Die Community von Helldivers 2 gewinnt! Sony rudert nach Shitstorm zu PSN-Zwang zurück

Was steckt hinter der emotionalen Reaktion der Spieler? Helldivers 2 kam fast aus dem Nichts und hat sich seit dem Release am 8. Februar 2024 trotz anfänglicher Serverprobleme zu einem der ersten Highlights vom Spielejahr 2024 gemausert.

Pirate Software erklärt wiederum, mit Blick auf den Publisher (via X ): „Während dies ein Sieg für die Spieler ist, haben Sie [Anm. der Red.: Sony] einen bleibenden Fleck auf Ihrer Marke als Publisher hinterlassen. Viele Leute haben wenig Grund, Sony in Zukunft zu vertrauen. Es ist nie die richtige Entscheidung, das Geschäft zu verlagern, bevor man die Spielerbasis verstanden hat.“

Was bei vielen Kommentaren auffällt: Ein großer Teil der Spieler nimmt die Entwickler von Arrowhead in Schutz und die Sony-Entscheider in die Verantwortung. Ethan Price schreibt etwa auf X : „Fans und Devs haben gewonnen … vielleicht hören sie das nächste Mal auf die Devs … offensichtlich ist Arrowhead im Einklang mit den Gamern …“

Wir sind immer noch dabei, herauszufinden, was für PC-Spieler am besten ist, und euer Feedback ist von unschätzbarem Wert gewesen. Nochmals vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung von Helldivers 2 und wir werden euch über zukünftige Pläne auf dem Laufenden halten.“

