten die Spieler, etwas Schlimmes steht bevor.

Was ist mit der ausgelöschten Fraktion passiert? In den vergangenen Tagen verlangte der Generalbefehl „Operation: Zügige Zerlegung“ von den Helldivern, die letzten verbleibenden Planeten zu befreien, die von den Robotern kontrolliert werden und die Automaton-Legion vollständig auszulöschen.

Über das gesamte Wochenende kämpften die tapferen Soldaten der Über-Erde die entscheidenden Schlachten gegen die Roboter – mit Erfolg. Die mechanischen Widersacher der Demokratie wurden geschlagen.

Am Abend des 7. Aprils verkündete das Entwicklerstudio auf X.com: „Ihr habt es geschafft, Helldivers. Operation Swift Disassembly war ein Erfolg! Nachdem die Bots ausgelöscht und die Käfer eingedämmt wurden, ist die Galaxie wieder frei.“

In Kürze erscheint in Helldivers 2 eine neue Premium-Kriegsanleihe, die euch weitere Waffen beschwert. Hier seht ihr den Trailer:

Helldivers 2 – Warbond: Democratic Detonation Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Spieler ahnen, jetzt folgt etwas Schlimmes

Das sind die Befürchtungen der Spieler: Viele Spieler feiern den Erfolg der Über-Erde in den sozialen Netzwerken, doch manche befürchten auch, dass jetzt etwas Übles folgt. Der Nutzer „SiccSemperTyrannis“ schreibt in einem ironischen Kommentar auf Reddit: „Ich bin mir zu 100 % sicher, dass nichts Schlimmes passieren wird und alles in Ordnung sein wird.“

Andere Nutzer sind in ihren Befürchtungen deutlich direkter:

GoarFarmer24: auf Reddit: „Oh verdammt, nein, etwas Schlimmes wird passieren.“

CardiologistRoyal79: auf Reddit: „Natürlich ist das nicht das Ende der Automatons oder der Bugs. Aber irgendetwas sagt mir, dass alles bald völlig verrückt werden wird.“

Manche Spieler haben auch ganz konkrete Vorstellungen, was bald folgen könnte. Manche vermuten, die Illuminierten – eine feindliche Fraktion aus Helldivers 1 und eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation – könnte sich bald in den galaktischen Krieg einmischen. Bereits in der Vergangenheit fanden Spieler in Helldivers 2 Hinweise auf das Einschreiten einer neuen Gegner-Fraktion.

Der Nutzer Foxgguy2001 malt sich auf Reddit bereits Bilder wie aus einem Horrorfilm aus: „Wenn wir so etwas wie Xenomorphs oder irgendeine Art von Expeditionshorror bekommen, dann soll die Demokratie verdammt sein, dann spiele ich das nicht.“

Zwei Fraktionen aus Helldivers 1 sind denkbar

Wie geht es jetzt weiter? Wie schon im Vorgänger dreht sich auch in Helldivers 2 alles um den galaktischen Krieg, den die Über-Erde mit den verschiedenen Fraktionen des Weltalls führt. Dieser Krieg wird nie enden, da die Ambitionen der Über-Erde groß und die Feinde der Demokratie unermüdlich sind.

Bereits jetzt haben wir in Helldivers 2 einen neuen Generalbefehl, der definitiv zu einer neuen Katastrophe führen wird: Die Über-Erde beginnt den Ausbau neuer E-710-Farmen, auf denen Terminiden aufgezogen und mit hochmodernen Nahrungszusätzen angereichert werden. Es könnten also weitere Ausbrüche der Käfer bevorstehen, gegebenenfalls sogar mit neuen Gegnertypen.

Außerdem wird immer noch das Erscheinen einer neuen, dritten Fraktion erwartet. Die Ankunft der Illuminierten ist weiterhin denkbar, doch auch die Existenz der Cyborgs – eine weitere Fraktion aus Helldivers 1 – ist noch nicht ganz ausgeschlossen.

Bereits im Februar stellte ein Helldiver die Vermutung auf, die Cyborgs seien die „Meister“ der Roboter und die beiden Fraktionen wollen sich auf einem bestimmten Planten zusammenschließen: Spieler von Helldivers 2 glauben, sie haben das Ziel der Roboter herausgefunden – und es ist nicht die Über-Erde