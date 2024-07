LoL Swarm: Alle Augments und ihre Vorteile auf Deutsch

Der neue PvE-Modus Swarm in League of Legends hat insgesamt neun verschiedene Champions und Augments, die euch das Spiel erleichtern. Wir von MeinMMO zeigen euch in unserer Liste, welche Augments es gibt. Dazu liefern wir eine kurze Beschreibung, welche Vorteile sie bringen.

Der neue PvE-Modus Swarm ist in League of Legends erschienen und schickt euch auf unterschiedlichen Maps in einen Kampf gegen Monster, der an Vampire Survivors erinnert. Während eures Runs könnt ihr viele verschiedene Fähigkeiten erlangen, darunter auch Augments, die euch zusätzliche Buffs geben.

Was sind Augments? Augments erhaltet ihr durch das Abschließen einer Yuumi-Quest. Wie wir es von anderen Modi wie TFT kennen, funktionieren Augments auch in diesem Modus ähnlich. Sobald ihr eine Quest abgeschlossen habt, erhaltet ihr eine Auswahl von drei Augments, von denen ihr eines auswählen könnt.

Das Augment gibt euch einen Effekt, der für den gesamten Run anhält. Einige der Augments aus der Liste schaltet ihr erst im Laufe eures Spiels frei.

Alle Augments und ihre Vorteile

Augment Vorteil So schaltet ihr es frei Aufrüsten Erhalte fünf Sekunden lang vier Rüstungspunkte, wenn eine Schadensinstanz zugefügt wird, und stapelt sich bis zu 10 Mal für ein Maximum von 40 Rüstungspunkten, was sich bei nachfolgenden Auslösungen auffrischt. Die Stapel werden sofort entfernt, wenn die Dauer endet. Besiege Briar in den Außenbezirken in dem Modus Extrem Bullet-Mania Verringert den zugefügten Schaden um 20 Prozent, gewinnt aber alle sechs Stufenaufstiege einen Projektilzähler. Sammle als Seraphine 3 Battle Bunny Boons ein Celebration! Erhöht acht Sekunden lang nach dem Aufleveln den Schaden um 25 Prozent, das Bewegungstempo um 30 Prozent, die Flächengröße um 60 Prozent und das Fähigkeitstempo um 40. Gewinne ein Spiel mit Seraphine, nachdem du eine Miss Fortune Spire, eine Yuumi Quest und eine Bel’Veth-Prüfung abgeschlossen hast. Ebbe und Flut Gewährt alle 20 Sekunden Fähigkeitstempo, das zwischen -50 und 125 schwankt Von Beginn an vorhanden Emotional Support Pet Eure beschworenen Haustiere verursachen 150 Prozent Schaden. Gewinnt ein Spiel mit Illaoi, nachdem ihr den Grizzly Smash entwickelt habt. Elite-Bomber Verursacht 130 Prozent Schaden gegen Elitemonster. Wenn ein Elite-Monster getötet wird, lässt es eine Bombe auf den Boden fallen, die nach einer Verzögerung über dem Gebiet explodiert. Besiege 20 Elite-Feinde auf Extrem Erfahrener Kämpfer Gewinnen Sie 10 Prozent Erfahrung. Für jede Erfahrungskugel, die du aufnimmst, erhältst du eine Sekunde lang zwei Prozent Schaden und zwei Prozent Bewegungstempo. Werte 4 Waffen auf einmal auf mit Briar oder Aurora Fahrt aufnehmen 15 Prozent verringertes Lauftempo, 3 Prozent erhöhtes Lauftempo, immer wenn du eine Stufe aufsteigst Von Beginn an vorhanden Fernbeschuss Verursacht 30 Prozent mehr Schaden an entfernte Gegner Von Beginn an vorhanden Glaskanone Man erhält +40 Prozent Schaden und 30 Prozent verringertes maximales Leben Von Beginn an vorhanden Größenverzerrer Gewährt alle 16 Sekunden Flächengröße, die zwischen 60 und -20 Prozent schwankt Beende eine Yuumi Quest Hamstern Man erhält Leben, wenn man Gold erhält Von Beginn an vorhanden Immobile Immolation Für jede halbe Sekunde, die man stillsteht, kostet es deine Gesundheit 60 Punkte, um 20 Punkte Tempo zu gewähren. Man verliert diesen Bonus, wenn man sich wieder in Bewegung setzt. Werte 5 Waffen auf in einem Lauf Juggernaut Erhaltet 20 Rüstungszähler und ein halbes Prozent Schaden für jede Rüstung, die man hat Gewinne mit Leona oder Jinx, nachdem ihr 2 Yuumi-Quests abgeschlossen habt Kartensammler Wenn man eine Zutrittskarte aufsammelt, erhält man dauerhaft +5 Prozent Schaden Von Beginn an vorhanden Kreis der Statistik Alle acht Sekunden erhältst du die folgenden Werte, in dieser Reihenfolge: 1. 30 Prozent Bewegungsgeschwindigkeit, 2. 40 Fähigkeitstempo, 3. 60 Prozent Flächengröße, 4. Drei Projektilzählungen und 5. 40 Prozent Gesundheitsregeneration Gewinne als Seraphine mit Projektilzählung und der Fähigkeitstempo Kritischer Einsatz Erhöht die Chance auf kritische Treffer um 10 Prozent und verursacht 30 Prozent kritischen Schaden, aber euer nicht-kritischer Schaden wird um 20 Prozent verringert Schließe das Subterranean Labor mit Yasuo und Bunny Crossbow und kritischer Chance ab Kritische Erweiterung Gewinn fünf Sekunden lang ein Prozent der Flächengröße, nachdem man eine Schadensinstanz mit kritischem Treffer verursacht hat. Kann potenziell unbegrenzt gestapelt werden Besiege Bel’Veth im Subterranean Lab auf Extrem Langlauf Für jeweils 10.000 zurückgelegte Einheiten erhalte fünf Prozent mehr Schaden, 10 Prozent mehr maximale Gesundheit und 10 Prozent mehr Flächengröße. Besiege Rek’Sai im Warehouse District auf Extrem Mundgerecht Man wird -30 Prozent kleiner und verliert 20 Prozent maximales Leben. Man erhält 20 Prozent Lauftempo und 36 Fähigkeitstempo Von Beginn an vorhanden Pescetarier Wenn ein Gegner stirbt, lässt er manchmal Lebensrelikte fallen, die man aufsammeln kann Von Beginn an vorhanden Rammbock 10 Prozent erhöhtes Lauftempo. Erhöhungen und Verringerungen des Lauftempos betreffen auch den Schaden Von Beginn an vorhanden Rasanter Stoffwechsel Stellt jede Sekunde 20 Prozent des Lebens wieder her. 60 Prozent verringertes maximales Leben Von Beginn an vorhanden Regeneratives Gewebe Das Aufsammeln von Heilung gewährt zusätzlich einen halben Prozentpunkt maximale Gesundheit. Besiege Aatrox auf The Beachhead auf Extrem Sammelwut +15 Prozent ERF und -100 Prozent Aufsammelradius. Saugt alle 60 Sekunden sämtliche Beute auf Von Beginn an vorhanden Schwergewicht Man erhält +50 Prozent Schaden, verliert aber 30 Fähigkeitstempo Von Beginn an vorhanden Spray and Pray Erhalte vier Projektile, verursache aber 35 Prozent weniger Schaden. Gewinne als Xayah nach dem Abschließen von 2 Bel’Veth Prüfungen Tod und Steuern Gegner haben eine Chance, bei ihrem Tod mehrere Goldmünzen fallen zu lassen Von Beginn an vorhanden Überlebensgroß Man wird 30 Prozent größer und verliert 15 Prozent Lauftempo. Man erhält 30 Prozent maximales Leben und 6 erhöhte Lebensgeneration pro Sekunde Von Beginn an vorhanden Ultimative Beschleunigung Man erhält 100 Fähigkeitstempo für die Ult Von Beginn an vorhanden Unmittelbar Man verursacht bis zu 20 Prozent mehr Schaden an Gegnern in der Nähe Von Beginn an vorhanden Unverzüglich Man erhält 1 Prozent Lauftempo für je 2 Hast Von Beginn an vorhanden Uptime Upgrade Erhalte 60 Prozent mehr Dauer Überlebe 15 Minuten auf der Schwierigkeitsstufe schwer

Dies sind alle aktuell bekannten Augments in LoL Swarm. Sobald es mehr werden, aktualisieren wir die Liste.

