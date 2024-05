LoL: Einen Tag, nachdem Faker die Europäer aus dem MSI 2024 gekickt hat, muss der Weltmeister selbst die Koffer packen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Klon von League of Legends startet bald in Europa – Hat jetzt schon 100 Millionen Spieler

T1 zog jedoch im zweiten Spiel wieder an, und Faker und sein Team schafften den Ausgleich. Daraufhin lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis es schließlich 2:2 stand. In der letzten Runde ihres Best-of-5-Duells dominierte Bilibili jedoch wieder deutlich, was letztendlich zum Sieg führte. Das führte nun zum Ausscheiden von Faker und T1 im MSI 2024.

Wen hat Faker aus dem MSI 2024 gekickt? Am 17.05. trat Faker mit seinem Team T1 erneut gegen ihren europäischen Rivalen G2 im MSI 2024 an. Das Match verlief für G2 noch enttäuschender als erwartet , da sie mit einem Ergebnis von 3:0 die Ausscheidung vom Turnier hinnehmen mussten.

Faker war maßgeblich daran beteiligt, dass G2 im League of Legends Turnier MSI 2024 mit einer klaren Niederlage gegen T1 ausschied. Doch auch T1 selbst musste sich kurz darauf gegen BLG geschlagen geben, was ihr Ausscheiden aus dem Turnier bedeutete.

